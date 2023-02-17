Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 10

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Vitaly Muzichenko:

Смотрю на мелкий тайм и там много предпосылок к гэпу по йене


@Vitaly Muzichenko

приветствую. Предпосылки для ГЭПа?)) это интересно!

 
Sergey Lazarenko:

Канадский доллар, рассматривал графики с доисторических времён, и вылез уровень 1.27726, пятничная свеча показала, что он Лимитный


@Sergey Lazarenko

+ да тоже заприметила там его

 
SVETLANA LOKSHINA:

так @Sergey Lazarenko ты мне кажется неправильно понимаешь смысл затирания...

На твоей картинке - это ложные пробои.. Не затирание.

Вот если один день закрылись выше, другой ниже и дальше пошла такая свистопляска, это замыливание, затирание и т.д. Мы ждем когда пара примет одну из сторон закрепится и перестанет пробивать уровень... может касаться... 

А у тебя чистейшие хвостатые ЛП... 

может быть, надо подумать

 

все таки основной тренд надо учитывать, по кабель/Киви, померещился импульс вверх, а реально в пятницу была длинная свеча, зашла за уровень, и надо было ЛП на юга открываться, с направлением ошибся

ложный пробой по тренду

 

Вот как проблема решается


 

по Натуральному газу поддержка, от которой был значимый ход на Север остановила падение, пока внутри-дня

+

 
Sergey Lazarenko:

Вот как проблема решается

Готов оспорить ваше видео, вернее, построение уровней :)

 
Vitaly Muzichenko:

Готов оспорить ваше видео, вернее, построение уровней :)

зашибись, давай, реально интересно

 

А вот сделка на Ложном пробое уровня. Суть простая, имели до последнего момента Восходящий тренд его узнать возможно?

И в Коррекционном откате длиннная свеча, долетела до уровня, размер свечи 180, АТР 118, так что предрасположенность есть, плюс уровень крутяцкий, сама смотри

Ложный пробой в откате

 

Америка открылась сгэпом на Север, ТЕсла поддержала восходящий тренд

Восходящий тренд

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