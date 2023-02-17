Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 27
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Красиво , а чего в минусах тогда?
красота и деньги не связаны прямолинейно, сначала приходит красота, а следом уже деньги, чуть попозжа, или не чуть, а гораздо позже
Уровни созданные 2 месяца назад (тёмно-синие)
проблема не в том, чтобы определить значимые уровни, по определённым параметрам, а проблем в том, чтобы от них торговать достаточно удачно, чтобы много положительных сделок было, чтобы у них был короткий стоп и желательно длинный профит, риск/профит быль большой, ты знаешь как это сделать?
проблема не в том, чтобы определить значимые уровни, по определённым параметрам, а проблем в том, чтобы от них торговать достаточно удачно, чтобы много положительных сделок было, чтобы у них был короткий стоп и желательно длинный профит, риск/профит быль большой, ты знаешь как это сделать?
примерно знаю, но без стопов не обойтись
примерно знаю, но без стопов не обойтись
ну расскажи, только стопы нужны, это точно, причем как можно короче
ну расскажи, только стопы нужны, это точно, причем как можно короче
основная техника о стопах
Позже удалю
Можно смотреть с 5-й минуты, там и основная техника о стопах
примерно понятно..
Может использовать стандартные уровни?
Может использовать стандартные уровни?
а что такое стандартные уровни?
а что такое стандартные уровни?
Обычные круглые уровни ("нулевые", белые линии (основные), желтые на равномерном расстоянии между основными (в предыдущем сообщении))
Обычные круглые уровни ("нулевые", белые линии (основные), желтые на равномерном расстоянии между основными (в предыдущем сообщении))