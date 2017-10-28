Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 44

Новый комментарий
[Удален]  
Yury Kirillov:

Да, пока статистика близка к 50/50...
Какая статистика? Не понял про какие 50/50 речь? Я говорю о том, что уже один сигнал не доступен. Остальные, вроде, на плаву. Пока:)
 
Alexey Kozitsyn:
Какая статистика? Не понял про какие 50/50 речь? Я говорю о том, что уже один сигнал не доступен. Остальные, вроде, на плаву. Пока:)

Красных и синих графиков статистика... И тех и тех по 8 штук (не считая тех, которые околоноля).
 
Alexey Kozitsyn:
Похоже, уже есть сошедшие? Быстро...
разве? не вижу сошедших. вроде все ещё на плаву.
[Удален]  
Andrey Dik:
разве? не вижу сошедших. вроде все ещё на плаву.
Отключенный сигнал не является сошедшим? https://www.mql5.com/ru/signals/283585
 

Вот и всё моему сигналу, а ведь предупреждал:


[Удален]  
Yury Kirillov:

Красных и синих графиков статистика... И тех и тех по 8 штук (не считая тех, которые околоноля).
Ну... тут еще все измениться может...
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Вот и всё моему сигналу, а ведь предупреждал:

Ага... вот в чем причина... сколько позиций открытых сейчас?
 
Vitaly Muzichenko:

Вот и всё моему сигналу, а ведь предупреждал:



Ничего страшного. Выложите в конце конкурса результаты. 
 
Alexey Kozitsyn:
Ага... вот в чем причина... сколько позиций открытых сейчас?
дело наверное в количестве отложек, моё предположение. сетка или типа того
 
Alexey Kozitsyn:
Ага... вот в чем причина... сколько позиций открытых сейчас?
Открыто всего 21 позиция, а в истории около 450. Входы по рынку, без отложек
1...373839404142434445464748495051...142
Новый комментарий