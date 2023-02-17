Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 26

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Aleksey Nikolayev:

Вот это сообщение и ответ Рената на него в следующем.

Ладно, вижу вы не в курсе.

Будет всремя почитаю. С первого взгляда,кажется,что это не хрен. 

 
Alexsey Minchenko:

Можно и такой вариант. Это все нужно визуализировать, иначе не поймешь если не в теме.

ну, в теме или нет, не понятно.....

но таких скринов я заделал прилично

всего три линии, а увидеть в них то что надо - не каждому суждено ;)

 
Renat Akhtyamov:

ну, в теме или нет, не понятно.....

но таких скринов я заделал прилично

всего три линии, а увидеть в них то что надо - не каждому суждено ;)

Также можешь  визуализировать эквити на моем сигнале, расчет 50000 свечей на М1. Старт это точка нуль,можно посмотреть как синтетик стационарен в течении месяца и более, канал +-100$.

Вообще нужно считать свечи на М1 average price на ECN.

 

 
Alexsey Minchenko:

Также можешь  визуализировать эквити на моем сигнале, расчет 50000 свечей на М1. Старт это точка нуль,можно посмотреть как синтетик стационарен в течении месяца и более, канал +-100$.

Вообще нужно считать свечи на М1 average price на ECN.

с такими мыслями Баскаков кабы в школу не послал
 
Renat Akhtyamov:
с такими мыслями Баскаков кабы в школу не послал

Не понял.

 

Евро/Ауди, общее направление - Север, внутри-дня попытка Бай, на Пробой уровня, стоп под Лоу последнего Импульса


 

Японская йена, Глобально - Восходящая тенденция, внутри-часа, цена достигла Дна(текущего), ушла вверх, и закрепилась выше уровня 103.672, так что от уровня Бай, стоп за Лоу падения, после пошел ход вверх, и б/у


[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Японская йена, Глобально - Восходящая тенденция, внутри-часа, цена достигла Дна(текущего), ушла вверх, и закрепилась выше уровня 103.672, так что от уровня Бай, стоп за Лоу падения, после пошел ход вверх, и б/у


Красиво , а чего в минусах тогда?
 
Vladimir Baskakov:
Красиво , а чего в минусах тогда?

видимо стопы не ставит

 

Уровни созданные 2 месяца назад (тёмно-синие)


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