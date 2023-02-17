Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 31

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Sergey Lazarenko:

Биткоин на Пике!

Он на пике был при цене в 700$

:)

 
Vitaly Muzichenko:

Он на пике был при цене в 700$

:)

а щас где? В небесах у бога?

 
Sergey Lazarenko:

а щас где? В небесах у бога?

там-же, где и при цене в 700$

 
Vitaly Muzichenko:

там-же, где и при цене в 700$

ааа

 
Vitaly Muzichenko:

там-же, где и при цене в 700$

где зацепится на ТВх можно?

 
Sergey Lazarenko:

где зацепится на ТВх можно?

Нигде, это не тот инструмент, как и вся крипта

 

Вот внутри-дня, уровень 29427, это исторический максимум, после отката был ретест, который в свою очередь дал откат, гораздо меньше предыдущего, и опять цена поджимается к уровню, так что Бай от уровня, стоп за минимумом последнего отката


 

Уточнение по идентификации уровней 


 
Vladimir Baskakov:
В технике Горчака нет НИЧеГО нового, все слизано

кириллица (на которой вы пишете и разговариваете) - наследие греческого.

а греческий - более древних языков.

покажите класс - вернитесь к наскальным рисункам.

 
DmitryBogdanov:

кириллица (на которой вы пишете и разговариваете) - наследие греческого.

а греческий - более древних языков.

покажите класс - вернитесь к наскальным рисункам.

да не трогай ты его, он невменяемый

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