1200 подписчиков!! - страница 201

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Nikolai Konstantinov:

Что тогда "обычная" сетка?

Та, которой ничего не поймать
 
Yevhenii Levchenko:
Ничоси! В мт5 появился классный сигнал! Тащит нормально... столько подписчиков, наверное, никогда еще не было в мт5 сигналах :)

Обычная картина. Часто заходит мимо. Пересиживает, усредняется.


 
Vladimir Tkach:

Обычная картина. Часто заходит мимо. Пересиживает, усредняется.


Сейчас еще годичный флет по евродолларву. Золотая лихорадка для усреднителей

 
Ivan Butko:

Сейчас еще годичный флет по евродолларву. Золотая лихорадка для усреднителей

Да, сейчас нормальные боты качают с просадкой 4-5%. Я о тех, которые проходят с 2008 г )

 
Ivan Butko:

Сейчас еще годичный флет по евродолларву. Золотая лихорадка для усреднителей

А там у него 6 пар ходовых... при чем, евро не на первом и даже не на втором)
 
Yevhenii Levchenko:
А там у него 6 пар ходовых... при чем, евро не на первом и даже не на втором)

Растет чел. Уже и МТ4 обошёл

Хорошая реклама МТ5 xD)))
 

Похоже Машковец и Ко возродился. Очень напоминает его приемы - супер профессионал, стаж работы на рынках - десятилетия, 3-4 года безпроигрышной статистики на МТ4, и вот в прошлом месяце только услышал и зарегистрировался на форуме. Единственное отличие, что последний год уже не 10 и больше процентов прибыли, а большей частью до 10%. Так можно дольше продержаться делая по сетке и усреднению 2-5% и не быть обязанным новым подписчикам большими процентами.

 
Vasiliy Pushkaryov:

Похоже Машковец и Ко возродился. Очень напоминает его приемы - супер профессионал, стаж работы на рынках - десятилетия, 3-4 года безпроигрышной статистики на МТ4, и вот в прошлом месяце только услышал и зарегистрировался на форуме. Единственное отличие, что последний год уже не 10 и больше процентов прибыли, а большей частью до 10%. Так можно дольше продержаться делая по сетке и усреднению 2-5% и не быть обязанным новым подписчикам большими процентами.

и всегда история начинается ровно с начала года.

нифига не палево)))

 
Посмотрим как изменится торговля после публикации.
 

Не долго счастье продолжалось. Накрылась красивая стата медным тазом. ) 

"Стиль торговли изменился, история до начала мониторинга исключена из расчета статистики"

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