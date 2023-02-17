Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 14

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Sergey Lazarenko:

Что-то Евро(по сравнению с Кабелем) не поддерживает Севера, держу позу сжав зубы


Ева юг.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ева юг.

дай Бог, чтоб Юга началися

 
Aleksandr Yakovlev:

Ева юг.

вона какие Юга получились

 

Евро/Японская йена, сегодня тестанули поддержку ,посмотрим какая реакция на уровень будет


 

Выбор направления, плюс ТВх


 
Sergey Lazarenko:

графическое построение  17:48


Смешно!

Один, "сильно умный" трейдер пытается рассказать, что творится в его голове...  И он считает, что его мыслительные процессы НАМНОГО ПРАВИЛЬНЕЕ, чем у всех остальных трейдеров...

Все остальное - сказки для малышей...

Один фантазер пытается  доказать другому фантазеру, что он нарисовал горизонтальную линию не в том месте, и из-за этого понес убытки...

Весело!



Единственная ДЕЛЬНАЯ мысль из всего ролика, так это нужно заняться своим ОБУЧЕНИЕМ..., и этот вопрос - первостепенный!!!

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

вона какие Юга получились

Главное, после такой торговли, не загреметь на севера
 
Serqey Nikitin:

Смешно!

Один, "сильно умный" трейдер пытается рассказать, что творится в его голове...  И он считает, что его мыслительные процессы НАМНОГО ПРАВИЛЬНЕЕ, чем у всех остальных трейдеров...

Все остальное - сказки для малышей...

Один фантазер пытается  доказать другому фантазеру, что он нарисовал горизонтальную линию не в том месте, и из-за этого понес убытки...

Весело!



Единственная ДЕЛЬНАЯ мысль из всего ролика, так это нужно заняться своим ОБУЧЕНИЕМ..., и этот вопрос - первостепенный!!!

Никитос, ты в мире фантазий пребываешь, и чтоб оттуда вернутся, ты покажь народу(коли ты сам там ничего кроме розовых облаков не видишь) моник счета где ты развороты ищешь, мы быстро тебя на землю вернем. До того момента нечего с тобой обсуждать, потому что ты испишешь сто тыщ страниц, а толку никакого

 

Идентификация уровней с точки зрения А.Герчика

https://fb.watch/2v7OnjWjDV/

https://fb.watch/2v7Ser8uZm/

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