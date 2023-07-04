1200 подписчиков!! - страница 94
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Ну пишет же что 2-3 раза в год сливает?
У кого еще можно увидеть такую инфу?
Эта информация -- это типичный маркетинговый трюк -- сбивающая с толку уловка.
Когда сигнал будет слит, то будет сказано: "Мы предупреждали, что 2-3 раза в год будет плановый слив. Вместо слившегося сигнала открыт новый. Подписывайтесь поскорей, пока не слил".
К тому же, такое предупреждение снимает волну негатива на случай слива и оставляет большинство слившихся подписчиков, если не лояльными, то не буйными в возмущениях.
Как пример -- смотрите сегодняшние отзывы:
-- три подряд негативных отзыва
-- и сразу же за ними один отзыв позитивный со словами: "она всегда говорит, что надо использовать 1/4 ваших денег в этом сигнале".
Т.е. начальный тезис "будет слив 2-3- раза в год" -- подталкивает уже подписчика сделать самостоятельно вывод: "слив это нормально".
При грамотном подходе, большой процент подписчиков после слива их баланса можно будет без труда уговорить ещё на одну или даже на несколько таких же сливных подписок.
Как пример -- смотрите сегодняшние отзывы:
-- три подряд негативных отзыва
-- и сразу же за ними один отзыв позитивный со словами: "она всегда говорит, что надо использовать 1/4 ваших денег в этом сигнале".
Т.е. начальный тезис "будет слив 2-3- раза в год" -- подталкивает уже подписчика сделать самостоятельно вывод: "слив это нормально".
При грамотном подходе, большой процент подписчиков после слива их баланса можно будет без труда уговорить ещё на одну или даже на несколько таких же сливных подписок.
На наших глазах реализовывается величайшая рабочая схема
Сейчас смотрю про березовского и бадри и их схемы. Возможно мы стали свидетелями еще одного гения ...
Вот только не пойму что ей движет? Целеустремленная или ...
Сейчас был дан шанс закрыть позу с минимальным убытком, но она не закрыла. Теперь будет держать до коЛца?
познакомьте с той кого обсуждаете
Пора уже самому научиться знакомиться.
мне это не мешает спросить контакты той кого обсуждают, можно в личку