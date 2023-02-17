Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 34

Новый комментарий
 

Биткоин, вроде бы Дно Отката поймал..


 

после очередного сильного импульса, и последующего отката - б/у, потому как стоп за Впадиной больше не защищает, все изменилось


 

поза пережила сильный откат, и кстати еще одна Твх по направлению Восходящего тренда в Ложном пробое


[Удален]  
Alexsey Minchenko:

Свел бид и аск к нулю (формула слева), далее по истории видно что бид иногда выше аска. Если считать ECN котировки(на скрине STP)? Если посчитать через синтетику и нарисовать зиг-заг ?   

Я ничего не понял, торгую без индикаторов
 

отскочила от нижней границы отката, и зависла внутри него


 

Биткоин, окончательно ушел внутрь диапазона отката, на Н1


 
Sergey Lazarenko:

Биткоин, окончательно ушел внутрь диапазона отката, на Н1

Продаём?

 
Alexsey Minchenko:

Свел бид и аск к нулю (формула слева), далее по истории видно что бид иногда выше аска. Если считать ECN котировки(на скрине STP)? Если посчитать через синтетику и нарисовать зиг-заг ?   

есть такая фишка

я даже тестировал такое

грааль-граалем, но только если торговать без спреда

 
Vitaly Muzichenko:

Продаём?

да пока рано, ИМХо, не могу сказать почему, но рано

 

короч поймал ход по Эфиру, 1 к 20


1...272829303132333435363738394041...82
Новый комментарий