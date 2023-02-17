Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 16
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Вам удаётся прибыльно торговать по уровням? Сколько % в месяц имеете?
нет, не удается, я пока в тему пытаюсь въехать и разобраться
Стратегия хеджфондов это как раз работа по уровням. Банки работают по тому же принципу. У каждого фонда и банка своя сетка на определенном инструменте. Где они тупо продают, тупо покупают. А прибыль получается за счет диферсификации по инструментам вот и все.
Если у вас один счет то вы однозначно в минусе будете. Даже один и тот же инструмент нужно торговать одновременно разными стратегиями. Не менее 3-4 на один инструмент. Есть еще одна хитрость, но я ее не скажу. Могу намекнуть что есть юридические лица а есть физические. И есть статистика куда стоят юр лица а куда физики. Это и есть направление. Но банки торгуют в любую сторону на автомате тупо. Когда банк уходит в просадку государство доливает средства за наш счет.
Золото, ТВх на ЛП от уровня, обоснование -цена прошла 2/3 АТР, стоп 1% от АТР
Нефть XTIUSD, Ложный пробой Зеркального уровня.. стоп 10% от АТР, счас цена прошла более АТР в падении
Я вот выскажусь, для дилетантов, тех кто не в теме, что за уровни Герчика и с чем их едят. Герчик предложил алгоритм идентификации
Покажите ТЕСТ работы стратегии по идее Герчика за два-три года...
Специально для дилетантов: ручную стратегию можно запутать, применив несколько разных стратегий одновременно, а в ТЕСТЕ будет однозначно работать только одна стратегия... на длительном периоде...
Если такого ТЕСТА нет, то пусть дилетанты в очередной раз снимают с ушей макаронные изделия...
Я вот выскажусь, для дилетантов, тех кто не в теме, что за уровни Герчика и с чем их едят. Герчик предложил алгоритм идентификации Уровня, которые разделяют график на две Зоны, в одно доминируют покупатели, в другой продавцы, когда цена пересекает уровень, то при определённых условиях происходит ускорение движения цены именно при пересечении уровня, что дает возможность выставить короткий стоп и поиметь длинный тейк, ну или большой риск/профит сделки. Вот собственно и все, поэтому в Академию к Герчику и стремятся люди, его алгоритм позволяет торговать вручную и иметь прибыль, за счет большого риск/профита..
Золото, 1 к 5
Кто-то спрашивал про Горчака?
ты и спрашивал, поясню, ты ведешь себя как воинствующий мракобес, то есть у Герчика есть техника, для ручной торговли, или алгоритм, чтобы его освоить, и дать аргументы для критики, нужно в теме сечь, разобраться, ты в теме разобрался? Нет, когда то делал попытки, но неудачные.. И с тех пор как увидишь что про уровни в исполнении Герчика, так одна реакция, обзываешься и тому подобное.. Тебе что легче от того что обозвался? Или легче будет если в теме начнешь разбираться?
ты и спрашивал, поясню, ты ведешь себя как воинствующий мракобес, то есть у Герчика есть техника, для ручной торговли, или алгоритм, чтобы его освоить, и дать аргументы для критики, нужно в теме сечь, разобраться, ты в теме разобрался? Нет, когда то делал попытки, но неудачные.. И с тех пор как увидишь что про уровни в исполнении Герчика, так одна реакция, обзываешься и тому подобное.. Тебе что легче от того что обозвался? Или легче будет если в теме начнешь разбираться?