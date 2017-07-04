Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае - страница 35

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Vitaly Muzichenko:
Возможно и можно, но нужно её подробно показать, Я знаю эксель на уровне открыть->посмотреть->закрыть

Виталий сейчас попробую развернуть на уровне постановки!

На примере реальных данных, расчет только для первой линии.



1)  Берем БАЛАНСЫ ВСЕХ участников находим максимальный  баланс  из списка участников 16030,28    и минимальный баланс из списка участников 6779,17

2)  вычисляем бал для каждого участника по схеме    Балы =  ( БАЛАНСУЧАСТНИКА  -  МИН  ) / ( макс баланс - мин баланс )  ,      

           бал БАЛАНСА  =  ( 16030,28 - 6779,17  ) /  ( 18585,84  - 6779,17  )  =   0,783549468 

3)  Балы * Коэф  ,  ИТОГ БАЛ1 

             0,783549468 * 1.5 = 1,175324202 

---

по остальным аналогично

4)  Берем ПРОСАДКИ  участников находим маскимальную из списка участников 0,7651 и минимальную   0,029

5)  вычисляем бал ПРОСАДКИ для каждого участника по схеме    Балы просадки :  1 - ( ПРОСАДКАУЧАСТНИКА  -  МИН  ) / ( макс баланс - мин баланс )  ,      

           бал ПРОСАДКИ =  1 - ( 0,034 - 0,029 ) /  ( 0,7651  - 0,029=   0,99266404

6)  Балы * Коэф  ,  ИТОГ БАЛ1 

            0,99266404 * 1.0  = 0,99266404

---

7)  Берем КОЭФ ШАРПА  участников находим маскимальный  из списка участников 2,43 и минимальный -0,44

8)  вычисляем бал ШАРПА  для каждого участника по схеме    Балы ШАРПА  :  (  КОЭФ ШАРПА УЧАСТНИКА   -  МИН  ) / ( маскимальный  шарп -минимальный  шарп )  ,      

           бал ШАРП  =  ( 0,084 -  ( - 0.44) )  /  (  2,43  -  ( -0.44) =   0,445993031

9)  Балы * Коэф  ,  ИТОГ ШАРП

             0,445993031 * 0.50  =0,222996516

---

10)   Вычисляем Общий = Итого.бал1+Итого.бал2+Итого.бал3 

2,390984758


Виталий , все данные у тебя в таблице есть!

 
Yuriy Zaytsev:

Мониторинг в  Мае планируется аналогичный  http://mvs.hol.es/Monitoring/   для мая планируется другая ссылка.


Как вариант сделать на этой странице типа архива, где будут собраны ссылки на все Чемпионаты.

А каждый чемпионат соответственно будет уже в подпапке типа April2017, May2017.... и т.д. :)

 
Yuriy Zaytsev:

Виталий сейчас попробую развернуть на уровне постановки!

На примере реальных данных, расчет только для первой линии.



1)  Берем БАЛАНСЫ ВСЕХ участников находим максимальный  баланс  из списка участников 16030,28    и минимальный баланс из списка участников 6779,17

2)  вычисляем бал для каждого участника по схеме    Балы =  ( БАЛАНСУЧАСТНИКА  -  МИН  ) / ( макс баланс - мин баланс )  ,      

           бал БАЛАНСА  =  ( 16030,28 - 6779,17  ) /  ( 16030,28 - 6779,17  )  =   0,783549468 

3)  Балы * Коэф  ,  ИТОГ БАЛ1 

             0,783549468 * 1.5 = 1,175324202 

---

по остальным аналогично

4)  Берем ПРОСАДКИ  участников находим маскимальную из списка участников 0,7651 и минимальную   0,029

5)  вычисляем бал ПРОСАДКИ для каждого участника по схеме    Балы просадки :  1 - ( ПРОСАДКАУЧАСТНИКА  -  МИН  ) / ( макс баланс - мин баланс )  ,      

           бал ПРОСАДКИ =  1 - ( 0,034 - 0,029 ) /  ( 0,7651  - 0,029=   0,99266404

6)  Балы * Коэф  ,  ИТОГ БАЛ1 

            0,99266404 * 1.0  = 0,99266404

---

7)  Берем КОЭФ ШАРПА  участников находим маскимальный  из списка участников 2,43 и минимальный -0,44

8)  вычисляем бал ШАРПА  для каждого участника по схеме    Балы ШАРПА  :  (  КОЭФ ШАРПА УЧАСТНИКА   -  МИН  ) / ( маскимальный  шарп -минимальный  шарп )  ,      

           бал ШАРП  =  ( 0,084 -  ( - 0.44) )  /  (  2,43  -  ( -0.44) =   0,445993031

9)  Балы * Коэф  ,  ИТОГ ШАРП

             0,445993031 * 0.50  =0,222996516

---

10)   Вычисляем Общий = Итого.бал1+Итого.бал2+Итого.бал3 

2,390984758


Виталий , все данные у тебя в таблице есть!


проверил приведенные расчеты или я совсем не понимаю в математике, во всех трех примерах результат не верен. Так же вопрос почему во втором примере используется формула с разницей от единицы в остальных нет?
 
Yuriy Zaytsev:

спасибо - это я накосячил  - поправил!

ЭТО ТОЛЬКО МАЙ

№№ 13 и 37?

Оу, это удваивает шансы...

 
Natalya Kostenko:


Как вариант сделать на этой странице типа архива, где будут собраны ссылки на все Чемпионаты.

А каждый чемпионат соответственно будет уже в подпапке типа April2017, May2017.... и т.д. :)

Это уже готово)

Yuriy Zaytsev:

Виталий сейчас попробую развернуть на уровне постановки!

На примере реальных данных, расчет только для первой линии.


Юрий, попробую, но расчёты не понятно на чём строятся, как уже заметил Сергей. 
 
Vitaly Muzichenko:

Это уже готово)

Юрий, попробую, но расчёты не понятно на чём строятся, как уже заметил Сергей. 
лучшее соотношение баланса шарпа и просадки
 

Хорошо если статус будет шире.

https://www.mql5.com/en/forum/189693

Welcome to the championship on treading and auto-trading month May 2017
Welcome to the championship on treading and auto-trading month May 2017
  • www.mql5.com
Welcome to the championship on treading and auto-trading https://www.mql5...
 
Yuriy Zaytsev:

Хорошо если статус будет шире.

https://www.mql5.com/en/forum/189693

Сделаю
 
Yuriy Zaytsev:
лучшее соотношение баланса шарпа и просадки


Я недавно на сервисе. Поясните что означает коэффициент Шарпа. Что он показывает. И о чем говорит его высокое или низкое значение. Какое оптимальное?

Спасибо (это кстати тут тоже нереализовано. Кнопки Спасибо или Лайк тоже не хватает)

 
Vitaly Muzichenko:
Сделаю


Виталий! Молодец! Хороший мониторинг сделали. В пятницу/субботу правда видела неправильную сортировку по Эквити. А т.к. лидеры определяются по нему, то и по дефолту так дожно быть. А функция сортировки по иному показателю - тоже супер! 

А можно поинтересоваться!? У вас мониторинг заточен именно под Метаквотс? возможна ли адаптация под любого брокера?

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