Вопрос по MT4
Sell закрывается по Ask'у, который стоит в Торговле! По Bid'у закрывается Buy! Что Вас не устраивает?! Что с Вас спред получают?
"Как сделать так, чтобы стопы отображались на том уровне, где они срабатывают, когда их пересекает цена, по которой строится график (Bid)? "
Читайте вопрос внимательнее. Мне нужно, чтобы линия (так которая красная пунктирная), обозначающая стоплосс или тейкпрофит, "отоброжалась на том уровне, где она срабатывает, когда их пересекает цена, по которой строится график (Bid)". Чтобы визуально воспринимать было легче.
Я же объяснил, что "Sell закрывается по Ask'у", так как он может совпасть с Bid'ом?!
Есть много, друг Борис, на свете...
Вопрос вполне имеет право на ответ,- вопрос актуален, имхенько.
Просто, человеку нужен уровень Bid на тот момент, когда Sell закроется по Ask.
Важно понимать, что этот уровень перерисовывается, но он действительно не лишний.
Подскажите в чём причина. Есть полуавтоматический советник, который модифицирует сделки после открытия сделки трейдером с комментарием. В данном случае комментарием служит "1" . Открываю сделку с данным комментарием, но она отображается, как "1[-1]" и советник её соответственно не видит. В чём может быть причина?
Брокер в праве дописывать в комментарий ордера\позиции всё что ему вздумается. Такой метод определения "нужного" ордера далеко не лучший.
Вопрос...на МТ4 не возможно установить и изменить стоп лос и тейк профит мышкой.Только через опцию Новыы ордер.Как это исправить ? Скачивал 3 три раза по новой,удалив все предварительно старое
Возможно, включена опция "Use Alt key to drag trade levels" (Tools - Options - Charts). Если так, то нужно либо отключить ее, либо при перемещении уровня использовать Alt.
Вы наверное знаете, что когда выставляешь стоп-лосс и тейк-профит, то в случае, если это ордер на покупку, то когда цена пересекает стоп-лосс, ордер закрывается не сразу, а только когда проходит определенное количество пунктов. То же самое и с продажей, только так себя ведет тейк-профит. Я знаю, с чем это связано: при покупке ордер закрывается по цене спроса, а при продаже - предложения. Эти цены различаются в n пунктов, что называется спредом. Теперь, собственно, вопрос:
Как сделать так, чтобы стопы отображались на том уровне, где они срабатывают, когда их пересекает цена, по которой строится график (Bid)?