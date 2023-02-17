Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 18
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Кому интересно , тот найдет массу источников. Здесь не место пиара. Твои результаты не впечатляют. Или открой ветку Гарчак и Ко, если разрешат
где ты их видел? Покажь? все за деньги, причем нехилые. И где форум у Герчикоманов? Интересно
По Мажорам все сработало/отработало, кто поймал - молодец, кто не поймал, в следующий раз поймает, кроссы пошли в дело, с запозданием конечно, Английский фунт/Японская йена, Твх на Ложном пробое
где ты их видел? Покажь? все за деньги, причем нехилые. И где форум у Герчикоманов? Интересно
Банки не торгуют на Форексе, они торгуют на межбанковской бирже по фикс курсу. Леха читай книжки
Смех. В какой книге вы это прочитали? Банк это основной LP на форе.
Смех. В какой книге вы это прочитали? Банк это основной LP на форе.
Ещё раз говорю, открой ветку Как я люблю Горчака, и наслаждайся общением со сторонниками.
ты прям бесишь чувак, ты тему что - в одного тута вещаешь? Тогда еще раз, и никто тебя слушать не будет, ты хули балаболишь? Сам про форум сказал? Сказал, а хули дурака включил? Про материалы сказал? сказал, оопять дурака включил? Голова болит что-ли? Не помнишь что два часа было?
Я даже дальше про другие уровни не спрашиваю, потому что опять хрень какую-нибудь ляпнешь. Ты с головой дружишь? если дружишь, то отвечай за свои слова
Иди в школу
Покажи мне источник где сказано. что банки не участники форы! СМЕХ!
Английский фунт/Японская йена, ЛП пока держит марку, понемногу, но поднимает
Покажи мне источник где сказано. что банки не участники форы! СМЕХ!