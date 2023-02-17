Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 18

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Vladimir Baskakov:
Кому интересно , тот найдет массу источников. Здесь не место пиара. Твои результаты не впечатляют. Или открой ветку Гарчак и Ко, если разрешат

где ты их видел? Покажь? все за деньги, причем нехилые. И где форум у Герчикоманов? Интересно

 

По Мажорам все сработало/отработало, кто поймал - молодец, кто не поймал, в следующий раз поймает, кроссы пошли в дело, с запозданием конечно, Английский фунт/Японская йена, Твх на Ложном пробое


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Sergey Lazarenko:

где ты их видел? Покажь? все за деньги, причем нехилые. И где форум у Герчикоманов? Интересно

Ещё раз говорю, открой ветку Как я люблю Горчака, и наслаждайся общением со сторонниками.
Тут другая тема


 
Все ваши исследование рано или поздно приведут вас к стат.арбитражу. 
 
Vladimir Baskakov:
Банки не торгуют на Форексе, они торгуют на межбанковской бирже по фикс курсу. Леха читай книжки

Смех. В какой книге вы это прочитали? Банк это основной LP на форе.

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Alexsey Minchenko:

Смех. В какой книге вы это прочитали? Банк это основной LP на форе.

Иди в школу
 
Vladimir Baskakov:
Ещё раз говорю, открой ветку Как я люблю Горчака, и наслаждайся общением со сторонниками.
Тут другая тема


ты прям бесишь чувак, ты тему что - в одного тута вещаешь? Тогда еще раз, и никто тебя слушать не будет, ты хули балаболишь? Сам про форум сказал? Сказал, а хули дурака включил? Про материалы сказал? сказал, оопять дурака включил? Голова болит что-ли? Не помнишь что два часа было?

Я даже дальше про другие уровни не спрашиваю, потому что опять хрень какую-нибудь ляпнешь. Ты с головой дружишь? если дружишь, то отвечай за свои слова

 
Vladimir Baskakov:
Иди в школу

Покажи мне источник где сказано. что банки не участники форы! СМЕХ!

 

Английский фунт/Японская йена, ЛП пока держит марку, понемногу, но поднимает


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Alexsey Minchenko:

Покажи мне источник где сказано. что банки не участники форы! СМЕХ!

Смех это банки участники форекса, ну и твое мнение
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