Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 14
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Что-то Евро(по сравнению с Кабелем) не поддерживает Севера, держу позу сжав зубы
Ева юг.
Ева юг.
дай Бог, чтоб Юга началися
Ева юг.
вона какие Юга получились
Евро/Японская йена, сегодня тестанули поддержку ,посмотрим какая реакция на уровень будет
Выбор направления, плюс ТВх
графическое построение 17:48
графическое построение 17:48
Смешно!
Один, "сильно умный" трейдер пытается рассказать, что творится в его голове... И он считает, что его мыслительные процессы НАМНОГО ПРАВИЛЬНЕЕ, чем у всех остальных трейдеров...
Все остальное - сказки для малышей...
Один фантазер пытается доказать другому фантазеру, что он нарисовал горизонтальную линию не в том месте, и из-за этого понес убытки...
Весело!
Единственная ДЕЛЬНАЯ мысль из всего ролика, так это нужно заняться своим ОБУЧЕНИЕМ..., и этот вопрос - первостепенный!!!
вона какие Юга получились
Смешно!
Один, "сильно умный" трейдер пытается рассказать, что творится в его голове... И он считает, что его мыслительные процессы НАМНОГО ПРАВИЛЬНЕЕ, чем у всех остальных трейдеров...
Все остальное - сказки для малышей...
Один фантазер пытается доказать другому фантазеру, что он нарисовал горизонтальную линию не в том месте, и из-за этого понес убытки...
Весело!
Единственная ДЕЛЬНАЯ мысль из всего ролика, так это нужно заняться своим ОБУЧЕНИЕМ..., и этот вопрос - первостепенный!!!
Никитос, ты в мире фантазий пребываешь, и чтоб оттуда вернутся, ты покажь народу(коли ты сам там ничего кроме розовых облаков не видишь) моник счета где ты развороты ищешь, мы быстро тебя на землю вернем. До того момента нечего с тобой обсуждать, потому что ты испишешь сто тыщ страниц, а толку никакого
Идентификация уровней с точки зрения А.Герчика
https://fb.watch/2v7OnjWjDV/
https://fb.watch/2v7Ser8uZm/