Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 22

Новый комментарий
 
Viktar DayTrader:

форекс и фонда и крипто- абсолютно одинаковые механизмы ценообразования. Это так ,для общего развития. Если конечно эволюция не пошла по тупиковой ветке в вашем случае.

да, механизм ценообразования одинаковый

Vladimir Baskakov:
В твоём случае эволюция отдыхает

а ты нашел другое - сигнал на вход/выход. хотя и это не механизм ценообразования, но тоже работает, не спорю.

в твоем случае взаимосвязь нескольких валютных пар с целью обмена.

я его разгадал, позавчера ;).

уже пробую роботом на демке раскатать 10к в 1млн.

------

о чем спор?

вы оба правы, хотя и говорите о разном.

 
Vladimir Baskakov:
А сейчас работает?

вот в текущем моменте, Натуральный газ


 

выше рисунок это Газ со СМЕ, а вот со спота(форекса)


 
Sergey Lazarenko:

выше рисунок это Газ со СМЕ, а вот со спота(форекса)


СМЕ-шные графики не подскажешь - где взять?

//если сюда не надо, напиши плиз в личку

 
Renat Akhtyamov:

СМЕ-шные графики не подскажешь - где взять?

//если сюда не надо, напиши плиз в личку

по Газу и Нефти(ВТИ) в Инсте беру, там комса на нее копеечная, 3 пипа без спреда комиссия

 
Sergey Lazarenko:

по Газу и Нефти(ВТИ) в Инсте беру, там комса на нее копеечная, 3 пипа без спреда комиссия

XNGUSD не нашел у них

лучше в личку, если можно

ато поругают

 
Renat Akhtyamov:

XNGUSD не нашел у них

лучше в личку, если можно

ато поругают

XNGUSD - это символ Натурального газа со спота

Отловил стопика, и тендеция утянула цену вниз(на М1,М5), теперь по идее надо еще раз пробовать, но только после того, как опять восходящее движение вверх, к уровню пойдет(ну так говорят)

 

 

Вроде поперло в откат, на Ложном пробое, на М5 Поджатие(это такая хрень, когда Опен, Хай,Лоу, Клоуз у каждой последующей свечи выше предыдущей)

Поджатие на М5

 
Viktar DayTrader:

АХАХАХАХАХАХАХ))))КРАСНАЯ ЛИНИЯ В ЦЕНТР,ЗЕЛЕНАЯ ПОЛУЗАЩИТНИК И ГОООЛЛЛЛ)) ДИЧАЙШАЯ ЧУШЬ) Ты заложник своих фантазий. 

Собака лает, а караван идёт.
 

@Sergey Lazarenko  

https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page149#390639


Представьте себе, что вы торгуете индексом Доу-Джонса. Подобные индексы являются синтетическими фин. инструментами, цены которых по определенному алгоритму формирует биржа. Эти синтетические фин. инструменты представляют из себя набор реальных фин. инструментов с различным количество каждого.

Т.е. вы можете торговать индексом, а можете торговать набором фин инструментов, делая расчет индекса самому, вместо биржи.

Биржа позволяет торговать только несколько индексов, а вы можете создавать по такому же принципу сколько угодно индексов. Дальше такой индекс будет называться портфелем.

Пример портфеля:

В портфель входит  +100 000  EURUSD, -200 000 GBPUSD и +500 000 AUDUSD. Как посмотреть изменение цены такого портфеля? Просто:

Купите  100 000  EURUSD,  продайте  200 000 GBPUSD и  купите  500 000 AUDUSD. Теперь  ВР (временной ряд) соответствующий  Equity (текущая прибыль) - и есть ценовой  ВР нашего портфеля.

Что из себя представляет торговля спредом (парный трэйдинг):

Составляется портфель из двух фин. инструментов с разным количеством каждого. Фин. инструменты и количество каждого подбираются так, чтобы цена портфеля все время "гуляла" около нуля -  коинтеграция. Торговать такой портфель крайне просто. Раз цена все время держится около нуля, то надо торговать портфель внутрь канала от его границ, например, от  СКО (средне-квадратичное отклонение).

Чтобы получить коинтеграцию, чаще всего берут высококоррелируемые фин. инструменты. Чем выше корреляция, тем лучше коинтеграция (не численная мера).

Например, если бы между  EURUSD и  GBPUSD была всегда высокая корреляция, то  EURGBP был бы все время во флэте. Который можно было бы торговать от границы канала во внутрь. Но между  EURUSD и  GBPUSD нет высокой стабильной корреляции. Более того, очень плохая коинтеграция. Это можно видеть на графике цены  EURGBP, на котором имеются тренды.

"Возвратность"  - это и есть коинтеграция.

Общий случай парного трэйдинга - статистический арбитраж. Надо составить такой портфель, у которого высока "возвратность" цены.

Такой портфель не обязательно должен состоять из двух фин. инструментов, он может состоять из любого количества фин. инструментов. Более того, входящее количество каждого фин. инструмента может быть разным и меняться со временем. Такой портфель называется  рыночно-нейтральным. Торговля им осуществляется точно также, как написал выше.

 

Для того, чтобы составить рыночно-нейтральный портфель, необходимо исследовать все доступные фин. инструменты на взаимосвязи и проанализировать их (связей) свойства.

Кратко изложил, подробнее не могу. Еще немного информации есть здесь

Sergey Lazarenko
Sergey Lazarenko
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
1...151617181920212223242526272829...82
Новый комментарий