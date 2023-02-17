Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 15
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Идентификация уровней с точки зрения А.Герчика
https://fb.watch/2v7OnjWjDV/
https://fb.watch/2v7Ser8uZm/
Идентификация уровней с точки зрения А.Герчика
https://fb.watch/2v7OnjWjDV/
https://fb.watch/2v7Ser8uZm/
У кого есть МОЗГИ, те понимают, что наскальная живопись в виде горизонтальных линий - это бред наркомана: " что вижу, то и пою"...
Есть некоторые совпадения с действительностью, но как же без этого... - ведь, хоть иногда и очень редко, но кто-то же выигрывает в лотерею джек-пот...
Герчикоманы собираются на другом форуме, тебе туда
отвали, я не Герчикоман
Металлы, на утро понедельника
Евро, Английский фунт
Швейцарский франк, Японская йена
Канадский доллар, единственный(напару с Кабелем) прорвался выше границы Нисходящего тренда, дал Клоуз выше..
ауди и Киви
ауди и Киви
Вам удаётся прибыльно торговать по уровням? Сколько % в месяц имеете?
Стратегия хеджфондов это как раз работа по уровням. Банки работают по тому же принципу. У каждого фонда и банка своя сетка на определенном инструменте. Где они тупо продают, тупо покупают. А прибыль получается за счет диферсификации по инструментам вот и все.
Если у вас один счет то вы однозначно в минусе будете. Даже один и тот же инструмент нужно торговать одновременно разными стратегиями. Не менее 3-4 на один инструмент. Есть еще одна хитрость, но я ее не скажу. Могу намекнуть что есть юридические лица а есть физические. И есть статистика куда стоят юр лица а куда физики. Это и есть направление. Но банки торгуют в любую сторону на автомате тупо. Когда банк уходит в просадку государство доливает средства за наш счет.