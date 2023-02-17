Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 5
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@Sergey Lazarenko
Евро - доллар
Растет себе и растет. Не понятно пока ничего... Нужен ретест одного из ближайших уровней.
@Sergey Lazarenko
Предпосылок для чего нету? Для роста? Идем наверх, Неделя закрылась выше предыдущей, какая еще предпосылка нужна... Ложный пробой на таких критических отметках не так должен отрабатывать. Скорее всего это откат, просто кто-то закрыл лонги, которые были набраны в течение недели.
Слушай... я не Вангую))) "В каком настроении он подойдет к этому уровню?" К какому??? 1.3394? Или 1.3513?? И что значит пройденный? где ты взял этот термин вообще? И что если он пройденный, его стереть надо что ли?
Про муху в банке вообще не поняла причем тут это сейчас. Никакой мухи в банке я тут не вижу.
Если я рисую стрелку от уровня это не значит, что там надо покупать, это значит, что я планирую при нужных мне условиях от туда купить. Надо смотреть КАК мы подойдем, что там будем рисовать, и для начала подойдем ли вообще??И что за уровень 1.34718?
поясняю мысль, о твоем рисунке по фунту и плане, извиняюсь конечно, увлекся, у тя два уровня 1.33941, он пройден, пробит ценой и она улетела к 1.35135, ты его кстати откуда ведешь? БСУ откуда? не дала скрин, но не важно, от Хай подъема, просто коммент, лично слышал, Герчик утверждает, просто экстремум - ничто(ну не важно), важно следующее, цена пробила 1.35135 улетела до 1.35135, и дал ЛП от него... Счас если 1,33941 и учитывать, то только после того как цена его коснется, так? Чтобы понять, в каком состоянии подошла, это раз, как уровень прореагировал, это два так?
дальше, пчему варинат пробоя не рассматрвиаешь? Причем сразу? ведь все есть для него! Восходящий тренд есть, Лп не сильное(на счас конечно), мне наверное показалось, ты упустила момент, в каком состоянии происходит подход к уровню, показалось, извиняюсь
@Sergey Lazarenko
По йене на мой взгляд все предельно ясно. Надо продавать)
Два варианта или после ЛП 104.64 или после пробоя 103.65.
Если вернемся выше 104.64 - продажи отменяются.
@SVETLANA LOKSHINA
Соглашаюсь, как то я это все не увидел, ЛП если на длинной свече от 104,64, хотя я бы взял 104.73, ты скрин видишь? Как четко непустили 2.11 -3.11? По моем настало время подкрректировать 104.64, БСУ от у тебя издалека идет и усредненный... Но это ИМХО
@Sergey Lazarenko
Предпосылок для чего нету? Для роста? Идем наверх, Неделя закрылась выше предыдущей, какая еще предпосылка нужна... Ложный пробой на таких критических отметках не так должен отрабатывать. Скорее всего это откат, просто кто-то закрыл лонги, которые были набраны в течение недели.
Слушай... я не Вангую))) "В каком настроении он подойдет к этому уровню?" К какому??? 1.3394? Или 1.3513?? И что значит пройденный? где ты взял этот термин вообще? И что если он пройденный, его стереть надо что ли?
Про муху в банке вообще не поняла причем тут это сейчас. Никакой мухи в банке я тут не вижу.
Если я рисую стрелку от уровня это не значит, что там надо покупать, это значит, что я планирую при нужных мне условиях от туда купить. Надо смотреть КАК мы подойдем, что там будем рисовать, и для начала подойдем ли вообще??И что за уровень 1.34718?
Если уровень пройден, то да не учитывать, до тех пор, пока не будет нового соприкосновения, ну не я это говорю, герчик, и он назвал, пройденный уровень, муха в банке, я те ссылку дал на видео про эту муху.
уровень 1.34718 вот он такой
поясняю мысль, о твоем рисунке по фунту и плане, извиняюсь конечно, увлекся, у тя два уровня 1.33941, он пройден, пробит ценой и она улетела к 1.35135, ты его кстати откуда ведешь? БСУ откуда? не дала скрин, но не важно, от Хай подъема, просто коммент, лично слышал, Герчик утверждает, просто экстремум - ничто(ну не важно), важно следующее, цена пробила 1.35135 улетела до 1.35135, и дал ЛП от него... Счас если 1,33941 и учитывать, то только после того как цена его коснется, так? Чтобы понять, в каком состоянии подошла, это раз, как уровень прореагировал, это два так?
дальше, пчему варинат пробоя не рассматрвиаешь? Причем сразу? ведь все есть для него! Восходящий тренд есть, Лп не сильное(на счас конечно), мне наверное показалось, ты упустила момент, в каком состоянии происходит подход к уровню, показалось, извиняюсь
Поясняю)
1. Сугубо личное мнение и ожидание, что рано или поздно пробитый уровень будет отработан зеркально. И люблю торговать ЛП по тренду. В данной ситуации для меня это наилучший вариант развития событий, поэтому нарисовала именно желаемое.
2. Хай этот 1.3513 видимый всеми, с него перелоили, от туда уровень
3. Естественно надо ждать ретест 1.3394. Никто не говорит о том что рынок открылся и я поставила туда бай лимит....
4. Рассматриваю, почему не рассматриваю вариант пробоя. Пробьет будем разговаривать, на пробой заранее я все равно входить не хочу, пробили, закрепились на дневке, едем дальше. То что пробьем я практически не сомневаюсь, но вот то, что в начале недели - есть сомнения. Но хотелось бы откат, хотя бы такой как у меня нарисован.
5. Я рисую идеальную понятную картинку для себя, а не все возможные варианты. Если сложится, мне понятно будет, как зачем и за счет чего будет ожидаемый мною рост.
@SVETLANA LOKSHINA
Соглашаюсь, как то я это все не увидел, ЛП если на длинной свече от 104,64, хотя я бы взял 104.73, ты скрин видишь? Как четко непустили 2.11 -3.11? По моем настало время подкрректировать 104.64, БСУ от у тебя издалека идет и усредненный... Но это ИМХО
@ Sergey Lazarenko
Еще раз по поводу проведения уровней, я не рисую уровни по хвостам ложных пробоев.
Основа уровня в данном случае паранормальный бар, все остальное ее усиление и подвтерждение.
Если уровень пройден, то да не учитывать, до тех пор, пока не будет нового соприкосновения, ну не я это говорю, герчик, и он назвал, пройденный уровень, муха в банке, я те ссылку дал на видео про эту муху.
уровень 1.34718 вот он такой
@ Sergey Lazarenko
Я вообще не вижу 1.3471, может где-то на истории что-то и было, но сейчас я не вижу вообще никакой реакции на эту цифру.
Ты видимо извратно истолковал его слова))) мухой в банке он назвал не уровень) а всю вот эту хрень, которую я обвела...
@ Sergey Lazarenko
Еще раз по поводу проведения уровней, я не рисую уровни по хвостам ложных пробоев.
Основа уровня в данном случае паранормальный бар, все остальное ее усиление и подвтерждение.
понятно
@ Sergey Lazarenko
Я вообще не вижу 1.3471, может где-то на истории что-то и было, но сейчас я не вижу вообще никакой реакции на эту цифру.
Ты видимо извратно истолковал его слова))) мухой в банке он назвал не уровень) а всю вот эту хрень, которую я обвела...
понятно
Поясняю)
1. Сугубо личное мнение и ожидание, что рано или поздно пробитый уровень будет отработан зеркально. И люблю торговать ЛП по тренду. В данной ситуации для меня это наилучший вариант развития событий, поэтому нарисовала именно желаемое.
2. Хай этот 1.3513 видимый всеми, с него перелоили, от туда уровень
3. Естественно надо ждать ретест 1.3394. Никто не говорит о том что рынок открылся и я поставила туда бай лимит....
4. Рассматриваю, почему не рассматриваю вариант пробоя. Пробьет будем разговаривать, на пробой заранее я все равно входить не хочу, пробили, закрепились на дневке, едем дальше. То что пробьем я практически не сомневаюсь, но вот то, что в начале недели - есть сомнения. Но хотелось бы откат, хотя бы такой как у меня нарисован.
5. Я рисую идеальную понятную картинку для себя, а не все возможные варианты. Если сложится, мне понятно будет, как зачем и за счет чего будет ожидаемый мною рост.
начсет пранормального бара лайк, не заметил, согласен, свечка супергромадная