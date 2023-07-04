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jori77:

"Ценообразование" - вопрос для меня закрытый. Для меня важнее смотреть на конечный результат, с учетом всех "нюансов".

Если хотите именно результат, лучше примерно так действовать  и учитывать это:  

P.S. Если по "ценообразованию", то это не ко мне ;)

Что такое ценообразование
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multiplicator:

что вы имеете ввиду?

какой должен быть средний размер сделки у провайдера, чтобы сигнал нормально копировался?

если средний размер сделки меньше 10 пипс, то это уже плохо? 

Там видно "средний размер сделки". 

Обычно, если управляющий настроен на "подписки" и на привлечение инвесторов - у него уже есть мониторинг на всех сервисах - то есть, ваша просьба о выгрузке на myfxbook должна "зайти" легко и без вопросов.

По самому сигналу, нужно задать вопросы автору/управу. Он должен дать рекомендации по копированию. Это его "работа" и его $$$ ... ;)

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pips_exp.png  38 kb
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Vladimir Baskakov:
Что такое ценообразование

Если вы владелец продукта/услуги, вы сами назначаете цену. Что входит в цену и почему - вопрос к вам ;)

По сигналам конкретно - спрашивать нужно у владельцев сервиса, что "входит в цену" ;)

 
jori77:

Если вы владелец продукта/услуги, вы сами назначаете цену. Что входит в цену и почему - вопрос к вам ;)

По сигналам конкретно - спрашивать нужно у владельцев сервиса, что "входит в цену" ;)

там вопрос был не по ценообразованию.

а как "сервис сигналы" определяет  проскальзывания.

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multiplicator:

там вопрос был не по ценообразованию.

а как сервис сигналы измеряет проскальзывания

Это часть вопроса про "ценообразование".. ;)


Смотрите: Если вы имеете под рукой наш фильтр () а также, имеете уже представление, как выбирать "полосочки" - результат будет неплохой. 

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jori77:

Это часть вопроса про "ценообразование".. ;)


Смотрите: Если вы имеете под рукой наш фильтр () а также, имеете уже представление, как выбирать "полосочки" - результат будет неплохой. 

В любом случае к скальперам подключаться нет смысла. Хомяк это хорошо проиллюстрировал
 
Vladimir Baskakov:
В любом случае к скальперам подключаться нет смысла. Хомяк это хорошо проиллюстрировал

Согласен. Слишком влияет проскальзывание. Пустая трата денег.

 

Вроде движение не сильное было, а топы чё-то посыпались

В ноябре больше 2000%

 
EgorKim:

Грааль найден.

В одном из топовых сигналов мастера из веллтрейда особо не парятся и торгуют символ "профит"


Предлагаю сервис сигналы переименовать в "Cервис ЮМОР"

Админа там Петросяна назначьте)))

Кстати у оного история была такая

а теперь такая


Видимо, на центовике историю свернули. И после просадки в 40% в отзывах начались возмущения, что за фейк, что за скам, подписывались на совсем другое. Мол, здесь кругом обман.

 

да капец ..



год свиньи дал о себе знать ...


рухнуло много многожителей очередной раз доказав что даже 2 или 3и года для стратегии не показатель ..


робота или ручника ... -


в любой момент всё может оборвать просадив 80 или 100% баланса счёта ... весело ...

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