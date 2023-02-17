Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 59

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Sergey Lazarenko:

к сожалению не все так просто, описал Тз и пипец, рынок это тебе не 1+1, там люди торгуют, со своими хотелками, чтоб ты понял, не мотор это неодушевленный, поэтому никто и не может сову написать работающую, так для какой-то ситуации напишут(для частного), душа у рынка человеческая. Не поддается перекладыванию в алгоритм

Если ты не умеешь проходить сквозь стены, то это не значит , что это невозможно.
Моя система тоже на уровнях, но я их смог формализовать.
Метаквоты тоже смогли формализовать уровни Фибоначчи.
Даже человеческое поведение в зависимости от 80 вариантов эмоционального состояния можно запрограммировать.
Так что....
 
Anatolii Zainchkovskii:
Если ты не умеешь проходить сквозь стены, то это не значит , что это невозможно.
Моя система тоже на уровнях, но я их смог формализовать.
Метаквоты тоже смогли формализовать уровни Фибоначчи.
Даже человеческое поведение в зависимости от 80 вариантов эмоционального состояния можно запрограммировать.
Так что....

опиши алгоритм идентификации уровней, который ты сделал

 
Sergey Lazarenko:

опиши алгоритм идентификации уровней, который ты сделал

Увы, я не делюсь тем что считаю более менее Граалем. Можно только видеть сигналы которые я транслирую. Скрин в сообщении был.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Увы, я не делюсь тем что считаю более менее Граалем. Можно только видеть сигналы которые я транслирую. Скрин в сообщении был.

прикинь какая у тебя позиция, ты достиг своего уровня образования - за счет того, что своими достижениями с тобой поделились предшественники, а ты все что сам раскопал - замыкаешь в себе. Не справедливо, но Бог и это предусмотрел, неживая ветвь не дает плодов и засыхает 

 
Sergey Lazarenko:

прикинь какая у тебя позиция, ты достиг своего уровня образования - за счет того, что своими достижениями с тобой поделились предшественники, а ты все что сам раскопал - замыкаешь в себе. Не справедливо, но Бог и это предусмотрел, неживая ветвь не дает плодов и засыхает 

Почему замыкаю? Я не замыкаю.
Во первых, если я делюсь сигналами то я уже не замыкаю. 
Во вторых,  с некоторыми вполне охотно делюсь. Но увы не на форуме.
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

Советник по интуитивно расставляемым уровням ? где-бы найти такого мастера :-)

система не формализована до полностью автоматической.

Я автоматизировал уровни. Пробовал касания, отскоки, и всё такое. Дело в том, что когда цена идёт в сторону тренда, и преодолевает уровни, то проходит их несколько и потом останавливается на каком-то, задев последний или не задев. Проходит штуки четыре за раз, но иной день не проходит и двух. Назад откат прошивает с легкостью 2-3 уровня. Ну в общем не очевидные вещи. Но уровни тормозят цену точно.

Неплохая простая замена уровням круглые цены. Уровни стоят примерно в этой области. Вот на графике линии кратно 250 пунктам пятизнака:

Чем не уровни? И это не сложно автоматизировать для проверки. И это работает, но не в лоб.

 
Aleksei Stepanenko:

Я автоматизировал уровни. Пробовал касания, отскоки, и всё такое. Дело в том, что когда цена идёт в сторону тренда, и преодолевает уровни, то проходит их несколько и потом останавливается на каком-то, задев последний или не задев. Проходит штуки четыре за раз, но иной день не проходит и двух. Назад откат прошивает с легкостью 2-3 уровня. Ну в общем не очевидные вещи. Но уровни тормозят цену точно.

Неплохая простая замена уровням круглые цены. Уровни стоят примерно в этой области. Вот на графике линии кратно 250 пунктам пятизнака:

Чем не уровни? И это можно автоматизировать для проверки. И это работает, но не в лоб.

Вполне не плохо.
А теперь переложи движение в тренде по уровням в двоичный ряд.
Получишь что-то типа 111100110101000000
Вот ты правильно заметил , иногда 3-8 уровне прошивает, но потом минимум на один назад возвращается.....
А теперь, так и быть, представьте что размер шага не фиксированный...
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:

Да, тут есть над чем подумать. Если ещё понаблюдать за тиковым графиком с круглой сеткой (округление 0.00050 - жёлтые, 0.00250 - красные). То видно такую картину: цена находится длительное время возле красных линий на расстоянии двух жёлтых линий, то сверху, то снизу. Если пошла уже на третью жёлтую линию, значит велика вероятность перехода на следующий красный уровень.


 
Aleksei Stepanenko:

Я автоматизировал уровни. Пробовал касания, отскоки, и всё такое. Дело в том, что когда цена идёт в сторону тренда, и преодолевает уровни, то проходит их несколько и потом останавливается на каком-то, задев последний или не задев. Проходит штуки четыре за раз, но иной день не проходит и двух. Назад откат прошивает с легкостью 2-3 уровня. Ну в общем не очевидные вещи. Но уровни тормозят цену точно.

Неплохая простая замена уровням круглые цены. Уровни стоят примерно в этой области. Вот на графике линии кратно 250 пунктам пятизнака:

Чем не уровни? И это не сложно автоматизировать для проверки. И это работает, но не в лоб.

У вас на скрине не уровни, а разметка графика с N-шагом

P.S. Круглые цены редко тяжёлый уровень
 
Aleksei Stepanenko:

Да, тут есть над чем подумать. Если ещё понаблюдать за тиковым графиком с круглой сеткой (округление 0.00050 - желтые, 0.00250 - красные). То видно такую картину: цена находится длительное время возле красных линий на расстоянии двух желтых линий, то сверху, то снизу. Если пошла уже на третью линию, значит велика вероятность перехода на следующий красный уровень.


Собери статистику по количествам пройденных подряд уровней.
Глядишь идея появится о системе.
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