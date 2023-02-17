Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 21
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торговая идея торговли от уровней предполагает, что на уровнях происходит конвертация, реальных участников рынка, тем кому нужна противоположная валюта в паре, и вот поиск таких ситуация и занимается собственно стратегия, поэтому нужны именно конкретные пары, без преобразований
О чем вы говорите,я понял. Это я уже проходил. Вы сейчас заложник собственных идей. Любую стратегию можно протестировать на истории,даже руками. Вы это сделали ? Если бы в начале моих изучений форы показали и описали то,что я изложил выше,я бы сэкономил пару лет. На каждое твое действие должно быть мат.обоснование, иначе 100% слив.
Герчик торгует на фонде-там другая политика, говорят там больше возможностей,фора сложней.
ИМХо, все что ты говоришь хорошо и правильно, но не надо забывать, форекс, да и любая биржа - изначально придумались лишь для одного, обменивать одни деньги/товары на другие, а все остальное уже пришло после, единственный, кто оплаичвает пир успешного трейдера - это люди, которым приспичило обменять валюту, и так приспичило, что пофиг на издержки, с них вся индустрия живет, а те кто сливает(типа хомяки), это мелочь, которой едва(или не едва) хватает на покрытие дилинга, который ему дает доступ на рынок.
Продолжение. Вчерашний синтетик закрылся. Прибыль и просадку посчитать не сложно.
Это был крик души? Расскажи пожалуйста о ценообразование.
Вряд ли им объяснили что работая на cfd они открывая либо селл либо бай все время покупают.) - ни кто ни чего не закупает, происходит обмен. расшифруй слово -FOREX.
Завязывай с копи-пастом ))
О)) как вы далеки все же от трейдинга)) крик души?fахахахаах)))))да... читая твой ответ душе хочется не только кричать но и плакать))) Обмен,?)ну так расскажи-что ты меняешь при открытии сделки buy на cfd инструменте?например EURUSD)))
ТФ М1. Создаем синтетик с разным объемом на каждую пару. Желтую и зеленую линию воспринимаем как канал(плавающий), красная линия должна уйти в центр канала. Написал очень простым языком.
Ваша задача создать синтетик с оптимальным каналам, перебирайте веса. Чем больше входящей информации (пар), тем лучше результат. Ищите взаимосвязи!
АХАХАХАХАХАХАХ))))КРАСНАЯ ЛИНИЯ В ЦЕНТР,ЗЕЛЕНАЯ ПОЛУЗАЩИТНИК И ГОООЛЛЛЛ)) ДИЧАЙШАЯ ЧУШЬ) Ты заложник своих фантазий.
О чем вы говорите,я понял. Это я уже проходил. Вы сейчас заложник собственных идей. Любую стратегию можно протестировать на истории,даже руками. Вы это сделали ? Если бы в начале моих изучений форы показали и описали то,что я изложил выше,я бы сэкономил пару лет. На каждое твое действие должно быть мат.обоснование, иначе 100% слив.
Герчик торгует на фонде-там другая политика, говорят там больше возможностей,фора сложней.
форекс и фонда и крипто- абсолютно одинаковые механизмы ценообразования. Это так ,для общего развития. Если конечно эволюция не пошла по тупиковой ветке в вашем случае.
форекс и фонда и крипто- абсолютно одинаковые механизмы ценообразования. Это так ,для общего развития. Если конечно эволюция не пошла по тупиковой ветке в вашем случае.
В твоём случае эволюция отдыхает
заметил по твоим ответам) у тебя отличная самокритика) хоть снег желтый не ешь)
Вот модель, которая работала в прошлом, за счет большого риск/профита
Вот модель, которая работала в прошлом, за счет большого риск/профита