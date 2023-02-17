Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 31
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Биткоин на Пике!
Он на пике был при цене в 700$
:)
Он на пике был при цене в 700$
:)
а щас где? В небесах у бога?
а щас где? В небесах у бога?
там-же, где и при цене в 700$
там-же, где и при цене в 700$
ааа
там-же, где и при цене в 700$
где зацепится на ТВх можно?
где зацепится на ТВх можно?
Нигде, это не тот инструмент, как и вся крипта
Вот внутри-дня, уровень 29427, это исторический максимум, после отката был ретест, который в свою очередь дал откат, гораздо меньше предыдущего, и опять цена поджимается к уровню, так что Бай от уровня, стоп за минимумом последнего отката
Уточнение по идентификации уровней
В технике Горчака нет НИЧеГО нового, все слизано
кириллица (на которой вы пишете и разговариваете) - наследие греческого.
а греческий - более древних языков.
покажите класс - вернитесь к наскальным рисункам.
кириллица (на которой вы пишете и разговариваете) - наследие греческого.
а греческий - более древних языков.
покажите класс - вернитесь к наскальным рисункам.
да не трогай ты его, он невменяемый