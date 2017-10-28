Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 88

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Vitaly Muzichenko:
Ребята, можно без флуда, пожалуйста

Поддерживаю 
 
Vitaly Muzichenko:
Ребята, можно без флуда, пожалуйста
Прошу прощения.
 
Участники учитывайте опыт Vitaly Muzichenko ,сервис сигналов ,не пропускает много сделок в день,счёт автоматом переводится  в архивные . То есть хотим ли мы ,или не хотим это правило мы не сможем изменить 
 
Server Muradasilov:
Участники учитывайте опыт Vitaly Muzichenko ,сервис сигналов ,не пропускает много сделок в день,счёт автоматом переводится  в архивные . То есть хотим ли мы ,или не хотим это правило мы не сможем изменить 

ок. будем сажать не семечки, а сразу - малосольные огурцы

)

 
Vitaly Muzichenko:

Алексей, вот что у меня:

17600423

kgko4tk

Почему-то не коннектится.
 
Alexey Volchanskiy:

Почему-то не коннектится.

Странно

Login: 17600423
Investor: kgko4tk


Проверил, подключается и работает. Сегодня бота убрал, дальше буду руками

 

ИМХО, песочница в песочнице... это слишком... :-)

Интереса мало... 

П.С. Нужно поострее и погорячее... тут - тем более классно было бы. На этой площадке.

П.П.С. ПРЕДЛАГАЮ - привлечь ТЯЖЕЛУЮ артиллерию... 

П.П.П.С. ИМХО - ОНА наблюдает и позволяет...   нужно - ПРИВЛЕЧЬ!

 

Состояние 06-04-2017

Краткий обзор

На протяжении 9 торговых дней в топе закрепились лидеры, которые начали испытывать явное беспокойство!  

Буквально за пару торговых дней Наталия,   c ником  Granada25 , уверенно  заняла 6 место.

Трудно представить на какой позиции была бы сейчас Наталия , если бы она стартовала  с самого начала чемпионата.

Завтра , традиционно в первую пятницу каждого месяца,  выходит одна из самых сильных новостей форекса, которая может сильно изменить текущее состояние дел!


 

 

15:30 USD Количество новых рабочих мест, созданных вне с/х High Мар
180K 235K

15:30 USD Средняя почасовая заработная плата (г/г) Low Мар

2,8%

15:30 USD Средняя почасовая заработная плата (м/м) Medium Мар

0,2%

15:30 USD Средняя продолжительность рабочей недели Medium Мар
34,4 34,4

15:30 USD Уровень безработицы High Мар
4,7% 4,7%
 
Vitaly Muzichenko:

Странно

Login: 17600423
Investor: kgko4tk


Проверил, подключается и работает. Сегодня бота убрал, дальше буду руками


Вот скрин, соединиться так и не могу. Прокси у меня нет, пароль набрал руками, думаю, вдруг не так скопипастилось. Все равно гонг и нет соединения. Может, проблемы с сигналами оттуда же? Виталий, попробуй сделать еще счет и кинуть мне данные, какая-то фигня..

 
Alexey Volchanskiy:


Вот скрин, соединиться так и не могу. Прокси у меня нет, пароль набрал руками, думаю, вдруг не так скопипастилось. Все равно гонг и нет соединения. Может, проблемы с сигналами оттуда же? 

Очень странно, Я соединяюсь с любого терминала без проблем, и в первую очередь проверил на 


Понятно по скрину выложенному позже, коннектиться нужно в МТ4 )

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