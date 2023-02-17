Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 29
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а с чего ты взял что он аферист? С того что в тему въехать не можешь?
Покажи результат, его нет и не будет
все это твоя опора? Если у меня нету результата, то Герчик аферист? Или результат Герчика тебе нужен? Так я его тебе написал выше, 4 млн. евро, это сумма, которую ему заплатили за то, чтобы он рассказал, как и что происходит на рынке
все это твоя опора? Если у меня нету результата, то Герчик аферист? Или результат Герчика тебе нужен? Так я его тебе написал выше, 4 млн. евро, это сумма, которую ему заплатили за то, чтобы он рассказал, как и что происходит на рынке
Если каждый день по тв показывать лошадиную задницу, она тоже станет популярна. Толпа глупа
понятна позиция, и что делать дальше?
понятна позиция, и что делать дальше?
вот счас, на закрытии рынка Герчик дал прогноз по Золоту, Лонг от уровня 1900
если в тему войти, то все логично, 1)имеем Восходящий тренд, цена несколько раз делал ретест уровня 1896.85, причем всегда после этого цена недалеко уходила от уровня, то есть Поджатие к уровню шло, в четверг вообще, Клоуз выше уровня, для более точного прицеливания заходим на Н1, и тума уже появляется 1900, это последний Хай восходящего тренда, от которого был небольший откат, так что все сходится - от 1900 - лонг
вот счас, на закрытии рынка Герчик дал прогноз по Золоту, Лонг от уровня 1900
если в тему войти, то все логично, 1)имеем Восходящий тренд, цена несколько раз делал ретест уровня 1896.85, причем всегда после этого цена недалеко уходила от уровня, то есть Поджатие к уровню шло, в четверг вообще, Клоуз выше уровня, для более точного прицеливания заходим на Н1, и тума уже появляется 1900, это последний Хай восходящего тренда, от которого был небольший откат, так что все сходится - от 1900 - лонг
Покупать на пике - очень мудро
Идея уровней Герчика строится на моделях поглощений \ внутренних баров, если проводить аналогию с ТА.
Евро/американский доллар, Восходящий тренд, и откат в нем, цена внутри предыдущего канала(отката)