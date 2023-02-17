Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 9

Новый комментарий
 
Sergey Lazarenko:

а с чего гэп? Вот на Д1 какая бодрая свечка?

Смотрю на мелкий тайм и там много предпосылок к гэпу по йене

 
Vitaly Muzichenko:

Смотрю на мелкий тайм и там много предпосылок к гэпу по йене

гэпануло, только тут же закрыло, респект

+

 

Канадский доллар, рассматривал графики с доисторических времён, и вылез уровень 1.27726, пятничная свеча показала, что он Лимитный

+ Лимитный уровень

 

Английский фунт, вот какое сопротивление вылезло, из доисторических времен, но два раза подтверждение касанием, 1,34812

Лимитный уровень

 
Sergey Lazarenko:

понял, видимо устал, ты мне говорила, не увидел

Sergey Lazarenko:

так красавица, а теперь ты забыла что-ли? Я тебе видюху скидывал, Шеф прямо утверждал, после затирания уровня, бар должен полностью закрыться, вместе с Опен, Хай, Лоу, Клоуз выше/ниже уровня, и ты вроде согласилась? В телеге слал видюху, а счас еще касание есть

Поэтому в выходные надо отдыхать и менять вид деятельности, и желательно кардинально, потому что в понедельник нужно с новыми силами подходить к терминалу и отдохнувшим...


Помню помню. Ну вопрос выбора, когда входить, можно дождаться конечно закрытие сегодняшнего дня, но завтра уже могут не дать войти по такой вкусной цене.

Поэтому я хочу попробовать сегодня войти в покупки

@Sergey Lazarenko

 
Sergey Lazarenko:

вот посмотри, уровень по пшенице, на фонде российской, но суть такая, в данном случае это уровень слома коррекционного отката(тренд помнишь из чего состоит?), то есть был импульс вверх, потом широкй откат, и уровень слома тренда 5200, нисходящий тренд сломается, и на этом уровне он залетит в импульсе, хитрый Герчик, я тебя разоблачил. скажи, вот мы с тобой 7 пар три часа разбирали? Часа три, а как Герчик по 50 акция отбирает? Он тупо ищет трендовые модели, в них находит ключевые уровни, и на пробой!!! Все остальное в топку, и плевать он хотел... Так Марат торгует, на ключевых точках тренда, герчик их изломами зовет, только риски больше, а у Герчика на М5 риск в одну свечу


@SVETLANA LOKSHINA

Sergey Lazarenko:

Тесла в пятницу удержала стопик под Лоу Восходящего тренда, так что может гепанет на Севера, это Твх  на пробой



@Sergey Lazarenko

Хороша картинка на пробой по Тесле)) может и улететь!


Да все правильно ты говоришь, он быстро смотрит, глаз наметан, за что цепляется глаз на пробой, то тупо на лист и отрабатывает. И не сидит часами. Но это на форе не прокатит...

А для Америки я пока не готова. 

 
Sergey Lazarenko:

Кроссы рассмотрю, на завтра, чо то не спится, ауди/Канадский доллар, Восходящий тренд, паранормальная свеча дал Клоуз ниже сопротивления - от которого было обновление Хая этого тренда, так что Бай на ЛП


Это ты ложный пробой двумя барами хочешь отторговать в покупку что ли, или че это...

вот все возможные уровни, которые я вижу, мы пробили и закрылись ниже ... для меня это сигнал на продажу.

Уровни очень близки поэтому беру самый верхний, как самую выгодную цену для продаж...


 
SVETLANA LOKSHINA:

Это ты ложный пробой двумя барами хочешь отторговать в покупку что ли, или че это...

вот все возможные уровни, которые я вижу, мы пробили и закрылись ниже ... для меня это сигнал на продажу.

Уровни очень близки поэтому беру самый верхний, как самую выгодную цену для продаж...


да ЛП на 2 барах, на север, коли свеча длинная

  +

 
Sergey Lazarenko:

ауди франк, тут налицо затирание, или как там уже из головы вылетело, уровень не учитываем


так @Sergey Lazarenko ты мне кажется неправильно понимаешь смысл затирания...

На твоей картинке - это ложные пробои.. Не затирание.

Вот если один день закрылись выше, другой ниже и дальше пошла такая свистопляска, это замыливание, затирание и т.д. Мы ждем когда пара примет одну из сторон закрепится и перестанет пробивать уровень... может касаться... 

А у тебя чистейшие хвостатые ЛП... 

 
Sergey Lazarenko:

ауди/Японская йена, после ЛП дошла до зеркального уровня, что делать? - непонять


@Sergey Lazarenko ничего. очень узкий канал, надо ждать выход из него

12345678910111213141516...82
Новый комментарий