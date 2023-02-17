Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 34
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Биткоин, вроде бы Дно Отката поймал..
после очередного сильного импульса, и последующего отката - б/у, потому как стоп за Впадиной больше не защищает, все изменилось
поза пережила сильный откат, и кстати еще одна Твх по направлению Восходящего тренда в Ложном пробое
Свел бид и аск к нулю (формула слева), далее по истории видно что бид иногда выше аска. Если считать ECN котировки(на скрине STP)? Если посчитать через синтетику и нарисовать зиг-заг ?
отскочила от нижней границы отката, и зависла внутри него
Биткоин, окончательно ушел внутрь диапазона отката, на Н1
Биткоин, окончательно ушел внутрь диапазона отката, на Н1
Продаём?
Свел бид и аск к нулю (формула слева), далее по истории видно что бид иногда выше аска. Если считать ECN котировки(на скрине STP)? Если посчитать через синтетику и нарисовать зиг-заг ?
есть такая фишка
я даже тестировал такое
грааль-граалем, но только если торговать без спреда
Продаём?
да пока рано, ИМХо, не могу сказать почему, но рано
короч поймал ход по Эфиру, 1 к 20