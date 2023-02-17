Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 20
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ТФ М1. Создаем синтетик с разным объемом на каждую пару. Желтую и зеленую линию воспринимаем как канал(плавающий), красная линия должна уйти в центр канала. Написал очень простым языком.
Ваша задача создать синтетик с оптимальным каналам, перебирайте веса. Чем больше входящей информации (пар), тем лучше результат. Ищите взаимосвязи!
ТФ М1. Создаем синтетик с разным объемом на каждую пару. Желтую и зеленую линию воспринимаем как канал(плавающий), красная линия должна уйти в центр канала. Написал очень простым языком.
Ваша задача создать синтетик с оптимальным каналам, перебирайте веса. Чем больше входящей информации (пар), тем лучше результат. Ищите взаимосвязи!
что покупать, что продавать ?
Визуализируй, тогда поймешь.
Уровни в 99% это произвольное рисование линий. И у всех оно разное. У широко разрекламированого рисовальщика уровней все линии не несут никакой информационной нагрузки. все ученики рисуют линии как кто горазд. Ведь вряд ли этим горе ученикам объяснили механику и механизм ценообразования и как набирается позиция. вряд ли им объяснили отличие работы на cfd и на реальном рынке(lдля валюты это cash forex _). Вряд ли им объяснили что работая на cfd они открывая либо селл либо бай все время покупают.) вряд ли им объяснили почему нарисовнаные линии не работают. Вряд ли им объясняли отличия влияния на цену выхода из позиции крупного объема от входа в позицию) Вряд ли им объясняли что в их паронормальном баре может не быть круного объема и причину его возникновения и причину отсуствия объема. И еще много каких вряд ли)) и помните-цена это не таракан, и нарисованая вами линия не мелок от тараканов. Хорошего всем дня.
Это был крик души? Расскажи пожалуйста о ценообразование.
Вряд ли им объяснили что работая на cfd они открывая либо селл либо бай все время покупают.) - ни кто ни чего не закупает, происходит обмен. расшифруй слово -FOREX.
Завязывай с копи-пастом )))
Хай! Для начала прочитай эту статью https://habr.com/ru/post/202402/ . Возможно поменяешь свой взгляд. Позже(сегодня) визуализирую как выглядит канальная торговля (она же торговля спредом, портфельная торговля, стат.арбитраж)
Привет! Прочитал, точнее прочитал и пытался понять.. Но счас вечер, так что голова не очень, пока все примерно так: все о работе биржи, со всеми ньюансами, и неявное утверждение, что ценой можно управлять.. Моя идея проста: разобраться с уровнями по Герчику(это уровни, от которых был сильный ход, если по простому) и освоить технику присоединения к развороту, если такой случится, все
eur
И еще. Зачем ты торгуешь eurcad и euraud , если можно просто проторговать audcad и экономить на комиссии. eurcad/euraud=audcad. /-знак деления.
только лишь по одной причине, на разных парах возникают разные торговые модели, уровни, ТВх, риск в сделке предполагается от 5,0 - до 25,0 пунктов, в зависимости от волатильности инструмента, поэтому издержки в 1,0-2,0 пункта несущественны и малозаметны
ТФ М1. Создаем синтетик с разным объемом на каждую пару. Желтую и зеленую линию воспринимаем как канал(плавающий), красная линия должна уйти в центр канала. Написал очень простым языком.
Ваша задача создать синтетик с оптимальным каналам, перебирайте веса. Чем больше входящей информации (пар), тем лучше результат. Ищите взаимосвязи!
торговая идея торговли от уровней предполагает, что на уровнях происходит конвертация, реальных участников рынка, тем кому нужна противоположная валюта в паре, и вот поиск таких ситуация и занимается собственно стратегия, поэтому нужны именно конкретные пары, без преобразований
Уровни в 99% это произвольное рисование линий. И у всех оно разное. У широко разрекламированого рисовальщика уровней все линии не несут никакой информационной нагрузки. все ученики рисуют линии как кто горазд. Ведь вряд ли этим горе ученикам объяснили механику и механизм ценообразования и как набирается позиция. вряд ли им объяснили отличие работы на cfd и на реальном рынке(lдля валюты это cash forex _). Вряд ли им объяснили что работая на cfd они открывая либо селл либо бай все время покупают.) вряд ли им объяснили почему нарисовнаные линии не работают. Вряд ли им объясняли отличия влияния на цену выхода из позиции крупного объема от входа в позицию) Вряд ли им объясняли что в их паронормальном баре может не быть круного объема и причину его возникновения и причину отсуствия объема. И еще много каких вряд ли)) и помните-цена это не таракан, и нарисованая вами линия не мелок от тараканов. Хорошего всем дня.
ты про Герчика? Тогда проясню, лично не понял его идеи, поэтому кидаешь такое заявление, может последователи и рисуют хрен знает что, но лично Герчик рисует по одному и тому же алгоритму, я так скажу, он хитрожопый еврей, и делает деньги на притяжении модели своей, заставляя проходить полный курс обучение, принуждая к гипертрофированной дисциплине.. Но есть один общий алгоритм, и это легко проверить, чертишь уровни9по алгоритму) и смотреишь его обзор, он когда по парам проходит, то все совпадает, но этот козел постоянно втюхивает всякую хрень, чтобы не явно было, чтобы было разночтение... Ну вот так
Это был крик души? Расскажи пожалуйста о ценообразование.
Вряд ли им объяснили что работая на cfd они открывая либо селл либо бай все время покупают.) - ни кто ни чего не закупает, происходит обмен. расшифруй слово -FOREX.
Завязывай с копи-пастом )))
ИМХо, все что ты говоришь хорошо и правильно, но не надо забывать, форекс, да и любая биржа - изначально придумались лишь для одного, обменивать одни деньги/товары на другие, а все остальное уже пришло после, единственный, кто оплаичвает пир успешного трейдера - это люди, которым приспичило обменять валюту, и так приспичило, что пофиг на издержки, с них вся индустрия живет, а те кто сливает(типа хомяки), это мелочь, которой едва(или не едва) хватает на покрытие дилинга, который ему дает доступ на рынок.