Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 22
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форекс и фонда и крипто- абсолютно одинаковые механизмы ценообразования. Это так ,для общего развития. Если конечно эволюция не пошла по тупиковой ветке в вашем случае.
да, механизм ценообразования одинаковый
В твоём случае эволюция отдыхает
а ты нашел другое - сигнал на вход/выход. хотя и это не механизм ценообразования, но тоже работает, не спорю.
в твоем случае взаимосвязь нескольких валютных пар с целью обмена.
я его разгадал, позавчера ;).
уже пробую роботом на демке раскатать 10к в 1млн.
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о чем спор?
вы оба правы, хотя и говорите о разном.
А сейчас работает?
вот в текущем моменте, Натуральный газ
выше рисунок это Газ со СМЕ, а вот со спота(форекса)
выше рисунок это Газ со СМЕ, а вот со спота(форекса)
СМЕ-шные графики не подскажешь - где взять?
//если сюда не надо, напиши плиз в личку
СМЕ-шные графики не подскажешь - где взять?
//если сюда не надо, напиши плиз в личку
по Газу и Нефти(ВТИ) в Инсте беру, там комса на нее копеечная, 3 пипа без спреда комиссия
по Газу и Нефти(ВТИ) в Инсте беру, там комса на нее копеечная, 3 пипа без спреда комиссия
XNGUSD не нашел у них
лучше в личку, если можно
ато поругают
XNGUSD не нашел у них
лучше в личку, если можно
ато поругают
XNGUSD - это символ Натурального газа со спота
Отловил стопика, и тендеция утянула цену вниз(на М1,М5), теперь по идее надо еще раз пробовать, но только после того, как опять восходящее движение вверх, к уровню пойдет(ну так говорят)
Вроде поперло в откат, на Ложном пробое, на М5 Поджатие(это такая хрень, когда Опен, Хай,Лоу, Клоуз у каждой последующей свечи выше предыдущей)
АХАХАХАХАХАХАХ))))КРАСНАЯ ЛИНИЯ В ЦЕНТР,ЗЕЛЕНАЯ ПОЛУЗАЩИТНИК И ГОООЛЛЛЛ)) ДИЧАЙШАЯ ЧУШЬ) Ты заложник своих фантазий.
@Sergey Lazarenko
https://www.mql5.com/ru/forum/122468/page149#390639
Представьте себе, что вы торгуете индексом Доу-Джонса. Подобные индексы являются синтетическими фин. инструментами, цены которых по определенному алгоритму формирует биржа. Эти синтетические фин. инструменты представляют из себя набор реальных фин. инструментов с различным количество каждого.
Т.е. вы можете торговать индексом, а можете торговать набором фин инструментов, делая расчет индекса самому, вместо биржи.
Биржа позволяет торговать только несколько индексов, а вы можете создавать по такому же принципу сколько угодно индексов. Дальше такой индекс будет называться портфелем.
Пример портфеля:
Что из себя представляет торговля спредом (парный трэйдинг):
"Возвратность" - это и есть коинтеграция.
Общий случай парного трэйдинга - статистический арбитраж. Надо составить такой портфель, у которого высока "возвратность" цены.
Такой портфель не обязательно должен состоять из двух фин. инструментов, он может состоять из любого количества фин. инструментов. Более того, входящее количество каждого фин. инструмента может быть разным и меняться со временем. Такой портфель называется рыночно-нейтральным. Торговля им осуществляется точно также, как написал выше.
Для того, чтобы составить рыночно-нейтральный портфель, необходимо исследовать все доступные фин. инструменты на взаимосвязи и проанализировать их (связей) свойства.
Кратко изложил, подробнее не могу. Еще немного информации есть здесь.