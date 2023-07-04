1200 подписчиков!! - страница 201
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Что тогда "обычная" сетка?
Ничоси! В мт5 появился классный сигнал! Тащит нормально... столько подписчиков, наверное, никогда еще не было в мт5 сигналах :)
Обычная картина. Часто заходит мимо. Пересиживает, усредняется.
Обычная картина. Часто заходит мимо. Пересиживает, усредняется.
Сейчас еще годичный флет по евродолларву. Золотая лихорадка для усреднителей
Сейчас еще годичный флет по евродолларву. Золотая лихорадка для усреднителей
Да, сейчас нормальные боты качают с просадкой 4-5%. Я о тех, которые проходят с 2008 г )
Сейчас еще годичный флет по евродолларву. Золотая лихорадка для усреднителей
А там у него 6 пар ходовых... при чем, евро не на первом и даже не на втором)
Растет чел. Уже и МТ4 обошёлХорошая реклама МТ5 xD)))
Похоже Машковец и Ко возродился. Очень напоминает его приемы - супер профессионал, стаж работы на рынках - десятилетия, 3-4 года безпроигрышной статистики на МТ4, и вот в прошлом месяце только услышал и зарегистрировался на форуме. Единственное отличие, что последний год уже не 10 и больше процентов прибыли, а большей частью до 10%. Так можно дольше продержаться делая по сетке и усреднению 2-5% и не быть обязанным новым подписчикам большими процентами.
Похоже Машковец и Ко возродился. Очень напоминает его приемы - супер профессионал, стаж работы на рынках - десятилетия, 3-4 года безпроигрышной статистики на МТ4, и вот в прошлом месяце только услышал и зарегистрировался на форуме. Единственное отличие, что последний год уже не 10 и больше процентов прибыли, а большей частью до 10%. Так можно дольше продержаться делая по сетке и усреднению 2-5% и не быть обязанным новым подписчикам большими процентами.
и всегда история начинается ровно с начала года.
нифига не палево)))
Не долго счастье продолжалось. Накрылась красивая стата медным тазом. )
"Стиль торговли изменился, история до начала мониторинга исключена из расчета статистики"