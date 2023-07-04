1200 подписчиков!! - страница 217

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Andrey Vorobel:

Это же надо так заморочиться!

Спасибо за просветление

какая морока, как Макдональдс они не проверяют клиентов, у меня знакомый кухарил даже

 
awsomdino:

какая морока, как Макдональдс они не проверяют клиентов, у меня знакомый кухарил даже

Но ведь это разово. набрал подписчиков, слил их счета ... и всё, больше никто не подпишется.

 
может кто в курсе что от меня  клиент хочет?         
I will try 2marrow If any problem they I contact you, but did u see this signal name is meta trader4 plz try did u see the name there
19:03
I cannot there I see this just mql5 website not in meta4 trader you try and tell me also
19:05
I cannot find your name is meta trader4 platform stoploss take profit
19:09
 
Yaroslav Gnidets:
может кто в курсе что от меня  клиент хочет?         
I will try 2marrow If any problem they I contact you, but did u see this signal name is meta trader4 plz try did u see the name there
19:03
I cannot there I see this just mql5 website not in meta4 trader you try and tell me also
19:05
I cannot find your name is meta trader4 platform stoploss take profit
19:09

Он не может найти твой сигнал в метатрейдере.

Соответственно предложи ему подписку со страницы сигнала.

 
извини ,но как ето зделать? у него есть моя страница 
 
Yaroslav Gnidets:
извини ,но как ето зделать? у него есть моя страница 

Как сделать...

Написать, что нет тебя в метатрейдере, потому что рейтинг сигнала в сервисе еще не достаточно окреп. И потому пока он есть только на сайте МК. 

Он хочет найти тебя именно в платформе. Я не знаю зачем. И все что он тебе написал касается того, что не находит он тебя там.

 
ок. спасибо
 
Yaroslav Gnidets:
ок. спасибо

Там кнопка подписки есть на странице. Когда он ее нажмет, твой сигнал откроется у него в метатрейдере. Это тоже можешь ему объяснить.

 
Yaroslav Gnidets:
извини ,но как ето зделать? у него есть моя страница 

В правом верхнем углу в Метатрейдере есть поиск.
Он может ввести туда название сигнала, и нажать на поиск.

Я ваш сигнал в Метатрейдере 4 нашел -


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Способы привязки объектов
  • www.mql5.com
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FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
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