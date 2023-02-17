Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 35

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и уровень предсказатель, где тейк выставить 

 
Renat Akhtyamov:

есть такая фишка

я даже тестировал такое

грааль-граалем, но только если торговать без спреда

,



Изменил объемы, бид уходит выше аска. Так пробовал ?

 
Alexsey Minchenko:



Изменил объемы, бид уходит выше аска. Так пробовал ?

Наверное правельно будет через синтетику пробовать ...

 

Металлы, походу юга начинаются(хотят)


 

по Золоту есть ТВх, на Пробой диапазона на М15


 

Уровни разные бывают.

Вот сильные наклонные уровни по EURUSD.

W1ED

 
Uladzimir Izerski:

Уровни разные бывают.

Вот сильные наклонные уровни по EURUSD.


я про уровни Герчика, от них происходит выстрелы(периодически), не всегда конечно, что дает возможность короткий стоп выставить

 

Золото, рвануло, теперь вопрос докуда прострел будет


 

По золоту у меня так.

H4_Gld

 

Уровни на M5 по EURUSD

M5_ED

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