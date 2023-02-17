Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а с чего гэп? Вот на Д1 какая бодрая свечка?
Смотрю на мелкий тайм и там много предпосылок к гэпу по йене
Смотрю на мелкий тайм и там много предпосылок к гэпу по йене
гэпануло, только тут же закрыло, респект
Канадский доллар, рассматривал графики с доисторических времён, и вылез уровень 1.27726, пятничная свеча показала, что он Лимитный
Английский фунт, вот какое сопротивление вылезло, из доисторических времен, но два раза подтверждение касанием, 1,34812
понял, видимо устал, ты мне говорила, не увидел
так красавица, а теперь ты забыла что-ли? Я тебе видюху скидывал, Шеф прямо утверждал, после затирания уровня, бар должен полностью закрыться, вместе с Опен, Хай, Лоу, Клоуз выше/ниже уровня, и ты вроде согласилась? В телеге слал видюху, а счас еще касание есть
Поэтому в выходные надо отдыхать и менять вид деятельности, и желательно кардинально, потому что в понедельник нужно с новыми силами подходить к терминалу и отдохнувшим...
Помню помню. Ну вопрос выбора, когда входить, можно дождаться конечно закрытие сегодняшнего дня, но завтра уже могут не дать войти по такой вкусной цене.
Поэтому я хочу попробовать сегодня войти в покупки
@Sergey Lazarenko
вот посмотри, уровень по пшенице, на фонде российской, но суть такая, в данном случае это уровень слома коррекционного отката(тренд помнишь из чего состоит?), то есть был импульс вверх, потом широкй откат, и уровень слома тренда 5200, нисходящий тренд сломается, и на этом уровне он залетит в импульсе, хитрый Герчик, я тебя разоблачил. скажи, вот мы с тобой 7 пар три часа разбирали? Часа три, а как Герчик по 50 акция отбирает? Он тупо ищет трендовые модели, в них находит ключевые уровни, и на пробой!!! Все остальное в топку, и плевать он хотел... Так Марат торгует, на ключевых точках тренда, герчик их изломами зовет, только риски больше, а у Герчика на М5 риск в одну свечу
@SVETLANA LOKSHINA
Тесла в пятницу удержала стопик под Лоу Восходящего тренда, так что может гепанет на Севера, это Твх на пробой
@Sergey Lazarenko
Хороша картинка на пробой по Тесле)) может и улететь!
Да все правильно ты говоришь, он быстро смотрит, глаз наметан, за что цепляется глаз на пробой, то тупо на лист и отрабатывает. И не сидит часами. Но это на форе не прокатит...
А для Америки я пока не готова.
Кроссы рассмотрю, на завтра, чо то не спится, ауди/Канадский доллар, Восходящий тренд, паранормальная свеча дал Клоуз ниже сопротивления - от которого было обновление Хая этого тренда, так что Бай на ЛП
Это ты ложный пробой двумя барами хочешь отторговать в покупку что ли, или че это...
вот все возможные уровни, которые я вижу, мы пробили и закрылись ниже ... для меня это сигнал на продажу.
Уровни очень близки поэтому беру самый верхний, как самую выгодную цену для продаж...
Это ты ложный пробой двумя барами хочешь отторговать в покупку что ли, или че это...
вот все возможные уровни, которые я вижу, мы пробили и закрылись ниже ... для меня это сигнал на продажу.
Уровни очень близки поэтому беру самый верхний, как самую выгодную цену для продаж...
да ЛП на 2 барах, на север, коли свеча длинная
ауди франк, тут налицо затирание, или как там уже из головы вылетело, уровень не учитываем
так @Sergey Lazarenko ты мне кажется неправильно понимаешь смысл затирания...
На твоей картинке - это ложные пробои.. Не затирание.
Вот если один день закрылись выше, другой ниже и дальше пошла такая свистопляска, это замыливание, затирание и т.д. Мы ждем когда пара примет одну из сторон закрепится и перестанет пробивать уровень... может касаться...
А у тебя чистейшие хвостатые ЛП...
ауди/Японская йена, после ЛП дошла до зеркального уровня, что делать? - непонять
@Sergey Lazarenko ничего. очень узкий канал, надо ждать выход из него