Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 27

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Vladimir Baskakov:
Красиво , а чего в минусах тогда?

красота и деньги не связаны прямолинейно, сначала приходит красота, а следом уже деньги, чуть попозжа, или не чуть, а гораздо позже

 
Vitaly Muzichenko:

Уровни созданные 2 месяца назад (тёмно-синие)


проблема не в том, чтобы определить значимые уровни, по определённым параметрам, а проблем в том, чтобы от них торговать достаточно удачно, чтобы много положительных сделок было, чтобы у них был короткий стоп и желательно длинный профит,  риск/профит быль большой, ты знаешь как это сделать?

 
Sergey Lazarenko:

проблема не в том, чтобы определить значимые уровни, по определённым параметрам, а проблем в том, чтобы от них торговать достаточно удачно, чтобы много положительных сделок было, чтобы у них был короткий стоп и желательно длинный профит,  риск/профит быль большой, ты знаешь как это сделать?

примерно знаю, но без стопов не обойтись

 
Vitaly Muzichenko:

примерно знаю, но без стопов не обойтись

ну расскажи, только стопы нужны, это точно, причем как можно короче

 
Sergey Lazarenko:

ну расскажи, только стопы нужны, это точно, причем как можно короче

основная техника о стопах

 
Vitaly Muzichenko:

Позже удалю

Можно смотреть с 5-й минуты, там и основная техника о стопах


примерно понятно..

 

Может использовать стандартные уровни?





 
SEM:

Может использовать стандартные уровни?



а что такое стандартные уровни?

 
Sergey Lazarenko:

а что такое стандартные уровни?

Обычные круглые уровни ("нулевые", белые линии (основные), желтые на равномерном расстоянии между основными (в предыдущем сообщении))

[Удален]  
SEM:

Обычные круглые уровни ("нулевые", белые линии (основные), желтые на равномерном расстоянии между основными (в предыдущем сообщении))

На Форексе нет никаких уровней, от слова вообще. Это утопия
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