Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 12
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Серебро, Искал канал, ну вроде вот такой, самый ближний, сверху и снизу прикрыт мощными импульсами
Золото, тоже самое
какой то вопрос постоянно витает в голове, от какой точки проводить уровень? По идее на уровне сопротивления будет две составляющие: точка, где восходящее движение закончилось, и точка где началось нисходящее движение, то есть если будем брать место, где запал восходящего иссяк, то при новом подходе цены к нему, что будет видно?
Евро/Ауди, проторговка, с общим направлением на Юг, и цена вырвалась из канала
На Пробой, Золото, уровень 1855.63, внутри-дневной по тренду, после отката, Sell Stop
@SVETLANA LOKSHINA
Кстати, откат после Импульса получился ровно к пробитой ранее поддержке
сделка на Ложный пробой, Восходящий тренд был сломан свечей от 7.12.2020, так что ожидать серьезного движения на Севера не приходилось, а тут как раз сегодя Кабель отриосал неествественно большую свечу и при достижении уровня 1.34425 начал чуть выше тормозится, прекрасная возможность для ТВз на ЛП с небольшим стопом
@SVETLANA LOKSHINA
существовала опасность, что котировка за консолидируется внутри диапазона, на Д видно между двумя свечами с длинными хвостами, но вроде вниз пошло
Пришли новости расслабляющие для Теслы, Макс задуамл выпустить еще на 5 млрд акций, а короч прикрыл и вроде вовремя
Евро/Американский доллар, уровни для покупок/продаж, сопротивление 1.21474, поддержка 1.20786, 1.21474, уровень, от которого был ход, подтвердивший Нисходящий тренд(внутри-дня), 1.20786, уровень, пробой которого подтвердил Нисходящий тренд