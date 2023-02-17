Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 13

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Бай снесло на проскальзывании, что собственно и должно быть, коли объемы покупателей превышают объемы продавцов так, что цена летит в диком тренде, следующий уровень, где возможно остановка, 1.21664, стоп за Лоу восходящего тренда


 

А тем временем Кабель атакует сопротивление 1.32846, это с Д1, от него был ход, но неудачный вверх


 

Золото, счас отличный волатильный рынок, терминал от количества котировок ходуном ходит, соорганизовал Восходящий трендик внутри-дня, и тут же уже в откат


 

Охренный откат, кто поймает Дно, будет сегодня богачом

коррекция

 

Какие-то шальные времена нынче, Евро рано поутру проскочила уровень 1.21474 на ура, даже не заметив, Кабель где-то глубоко в яме(внизу канала завис), нашел ТВх на пробой, по Киви, как раз атакует последнее сопротивление на Д1, на завершении отката


 

Металлы

Золото, на MN, хорошо виден водораздел, зеркальный уровень 1848.33, и попытки быков его преодолеть, на Д1 произошла атака, и откат, неглубокий, ну и внутри-дня расстановка по уровням


 

Рынок открылся, пошли торги, и обстановка изменилась, по Киви схватил лося, удалось открыться по Кабелю, с перспективой уйти поглубже на Юга, но и оживились Франк и Канадец, в перспектива похода на Север. На Н1 Клоуз свечи прям под уровнем, чем не Поджатие?

 

 

Календарь, через полтора часа Отчет Банка Англии, и на Американской сессии стандартный блок пятничных новостей, не сильных, но и не слабых


 

Всем привет! Утро понедельника, мажоры в непонятках, Тихоокеанская сессия в разгаре, Ауди/Канадский доллар, пытается уйти на Севера 0,96178, Клоуз свечи с Д1 под уровнем, счас внутри-часа идет атака на уровень, после отката


 

Что-то Евро(по сравнению с Кабелем) не поддерживает Севера, держу позу сжав зубы


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