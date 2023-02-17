Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 15

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[Удален]  
Sergey Lazarenko:

Идентификация уровней с точки зрения А.Герчика

https://fb.watch/2v7OnjWjDV/

https://fb.watch/2v7Ser8uZm/

Герчикоманы собираются на другом форуме, тебе туда
 
Sergey Lazarenko:

Идентификация уровней с точки зрения А.Герчика

https://fb.watch/2v7OnjWjDV/

https://fb.watch/2v7Ser8uZm/

У кого есть МОЗГИ, те понимают, что наскальная живопись в виде горизонтальных линий - это бред наркомана:  " что вижу, то и пою"...

Есть некоторые совпадения с действительностью, но как же без этого... - ведь, хоть иногда и очень редко, но кто-то же  выигрывает в лотерею джек-пот...

 
Vladimir Baskakov:
Герчикоманы собираются на другом форуме, тебе туда

отвали, я не Герчикоман

 

Металлы, на утро понедельника


 

Евро, Английский фунт


 

Швейцарский франк, Японская йена


 

Канадский доллар, единственный(напару с Кабелем) прорвался выше границы Нисходящего тренда, дал Клоуз выше..


 

ауди и Киви


 
Sergey Lazarenko:

ауди и Киви


Вам удаётся прибыльно торговать по уровням? Сколько % в месяц имеете?

 

Стратегия хеджфондов это как раз работа по уровням. Банки работают по тому же принципу. У каждого фонда и банка своя сетка на определенном инструменте. Где они тупо продают, тупо покупают. А прибыль получается за счет диферсификации по инструментам вот и все.

Если у вас один счет то вы однозначно в минусе будете. Даже один и тот же инструмент нужно торговать одновременно разными стратегиями. Не менее 3-4 на один инструмент. Есть еще одна хитрость, но я ее не скажу. Могу намекнуть что есть юридические лица а есть физические. И есть статистика куда стоят юр лица а куда физики. Это и есть направление. Но банки торгуют в любую сторону на автомате тупо. Когда банк уходит в просадку государство доливает средства за наш счет. 

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