1200 подписчиков!! - страница 195
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вроде движение не сильное было, а топы чё-то посыпались
В ноябре больше 2000%
Жесть
да капец ..
год свиньи дал о себе знать ...
рухнуло много многожителей очередной раз доказав что даже 2 или 3и года для стратегии не показатель ..
робота или ручника ... -
в любой момент всё может оборвать просадив 80 или 100% баланса счёта ... весело ...
Ничего не доказано. На скринах очевидно видно, что риски завышены в одном случае в несколько раз, а в другом случае на порядок.
Часть истории скрыта. Которая неизвестна каким образом была вообще получена. Вполне ожидаемый результат.
Вроде движение не сильное было, а топы чё-то посыпались
В ноябре больше 2000%
Уверен, что первый из сливаторов уже на замену подготовил новый сигнал.
Очередной. Не факт, что он его опубликует на этом же аккаунте.
Даже скорее всего нет.
Вместо себя или жены (сестры), которая тут уже фигурировала будет племянник, брат, сват...
Еще один топ подслил, разведя пару сотен наивняка.
КАК. Ну как блин найти пару сотен подписчиков...... ну не понимаю я...
Нужно быть циничным. Знать заранее, что люди доверившись, потеряют свои деньги. Знать и всё равно делать - это не каждому дано.
На мой взгляд, вся эта история с продажей сигналов и советников пахнет не очень, мягко сказать. Я не верю в то, что продавец сигнала или советника уверен в своей системе на столько, чтобы ответственно рисковать чужими деньгами, не верю. Если бы он был уверен, то вероятны два варианта: либо сидел тихо и радовался жизни, либо раздавал бесплатно. Зачем ему 30 медяков, когда у него печатная машинка?
Индикаторы - нормальная тема, там нет финансовых операций, обещаний и ожиданий чуда. Помочь написать код за деньги - это, наверное, тоже нормально. А всё остальное...
Это личное оценочное суждение о сложившейся ситуации, без персональных упрёков :)
Нужно быть циничным. ...
Экзорцист: -- Добрый день. Я здесь для того, чтобы изгнать демона, который вселился в вас.
Я: -- Я вас не вызывал.
Демон: -- Я вызывал.
Еще один топ подслил, разведя пару сотен наивняка.
Интересно, как он с 2х месячной статистикой стал топом и набрал пару сотен клиентов?
Интересно, как он с 2х месячной статистикой стал топом и набрал пару сотен клиентов?
В начале там было по 200% за каждый месяц, но потом метаквоты уточнили и пересчитали эти показатели. Но к тому времени народ уже набежал. В комментариях видно как они возмущаются что статистика % изменилась.А как набрать 200% уже было озвучено. Открывается несколько счетов, торгуются в разные стороны. Выживший публикуется.
В начале там было по 200% за каждый месяц, но потом метаквоты уточнили и пересчитали эти показатели. ...
метаквоты там не при чём -- со стороны брокера произошло укрупнение операций в один балансовый показатель.