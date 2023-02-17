Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 53
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Доброго времени, Кирилл
Вы какой рынок работаете?
нету его тут давным давно
Вероятность разворота(отскока) от уровня растёт с ростом пройденного ценой расстояния.
уровень - это место, которое визуально видно, что на нем произошла смена направления, или по другому кто то из(быки/медведи) стал доминировать, поэтому факт из прошлого переносится в текущий момент, предполагается, что история повторится.. Но сам по себе уровень- ничто, к нему нужно прикрутить точку входа. И тут нужна специальная техника
уровень - это место, которое визуально видно, что на нем произошла смена направления, или по другому кто то из(быки/медведи) стал доминировать, поэтому факт из прошлого переносится в текущий момент, предполагается, что история повторится.. Но сам по себе уровень- ничто, к нему нужно прикрутить точку входа. И тут нужна специальная техника
Ауди, Восходящий тренд, падение, должна быть коррекция? Должна, а где найти ее окончание? Вот есть Зеркальный уровень, и на Лп от него по направлению Глобального тренда, стоп коротыш, если стрельнет, то риск/профит должен быть большой
На каком таймфрейме правильный уровень?
вот, я с тобой говорить не могу, бесишь
Пока не заметил сильного пристрастия к круглым уровням - ни в пунктах, ни в процентах. Возможно, нужно как-то тоньше выделять исследуемые уровни (обычно использую зигзаг)
возможно и это вроде согласуется с теорией, распределение уровней экстремумов на бесконечном ряду будет равномерным и полным по минимальному шагу, а на конечном достаточно длинном плавным. Хотя интересно посмотреть, есть ли зоны на долгих периодах, где не было экстремумов. И как это меняется от тиков к большим масштабам.
вот, я с тобой говорить не могу, бесишь
Так ты ещё ни одного уровня не показал, как ты их строишь, как интерпретируешь. Какая стратегия, на отбой, на прорыв. Какие индикаторы используешь.
Кстати, вы на ваших пробоях после сжатия много заработали?