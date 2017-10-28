Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 127

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http://mvs.hol.es/Monitoring/

В таблице сильные изменения, Игорь сильно потерял, и теперь есть шансы у Сергея, вот такой он рынок.


Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
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Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: Окончена Условия участия в конкурсе: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал Ознакомиться с правилами конкурса, и определением победителя Мониторинг участников: Таблица участников...
 
Evgeny Belyaev:
Нет расчитывал оказатся чуть выше середины, думаю достиг бы поставленной цели.
Евгений, ваш сигнал виден. Видимо что то поправилось.
 

Сергей лидирует во второй номинации,  может попасть и в первую.


 
Yuriy Zaytsev:

Привет из первой десятки! :)

Как думаешь, есть шанс добраться до верху за 3 неполных дня? Или прогнозы на лидеров дело неблагодарное?

 
Andrey Dik:

Привет из первой десятки! :)

Как думаешь, есть шанс добраться до верху за 3 неполных дня? Или прогнозы на лидеров дело неблагодарное?

Ваша лошадь наконец то тронулась ?, конечно есть , раз 10 по 5 лотов потом 15-20  по 10 - 20 лотов в нужном тренде, затем последний раз по 100 лотов - раз два три

 
Yuriy Zaytsev:

Ваша лошадь наконец то тронулась ?, конечно есть , раз пять по 5 лотов потом семь по 10 - 20 в нужном тренде.

Та нееее... Лошадь в здравом уме, живот тяжёлой пищей не забивает (просадок не допускает).

А как поживает Ваша лошадь? Может стоит дать ей слабительного что бы проперделась как следует - избавилась от груза в кишечнике, побежит быстрее.

 


С добрым утром !
 
Andrey Dik:

Та нееее... Лошадь в здравом уме, 


Вам что то надо менять в своем  мироощущении, вы выдергиваете одно слово  и строите на нем целый пост, причем с извращением сути. "Тронулась" - в смысле наконец то стартовала, а Вы зачем то в психиатрию, в медицину  уехали. Надеюсь в этих областях у вас лично  нет проблем. И главное надеюсь Вы не будете сейчас нас удивлять   еще и  медицинскими познаниями.
 
Yuriy Zaytsev:

Вам что то надо менять в своем  мироощущении, вы выдергиваете одно слово  и строите на нем целый пост, причем с извращением сути. "Тронулась" - в смысле наконец то стартовала, а Вы зачем то в психиатрию, в медицину  уехали. Надеюсь в этих областях у вас лично  нет проблем. И главное надеюсь Вы не будете сейчас нас удивлять   еще и  медицинскими познаниями.

Извините, просто не удержался Вас подкольнуть так же, как это делали Вы по отношению к моей лошади в начале соревнования.

Да, медицинскими познаниями больше блистать не буду. Кстати, знаете какой орган может увеличиваться в 5 (на 400 и более %) и более раз?

Но депозит - не желудок лошади, просадку больше 100% выдержать не сможет.)))

 

Ну что Вы, к Вашей лошади я проявлял изысканное  почтение , в ожидании , что она хорошо удивит нас. 

Даже интересно стало наблюдать.

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