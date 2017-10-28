Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 44
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Да, пока статистика близка к 50/50...
Какая статистика? Не понял про какие 50/50 речь? Я говорю о том, что уже один сигнал не доступен. Остальные, вроде, на плаву. Пока:)
Красных и синих графиков статистика... И тех и тех по 8 штук (не считая тех, которые околоноля).
Похоже, уже есть сошедшие? Быстро...
разве? не вижу сошедших. вроде все ещё на плаву.
Вот и всё моему сигналу, а ведь предупреждал:
Красных и синих графиков статистика... И тех и тех по 8 штук (не считая тех, которые околоноля).
Вот и всё моему сигналу, а ведь предупреждал:
Вот и всё моему сигналу, а ведь предупреждал:
Ничего страшного. Выложите в конце конкурса результаты.
Ага... вот в чем причина... сколько позиций открытых сейчас?
Ага... вот в чем причина... сколько позиций открытых сейчас?