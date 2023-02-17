Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 4
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Короче вот что мне видится по газу! Ничего...
Не нравится мне картинка твоя. Не понимаю я вообще зачем туда сейчас лезть.
Я бы торговала интрадейные уровни сейчас... что-то типа этого
Короче вот что мне видится по газу! Ничего...
Не нравится мне картинка твоя. Не понимаю я вообще зачем туда сейчас лезть.
Я бы торговала интрадейные уровни сейчас... что-то типа этого
подожжи, 2,74, он пройден и нету после пробоя подтверждения, он пока типа пустой, счас расчерчу
подожжи, 2,74, он пройден и нету после пробоя подтверждения, он пока типа пустой
ты забей короче, не понимаю я сейчас газ... 2.74 это не Герчик)) это моё) Интрадейный уровни я их называю, хай лоу предыдущих дней) Но злоупотреблять не стоит ими.
ты забей короче, не понимаю я сейчас газ... 2.74 это не Герчик)) это моё) Интрадейный уровни я их называю, хай лоу предыдущих дней) Но злоупотреблять не стоит ими.
вот как с учетом тренда если, плюс на Д1 гэп видишь, а у гэпа две границы, вверху и внизу, если забыла, в книжке есть, на Д1 я отметил тренды, а они обладают энергие9тренды), и для подъема и для падения, короч завтра посмотрим, как все реализуется.
Тут прям для разворота от гэпа все предпосылки, если упадет сильно, в гэп, то ЛП буду пробовать от 2,429, короч завтра видно будет
Кабель, тут настрой на Севера, вот обоснование, пятница, ЛП, но не сильный, уровню 1.34718, причем на W1 хорошо видно, первый раз стукнулись, улетели значимо, второй раз, уже не очень, и на третий подобралося, по идее на пробой надо уровня, если стрельнет, воо, нашел ТВх @SVETLANA LOKSHINA
@SVETLANA LOKSHINA
Вот Японская йена в канале, ее прям внутрь затянула, видишь?
Кабель, тут настрой на Севера, вот обоснование, пятница, ЛП, но не сильный, уровню 1.34718, причем на W1 хорошо видно, первый раз стукнулись, улетели значимо, второй раз, уже не очень, и на третий подобралося, по идее на пробой надо уровня, если стрельнет, воо, нашел ТВх@SVETLANA LOKSHINA
@Sergey Lazarenko
короче домашка на завтра. Хватит разглагольствовать и отвлекаться.
Фунт-доллар.
Покупки от уровня 1.3394
@Sergey Lazarenko
короче домашка на завтра. Хватит разглагольствовать и отвлекаться.
Фунт-доллар.
Покупки от уровня 1.3394
зашибсь, хорошо, завтра посмотрим
но, нету предпосылок никаких, цена только что ЛП дала и типа вниз собралась, и при чем непонятно, в каком настроении она подойдет к этому уровню? Он ведь пройденный, счас, вот что Босс про муху в банке, пройденный уровень, 1:44:55 по времени, и в игнор поставила сопротивление 1.34718
@SVETLANA LOKSHINA
Вот Японская йена в канале, ее прям внутрь затянула, видишь?
@Sergey Lazarenko
По йене на мой взгляд все предельно ясно. Надо продавать)
Два варианта или после ЛП 104.64 или после пробоя 103.65.
Если вернемся выше 104.64 - продажи отменяются.
зашибсь, хорошо, завтра посмотрим
но, нету предпосылок никаких, цена только что ЛП дала и типа вниз собралась, и при чем непонятно, в каком настроении она подойдет к этому уровню? Он ведь пройденный, счас, вот что Босс про муху в банке, пройденный уровень, 1:44:55 по времени, и в игнор поставила сопротивление 1.34718
@SVETLANA LOKSHINA
Предпосылок для чего нету? Для роста? Идем наверх, Неделя закрылась выше предыдущей, какая еще предпосылка нужна... Ложный пробой на таких критических отметках не так должен отрабатывать. Скорее всего это откат, просто кто-то закрыл лонги, которые были набраны в течение недели.
Слушай... я не Вангую))) "В каком настроении он подойдет к этому уровню?" К какому??? 1.3394? Или 1.3513?? И что значит пройденный? где ты взял этот термин вообще? И что если он пройденный, его стереть надо что ли?
Про муху в банке вообще не поняла причем тут это сейчас. Никакой мухи в банке я тут не вижу.
Если я рисую стрелку от уровня это не значит, что там надо покупать, это значит, что я планирую при нужных мне условиях от туда купить. Надо смотреть КАК мы подойдем, что там будем рисовать, и для начала подойдем ли вообще??И что за уровень 1.34718?