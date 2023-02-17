Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 35
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и уровень предсказатель, где тейк выставить
есть такая фишка
я даже тестировал такое
грааль-граалем, но только если торговать без спреда
Изменил объемы, бид уходит выше аска. Так пробовал ?
Изменил объемы, бид уходит выше аска. Так пробовал ?
Наверное правельно будет через синтетику пробовать ...
Металлы, походу юга начинаются(хотят)
по Золоту есть ТВх, на Пробой диапазона на М15
Уровни разные бывают.
Вот сильные наклонные уровни по EURUSD.
Уровни разные бывают.
Вот сильные наклонные уровни по EURUSD.
я про уровни Герчика, от них происходит выстрелы(периодически), не всегда конечно, что дает возможность короткий стоп выставить
Золото, рвануло, теперь вопрос докуда прострел будет
По золоту у меня так.
Уровни на M5 по EURUSD