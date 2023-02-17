Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 19
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Смех это банки участники форекса, ну и твое мнение
LOL !!!
Английский фунт/Японская йена, ЛП пока держит марку, понемногу, но поднимает
На мой взгляд ты копаешь не в ту сторону. Анализируй только мажоры. Возьми пары где присутствует только символ USD (ну или др.символ), визуализируй их на одном графике, будет более ясная картина.
На мой взгляд ты копаешь не в ту сторону. Анализируй только мажоры. Возьми пары где присутствует только символ USD (ну или др.символ), визуализируй их на одном графике, будет более ясная картина.
Привет! Я понимаю тебя, ни и ты пойми меня, Стратегия если рабочая, то везде должна работать, на всех инструментах, которые торгуются в свободном доступе, и кстати сразу понятно будет, алгоритм для всех пар работает, или нет, когда на чем то одном только, то резко повышается вероятность оптимизации под текущие условия
Евро/ауди, на мой взгляд перспективно, на Юга..
Ауди/Японская йена, на Север, есть уровень, который не пускает
На Пробой, Евро/Канадский доллар
Привет! Я понимаю тебя, ни и ты пойми меня, Стратегия если рабочая, то везде должна работать, на всех инструментах, которые торгуются в свободном доступе, и кстати сразу понятно будет, алгоритм для всех пар работает, или нет, когда на чем то одном только, то резко повышается вероятность оптимизации под текущие условия
Хай! Для начала прочитай эту статью https://habr.com/ru/post/202402/ . Возможно поменяешь свой взгляд. Позже(сегодня) визуализирую как выглядит канальная торговля (она же торговля спредом, портфельная торговля, стат.арбитраж)
На Пробой, Евро/Канадский доллар
eur
На Пробой, Евро/Канадский доллар
И еще. Зачем ты торгуешь eurcad и euraud , если можно просто проторговать audcad и экономить на комиссии. eurcad/euraud=audcad. /-знак деления.
eur
И еще. Зачем ты торгуешь eurcad и euraud , если можно просто проторговать audcad и экономить на комиссии. eurcad/euraud=audcad. /-знак деления.
А вот тут сейчас набегут адепты и расскажут :)
А вот тут сейчас набегут адепты и расскажут :)
Их мнение не повлияет на меня ))