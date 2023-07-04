1200 подписчиков!! - страница 217
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Это же надо так заморочиться!
Спасибо за просветление
какая морока, как Макдональдс они не проверяют клиентов, у меня знакомый кухарил даже
какая морока, как Макдональдс они не проверяют клиентов, у меня знакомый кухарил даже
Но ведь это разово. набрал подписчиков, слил их счета ... и всё, больше никто не подпишется.
может кто в курсе что от меня клиент хочет?
Он не может найти твой сигнал в метатрейдере.
Соответственно предложи ему подписку со страницы сигнала.
извини ,но как ето зделать? у него есть моя страница
Как сделать...
Написать, что нет тебя в метатрейдере, потому что рейтинг сигнала в сервисе еще не достаточно окреп. И потому пока он есть только на сайте МК.
Он хочет найти тебя именно в платформе. Я не знаю зачем. И все что он тебе написал касается того, что не находит он тебя там.
ок. спасибо
Там кнопка подписки есть на странице. Когда он ее нажмет, твой сигнал откроется у него в метатрейдере. Это тоже можешь ему объяснить.
извини ,но как ето зделать? у него есть моя страница
В правом верхнем углу в Метатрейдере есть поиск.
Он может ввести туда название сигнала, и нажать на поиск.
Я ваш сигнал в Метатрейдере 4 нашел -