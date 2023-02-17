Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 53

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"Где тонко, там и рвётся" и/или куда сильно надавили! Как частота так и амплитуда, мало того что составные, а ещё и плавают(динамические). И "вероятность" разворота(отскока, коррекции) " с ростом расстояния пройденного ценой" то растёт, а то и падает. ИМХО.
 
vadsonua:
Доброго времени, Кирилл
Вы какой рынок работаете? 

нету его тут давным давно

 
khorosh:

Вероятность разворота(отскока) от уровня растёт с ростом пройденного ценой расстояния.

уровень - это место, которое визуально видно, что на нем произошла смена направления, или по другому кто то из(быки/медведи) стал доминировать, поэтому факт из прошлого переносится в текущий момент, предполагается, что история повторится.. Но сам по себе уровень- ничто, к нему нужно прикрутить точку входа. И тут нужна специальная техника

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

уровень - это место, которое визуально видно, что на нем произошла смена направления, или по другому кто то из(быки/медведи) стал доминировать, поэтому факт из прошлого переносится в текущий момент, предполагается, что история повторится.. Но сам по себе уровень- ничто, к нему нужно прикрутить точку входа. И тут нужна специальная техника

На каком таймфрейме правильный уровень?
 

Ауди, Восходящий тренд, падение, должна быть коррекция? Должна, а где найти ее окончание? Вот есть Зеркальный уровень, и на Лп от него по направлению Глобального тренда, стоп коротыш, если стрельнет, то риск/профит должен быть большой


 
Прикладывать уровни по истории и ожидать что цена от них отскочит это как гадать на ромашке, тоже самое что прикладывать к истории индикатор. Посмотрите на безоткатные тренды когда цена прёт несколько дней без остановки пробивая все уровни. Цену движет разница спроса и предложения...
 
Vladimir Baskakov:
На каком таймфрейме правильный уровень?

вот, я с тобой говорить не могу, бесишь 


 
Aleksey Nikolayev:

Пока не заметил сильного пристрастия к круглым уровням - ни в пунктах, ни в процентах. Возможно, нужно как-то тоньше выделять исследуемые уровни (обычно использую зигзаг)

возможно и это вроде  согласуется с теорией, распределение уровней экстремумов на бесконечном ряду будет равномерным и полным по минимальному шагу, а на конечном достаточно длинном плавным. Хотя интересно посмотреть, есть ли зоны на долгих периодах, где не было экстремумов. И как это меняется от тиков к большим масштабам.

[Удален]  
Sergey Lazarenko:

вот, я с тобой говорить не могу, бесишь 


Так ты ещё ни одного уровня не показал, как ты их строишь, как интерпретируешь. Какая стратегия, на отбой, на прорыв. Какие индикаторы используешь, таймфрейм
Одна тема, Михалыч сказал
 
Vladimir Baskakov:
Так ты ещё ни одного уровня не показал, как ты их строишь, как интерпретируешь. Какая стратегия, на отбой, на прорыв. Какие индикаторы используешь.
Одна тема, Михалыч сказал

Кстати, вы на ваших пробоях после сжатия много заработали?

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