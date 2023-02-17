Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 32

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Sergey Lazarenko:

да не трогай ты его, он невменяемый

ну а вдруг просветление?

[Удален]  
DmitryBogdanov:

кириллица (на которой вы пишете и разговариваете) - наследие греческого.

а греческий - более древних языков.

покажите класс - вернитесь к наскальным рисункам.

Покажи класс - заработай доллар
 
DmitryBogdanov:

ну а вдруг просветление?

он счас на волне эйфории, алгоритм торговый в плюсе, так что ничто его не пробъет, вот когда потратит кучу времени, сольет все, тогда будет по сторонам смотреть

 

Биткоин, пошел к 30 000


 
Sergey Lazarenko:

он счас на волне эйфории, алгоритм торговый в плюсе, так что ничто его не пробъет, вот когда потратит кучу времени, сольет все, тогда будет по сторонам смотреть

ну, там есть здравое зерно (хотя оно много где есть).

вопрос, как определяются границы применимости техники (если они вообще определяются).

конкретно в его советнике - как осуществляется выбор точки отсчета в заданном временном масштабе.

[Удален]  
DmitryBogdanov:

ну, там есть здравое зерно (хотя оно много где есть).

вопрос, как определяются границы применимости техники (если они вообще определяются).

конкретно в его советнике - как осуществляется выбор точки отсчета в заданном временном масштабе.

Я торгую отложками, без индикаторов и советников
 
DmitryBogdanov:

ну, там есть здравое зерно (хотя оно много где есть).

вопрос, как определяются границы применимости техники (если они вообще определяются).

конкретно в его советнике - как осуществляется выбор точки отсчета в заданном временном масштабе.

он не говорит алгоритма, видимо считает что те кто об спрашивает, недостойные, дураки ну и прочее

 
Vladimir Baskakov:
Я торгую отложками, без индикаторов и советников

это скучно, нету задоринки :-)

надо говорить "лимитками от директрис параболических движей".. смысл не меняется, зато как-то более в стиле форума и на уровне ренатовских формулЕ :-) 

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

это скучно, нету задоринки :-)

надо говорить "лимитками от директрис параболических движей".. смысл не меняется, зато как-то более в стиле форума и на уровне ренатовских формулЕ :-) 

Свое какое-то кино гоняешь, не в тему, как всегда
 
Vladimir Baskakov:
Я торгую отложками, без индикаторов и советников

Обрати внимание на открытие и закрытие сделок (синяя линия - BUY, красная - Sell)


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