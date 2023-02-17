Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 8
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а вот как Газ на споте выглядит, тут наверное на пробой, на Юга, длинная свечка, небольший откат от ЛП. Хотя хрен его знает, откат должен быть после такой свечи
во как учеба идет, в Турции
вот посмотри, уровень по пшенице, на фонде российской, но суть такая, в данном случае это уровень слома коррекционного отката(тренд помнишь из чего состоит?), то есть был импульс вверх, потом широкй откат, и уровень слома тренда 5200, нисходящий тренд сломается, и на этом уровне он залетит в импульсе, хитрый Герчик, я тебя разоблачил. скажи, вот мы с тобой 7 пар три часа разбирали? Часа три, а как Герчик по 50 акция отбирает? Он тупо ищет трендовые модели, в них находит ключевые уровни, и на пробой!!! Все остальное в топку, и плевать он хотел... Так Марат торгует, на ключевых точках тренда, герчик их изломами зовет, только риски больше, а у Герчика на М5 риск в одну свечу
@SVETLANA LOKSHINA
Кроссы рассмотрю, на завтра, чо то не спится, ауди/Канадский доллар, Восходящий тренд, паранормальная свеча дал Клоуз ниже сопротивления - от которого было обновление Хая этого тренда, так что Бай на ЛП
ауди франк, тут налицо затирание, или как там уже из головы вылетело, уровень не учитываем
ауди/Японская йена, после ЛП дошла до зеркального уровня, что делать? - непонять
ауди/Японская йена, после ЛП дошла до зеркального уровня, что делать? - непонять
Бай по свечным паттернам. Импульсом уровень забрали, успели собрать(консолидация) и вперёд
Бай по свечным паттернам. Импульсом уровень забрали, успели собрать(консолидация) и вперёд
немного не понял, но переварил инфу, по идее да, Бай, на Севера, тренд вверх прет с небольшим откатом
немного не понял, но переварил инфу, по идее да, Бай, на Севера, тренд вверх прет с небольшим откатом
С йеной на неделе нужно быть аккуратным - злая будет.
Ожидаю гэп вниз и оттуда покупка, но цель небольшая, около 30пп.
С йеной на неделе нужно быть аккуратным - злая будет.
Ожидаю гэп вниз и оттуда покупка, но цель небольшая, около 30пп.
а с чего гэп? Вот на Д1 какая бодрая свечка?