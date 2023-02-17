Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 10
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Смотрю на мелкий тайм и там много предпосылок к гэпу по йене
@Vitaly Muzichenko
приветствую. Предпосылки для ГЭПа?)) это интересно!
Канадский доллар, рассматривал графики с доисторических времён, и вылез уровень 1.27726, пятничная свеча показала, что он Лимитный
@Sergey Lazarenko
+ да тоже заприметила там его
так @Sergey Lazarenko ты мне кажется неправильно понимаешь смысл затирания...
На твоей картинке - это ложные пробои.. Не затирание.
Вот если один день закрылись выше, другой ниже и дальше пошла такая свистопляска, это замыливание, затирание и т.д. Мы ждем когда пара примет одну из сторон закрепится и перестанет пробивать уровень... может касаться...
А у тебя чистейшие хвостатые ЛП...
может быть, надо подумать
все таки основной тренд надо учитывать, по кабель/Киви, померещился импульс вверх, а реально в пятницу была длинная свеча, зашла за уровень, и надо было ЛП на юга открываться, с направлением ошибся
Вот как проблема решается
по Натуральному газу поддержка, от которой был значимый ход на Север остановила падение, пока внутри-дня
Вот как проблема решается
Готов оспорить ваше видео, вернее, построение уровней :)
Готов оспорить ваше видео, вернее, построение уровней :)
зашибись, давай, реально интересно
А вот сделка на Ложном пробое уровня. Суть простая, имели до последнего момента Восходящий тренд его узнать возможно?
И в Коррекционном откате длиннная свеча, долетела до уровня, размер свечи 180, АТР 118, так что предрасположенность есть, плюс уровень крутяцкий, сама смотри
Америка открылась сгэпом на Север, ТЕсла поддержала восходящий тренд