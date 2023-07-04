1200 подписчиков!! - страница 199
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До мониторинга он всегда в прибыль работает, после мониторинга он так не может. Так не бывает. Это схема оболванивания, нечестная. Писали об этом уже не раз.
Да, выше я и сам уже об этом написал.
Да, выше я и сам уже об этом написал.
А-а, видно пропустил.
Но сейчас сервис Сигналы, стал чаще ретушировать серым историю до мониторинга и исключать ее из общего прироста. Смотрю, у многих появляется надпись типа такой:
Будем надеяться, с этим товарищем тоже так случится.
Но сейчас сервис Сигналы, стал чаще ретушировать серым историю до мониторинга и исключать ее из общего прироста.
С их (MQ) стороны было бы логично вообще исключать из паблика всё то, что не важно по каким там причинам мониторилось в режиме личного сигнала. Ибо та история, отретушированная серыми красками, мониторилась не публично и незачем её показывать публично вообще. Возможно к этому таки придут рано или поздно.
С их (MQ) стороны было бы логично вообще исключать из паблика всё то, что не важно по каким там причинам мониторилось в режиме личного сигнала. Ибо та история, отретушированная серыми красками, мониторилась не публично и незачем её показывать публично вообще. Возможно к этому таки придут рано или поздно.
Все что в режиме личного сигнала - это реальная история... К ней никаких вопросов не должно быть...
Все что в режиме личного сигнала - это реальная история... К ней никаких вопросов не должно быть...
Только вот публикуют некоторые потом один из выживших личных сигналов с историей, к которой не должно быть вопросов и сливаются, и вопросы к этой реальной истории таки появляются )З.Ы.: на ПАММах все эти грабли давно пройдены и меры приняты, есть банально архив ПАММ-счетов, и если кто решил заняться переливом его быстро прищучивают, если сделал непубличный ПАММ, то перевести в публичные уже не получится и т.д., механизмы противодействия жуликам в общем-то простые и давно известные.
У брокера на А есть архив памм счетов. Подписчик может предварительно оценить историю торговли провайдера. Метаквотам следует запретить удалять счета из истории. Хотя если провайдер это группа людей, тогда они смогут каждый новый счет регистрировать на другого человека.
У одного из счетов в архиве 270 слитых памм-счетов, а у него до сих пор аншлаг из инвесторов)
Хорошая мера, но частичная.
У одного из счетов в архиве 270 слитых памм-счетов, а у него до сих пор аншлаг из инвесторов)
С этим уже придётся мирится, люди осознанно идут на риск. Возможно рассчитывая успеть заработать до слива.
Топ растерял своих подписчиков и постепенно сливается воедино со всеми остальными. Топовое место становится вакантным. Ждём прибытия топа. Текущий был усреднит ель, предыдущий был Хомяк, ещё до него почивший в никуда fxglow с торговлей от уровней. На этом память моя заканчивается, кто был ярко выделяющийся предыдущий не помню уже.
Хорошая у тебя память))) Я и последнего то не помню)))