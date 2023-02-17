Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 59
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к сожалению не все так просто, описал Тз и пипец, рынок это тебе не 1+1, там люди торгуют, со своими хотелками, чтоб ты понял, не мотор это неодушевленный, поэтому никто и не может сову написать работающую, так для какой-то ситуации напишут(для частного), душа у рынка человеческая. Не поддается перекладыванию в алгоритм
Если ты не умеешь проходить сквозь стены, то это не значит , что это невозможно.
опиши алгоритм идентификации уровней, который ты сделал
опиши алгоритм идентификации уровней, который ты сделал
Увы, я не делюсь тем что считаю более менее Граалем. Можно только видеть сигналы которые я транслирую. Скрин в сообщении был.
прикинь какая у тебя позиция, ты достиг своего уровня образования - за счет того, что своими достижениями с тобой поделились предшественники, а ты все что сам раскопал - замыкаешь в себе. Не справедливо, но Бог и это предусмотрел, неживая ветвь не дает плодов и засыхает
прикинь какая у тебя позиция, ты достиг своего уровня образования - за счет того, что своими достижениями с тобой поделились предшественники, а ты все что сам раскопал - замыкаешь в себе. Не справедливо, но Бог и это предусмотрел, неживая ветвь не дает плодов и засыхает
Советник по интуитивно расставляемым уровням ? где-бы найти такого мастера :-)
система не формализована до полностью автоматической.
Я автоматизировал уровни. Пробовал касания, отскоки, и всё такое. Дело в том, что когда цена идёт в сторону тренда, и преодолевает уровни, то проходит их несколько и потом останавливается на каком-то, задев последний или не задев. Проходит штуки четыре за раз, но иной день не проходит и двух. Назад откат прошивает с легкостью 2-3 уровня. Ну в общем не очевидные вещи. Но уровни тормозят цену точно.
Неплохая простая замена уровням круглые цены. Уровни стоят примерно в этой области. Вот на графике линии кратно 250 пунктам пятизнака:
Чем не уровни? И это не сложно автоматизировать для проверки. И это работает, но не в лоб.
Я автоматизировал уровни. Пробовал касания, отскоки, и всё такое. Дело в том, что когда цена идёт в сторону тренда, и преодолевает уровни, то проходит их несколько и потом останавливается на каком-то, задев последний или не задев. Проходит штуки четыре за раз, но иной день не проходит и двух. Назад откат прошивает с легкостью 2-3 уровня. Ну в общем не очевидные вещи. Но уровни тормозят цену точно.
Неплохая простая замена уровням круглые цены. Уровни стоят примерно в этой области. Вот на графике линии кратно 250 пунктам пятизнака:
Чем не уровни? И это можно автоматизировать для проверки. И это работает, но не в лоб.
Да, тут есть над чем подумать. Если ещё понаблюдать за тиковым графиком с круглой сеткой (округление 0.00050 - жёлтые, 0.00250 - красные). То видно такую картину: цена находится длительное время возле красных линий на расстоянии двух жёлтых линий, то сверху, то снизу. Если пошла уже на третью жёлтую линию, значит велика вероятность перехода на следующий красный уровень.
Я автоматизировал уровни. Пробовал касания, отскоки, и всё такое. Дело в том, что когда цена идёт в сторону тренда, и преодолевает уровни, то проходит их несколько и потом останавливается на каком-то, задев последний или не задев. Проходит штуки четыре за раз, но иной день не проходит и двух. Назад откат прошивает с легкостью 2-3 уровня. Ну в общем не очевидные вещи. Но уровни тормозят цену точно.
Неплохая простая замена уровням круглые цены. Уровни стоят примерно в этой области. Вот на графике линии кратно 250 пунктам пятизнака:
Чем не уровни? И это не сложно автоматизировать для проверки. И это работает, но не в лоб.
У вас на скрине не уровни, а разметка графика с N-шагомP.S. Круглые цены редко тяжёлый уровень
Да, тут есть над чем подумать. Если ещё понаблюдать за тиковым графиком с круглой сеткой (округление 0.00050 - желтые, 0.00250 - красные). То видно такую картину: цена находится длительное время возле красных линий на расстоянии двух желтых линий, то сверху, то снизу. Если пошла уже на третью линию, значит велика вероятность перехода на следующий красный уровень.