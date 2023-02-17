Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 26
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Вот это сообщение и ответ Рената на него в следующем.
Ладно, вижу вы не в курсе.
Будет всремя почитаю. С первого взгляда,кажется,что это не хрен.
Можно и такой вариант. Это все нужно визуализировать, иначе не поймешь если не в теме.
ну, в теме или нет, не понятно.....
но таких скринов я заделал прилично
всего три линии, а увидеть в них то что надо - не каждому суждено ;)
ну, в теме или нет, не понятно.....
но таких скринов я заделал прилично
всего три линии, а увидеть в них то что надо - не каждому суждено ;)
Также можешь визуализировать эквити на моем сигнале, расчет 50000 свечей на М1. Старт это точка нуль,можно посмотреть как синтетик стационарен в течении месяца и более, канал +-100$.
Вообще нужно считать свечи на М1 average price на ECN.
Также можешь визуализировать эквити на моем сигнале, расчет 50000 свечей на М1. Старт это точка нуль,можно посмотреть как синтетик стационарен в течении месяца и более, канал +-100$.
Вообще нужно считать свечи на М1 average price на ECN.
с такими мыслями Баскаков кабы в школу не послал
Не понял.
Евро/Ауди, общее направление - Север, внутри-дня попытка Бай, на Пробой уровня, стоп под Лоу последнего Импульса
Японская йена, Глобально - Восходящая тенденция, внутри-часа, цена достигла Дна(текущего), ушла вверх, и закрепилась выше уровня 103.672, так что от уровня Бай, стоп за Лоу падения, после пошел ход вверх, и б/у
Японская йена, Глобально - Восходящая тенденция, внутри-часа, цена достигла Дна(текущего), ушла вверх, и закрепилась выше уровня 103.672, так что от уровня Бай, стоп за Лоу падения, после пошел ход вверх, и б/у
Красиво , а чего в минусах тогда?
видимо стопы не ставит
Уровни созданные 2 месяца назад (тёмно-синие)