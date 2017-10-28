Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 88
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Ребята, можно без флуда, пожалуйста
Поддерживаю
Ребята, можно без флуда, пожалуйста
Участники учитывайте опыт Vitaly Muzichenko ,сервис сигналов ,не пропускает много сделок в день,счёт автоматом переводится в архивные . То есть хотим ли мы ,или не хотим это правило мы не сможем изменить
ок. будем сажать не семечки, а сразу - малосольные огурцы
)
Алексей, вот что у меня:
Почему-то не коннектится.
Почему-то не коннектится.
Странно
Проверил, подключается и работает. Сегодня бота убрал, дальше буду руками
ИМХО, песочница в песочнице... это слишком... :-)
Интереса мало...
П.С. Нужно поострее и погорячее... тут - тем более классно было бы. На этой площадке.
П.П.С. ПРЕДЛАГАЮ - привлечь ТЯЖЕЛУЮ артиллерию...
П.П.П.С. ИМХО - ОНА наблюдает и позволяет... нужно - ПРИВЛЕЧЬ!
Состояние 06-04-2017
Краткий обзор
На протяжении 9 торговых дней в топе закрепились лидеры, которые начали испытывать явное беспокойство!
Буквально за пару торговых дней Наталия, c ником Granada25 , уверенно заняла 6 место.
Трудно представить на какой позиции была бы сейчас Наталия , если бы она стартовала с самого начала чемпионата.
Завтра , традиционно в первую пятницу каждого месяца, выходит одна из самых сильных новостей форекса, которая может сильно изменить текущее состояние дел!
Странно
Проверил, подключается и работает. Сегодня бота убрал, дальше буду руками
Вот скрин, соединиться так и не могу. Прокси у меня нет, пароль набрал руками, думаю, вдруг не так скопипастилось. Все равно гонг и нет соединения. Может, проблемы с сигналами оттуда же? Виталий, попробуй сделать еще счет и кинуть мне данные, какая-то фигня..
Вот скрин, соединиться так и не могу. Прокси у меня нет, пароль набрал руками, думаю, вдруг не так скопипастилось. Все равно гонг и нет соединения. Может, проблемы с сигналами оттуда же?
Очень странно, Я соединяюсь с любого терминала без проблем, и в первую очередь проверил на
Понятно по скрину выложенному позже, коннектиться нужно в МТ4 )