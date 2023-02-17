Кто торгует по уровням делитесь опытом - страница 7
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да что ж такое))) когда мы идем вниз, и внизу пустота без уровней, за основу я беру первую остановку. А первая остановка на бар левее
интересно, что ауди, что киви запнулись об стародавние уровни, это что, проторговка?
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Кто торгует по уровням делитесь опытом
SVETLANA LOKSHINA, 2020.12.06 15:55
да что ж такое))) когда мы идем вниз, и внизу пустота без уровней, за основу я беру первую остановку. А первая остановка на бар левее
не понял, что еще за первая остановка? не понял
да?) я думала мы это обсуждали) Ну ладно)))
видать забыл, столько событий было, да счас не могу сообразить, что за первая?
Когда все поверили в тренд и входят на ретестах против бакса, надо покупать бакс
Ну знаешь @ Aleksey Mavrin, не согласна с тобой, что все поверили в тренд))) напротив на этом движении все льют и льют.... так что...
И знаешь есть пара знакомых "индикаторов". Дак вот благодаря им имеется у меня предпосылка для разворота... они втроем продавали и продавали весь рост по фунту и евро, с доливками против движения... на 1.34 двое закрыли убытки, один слился... и один из тех, у кого остались остатки депо теперь хочет перевернутся в лонг... вот это опасно для дальнейшего роста)
А на 1.36 у одного из этих индикаторов стаботал бы стоп аут... Так что ориентир у меня 1.36 на рост, а там посмотрим..
Не готов на мой взгляд пока что разворот на укрепление бакса
@SVETLANA LOKSHINA
Золото, Серебро
По Золоту похоже на предстоящий бросок? Серебро и уровень невзрачный, хотя общий подъем, маленькими барами, на Пробой?! Хотя стоит всего один день, недалеко пойдет видимо
интересно, что ауди, что киви запнулись об стародавние уровни, это что, проторговка?
не понял, что еще за первая остановка? не понял
@Sergey Lazarenko
Да ауди и новозел интересно выглядят... Смотрю на эти уровни, но особо не надеюсь.
Ну летим мы вниз... что-то остановило пару и завернуло цену наверх... вот первая остановка, самый первый удар, смотрим на него а далее ждем что будет при очередном подходе
@SVETLANA LOKSHINA
Золото, Серебро
По Золоту похоже на предстоящий бросок? Серебро и уровень невзрачный, хотя общий подъем, маленькими барами, на Пробой?!
@Sergey Lazarenko
По золоту не такая ясная картинка. А вот серебро огонь.
Паранормальный бар - хай... два ложных не отработало, пробой с закреплением. На ретесте планирую входить.
Пробовала шортить после ЛП, не пошло ...
@Sergey Lazarenko
Да ауди и новозел интересно выглядят... Смотрю на эти уровни, но особо не надеюсь.
Ну летим мы вниз... что-то остановило пару и завернуло цену наверх... вот первая остановка, самый первый удар, смотрим на него а далее ждем что будет при очередном подходе
понял, видимо устал, ты мне говорила, не увидел
@Sergey Lazarenko
По золоту не такая ясная картинка. А вот серебро огонь.
Паранормальный бар - хай... два ложных не отработало, пробой с закреплением. На ретесте планирую входить.
Пробовала шортить после ЛП, не пошло ...
так красавица, а теперь ты забыла что-ли? Я тебе видюху скидывал, Шеф прямо утверждал, после затирания уровня, бар должен полностью закрыться, вместе с Опен, Хай, Лоу, Клоуз выше/ниже уровня, и ты вроде согласилась? В телеге слал видюху, а счас еще касание есть
@Sergey Lazarenko
По золоту не такая ясная картинка. А вот серебро огонь.
Паранормальный бар - хай... два ложных не отработало, пробой с закреплением. На ретесте планирую входить.
Пробовала шортить после ЛП, не пошло ...
по Золоту в принципе да, накопление побольше должно быть, хотя по накоплению, Герчик и в книжке, и на мастер классе показывал, объемы в накоплении, самый большие объемы в середине накопления, а по края, ну в данном случае где Хай, нету объемов, индюк у них новый кстати, объемы берут с чикагской биржи, цену ломят 400 баксов в месяц, заботкин у него главный программер. Но Герчик как то мимо хитро прошел этого факта, извернулся, какие то там ордера двойные, муть пронес, коли по края нету объемов, то значит Проторговка - это равновесие, все торгуют, быки/медведи, но объемы равны, а когда к краю подходит цена, то просто нечем торговать одной из сторон, одни хотят покупать, а удругих нету нечего, вот цена и улетает. тутфтит михалыч, подгоняет под желаемое
Тесла в пятницу удержала стопик под Лоу Восходящего тренда, так что может гепанет на Севера, это Твх на пробой