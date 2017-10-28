Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 127
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В таблице сильные изменения, Игорь сильно потерял, и теперь есть шансы у Сергея, вот такой он рынок.
Нет расчитывал оказатся чуть выше середины, думаю достиг бы поставленной цели.
Сергей лидирует во второй номинации, может попасть и в первую.
Привет из первой десятки! :)
Как думаешь, есть шанс добраться до верху за 3 неполных дня? Или прогнозы на лидеров дело неблагодарное?
Привет из первой десятки! :)
Как думаешь, есть шанс добраться до верху за 3 неполных дня? Или прогнозы на лидеров дело неблагодарное?
Ваша лошадь наконец то тронулась ?, конечно есть , раз 10 по 5 лотов потом 15-20 по 10 - 20 лотов в нужном тренде, затем последний раз по 100 лотов - раз два три
Ваша лошадь наконец то тронулась ?, конечно есть , раз пять по 5 лотов потом семь по 10 - 20 в нужном тренде.
Та нееее... Лошадь в здравом уме, живот тяжёлой пищей не забивает (просадок не допускает).
А как поживает Ваша лошадь? Может стоит дать ей слабительного что бы проперделась как следует - избавилась от груза в кишечнике, побежит быстрее.
С добрым утром !
Та нееее... Лошадь в здравом уме,
Вам что то надо менять в своем мироощущении, вы выдергиваете одно слово и строите на нем целый пост, причем с извращением сути. "Тронулась" - в смысле наконец то стартовала, а Вы зачем то в психиатрию, в медицину уехали. Надеюсь в этих областях у вас лично нет проблем. И главное надеюсь Вы не будете сейчас нас удивлять еще и медицинскими познаниями.
Вам что то надо менять в своем мироощущении, вы выдергиваете одно слово и строите на нем целый пост, причем с извращением сути. "Тронулась" - в смысле наконец то стартовала, а Вы зачем то в психиатрию, в медицину уехали. Надеюсь в этих областях у вас лично нет проблем. И главное надеюсь Вы не будете сейчас нас удивлять еще и медицинскими познаниями.
Извините, просто не удержался Вас подкольнуть так же, как это делали Вы по отношению к моей лошади в начале соревнования.
Да, медицинскими познаниями больше блистать не буду. Кстати, знаете какой орган может увеличиваться в 5 (на 400 и более %) и более раз?
Но депозит - не желудок лошади, просадку больше 100% выдержать не сможет.)))
Ну что Вы, к Вашей лошади я проявлял изысканное почтение , в ожидании , что она хорошо удивит нас.
Даже интересно стало наблюдать.