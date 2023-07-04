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"Ценообразование" - вопрос для меня закрытый. Для меня важнее смотреть на конечный результат, с учетом всех "нюансов".
Если хотите именно результат, лучше примерно так действовать #1924 и учитывать это: #182
P.S. Если по "ценообразованию", то это не ко мне ;)
что вы имеете ввиду?
какой должен быть средний размер сделки у провайдера, чтобы сигнал нормально копировался?
если средний размер сделки меньше 10 пипс, то это уже плохо?
Там видно "средний размер сделки".
Обычно, если управляющий настроен на "подписки" и на привлечение инвесторов - у него уже есть мониторинг на всех сервисах - то есть, ваша просьба о выгрузке на myfxbook должна "зайти" легко и без вопросов.
По самому сигналу, нужно задать вопросы автору/управу. Он должен дать рекомендации по копированию. Это его "работа" и его $$$ ... ;)
Что такое ценообразование
Если вы владелец продукта/услуги, вы сами назначаете цену. Что входит в цену и почему - вопрос к вам ;)
По сигналам конкретно - спрашивать нужно у владельцев сервиса, что "входит в цену" ;)
Если вы владелец продукта/услуги, вы сами назначаете цену. Что входит в цену и почему - вопрос к вам ;)
По сигналам конкретно - спрашивать нужно у владельцев сервиса, что "входит в цену" ;)
там вопрос был не по ценообразованию.
а как "сервис сигналы" определяет проскальзывания.
там вопрос был не по ценообразованию.
а как сервис сигналы измеряет проскальзывания
Это часть вопроса про "ценообразование".. ;)
Смотрите: Если вы имеете под рукой наш фильтр (#182) а также, имеете уже представление, как выбирать "полосочки" - результат будет неплохой.
Это часть вопроса про "ценообразование".. ;)
Смотрите: Если вы имеете под рукой наш фильтр (#182) а также, имеете уже представление, как выбирать "полосочки" - результат будет неплохой.
В любом случае к скальперам подключаться нет смысла. Хомяк это хорошо проиллюстрировал
Согласен. Слишком влияет проскальзывание. Пустая трата денег.
Вроде движение не сильное было, а топы чё-то посыпались
В ноябре больше 2000%
Грааль найден.
В одном из топовых сигналов мастера из веллтрейда особо не парятся и торгуют символ "профит"
Предлагаю сервис сигналы переименовать в "Cервис ЮМОР"
Админа там Петросяна назначьте)))
Кстати у оного история была такая
а теперь такая
Видимо, на центовике историю свернули. И после просадки в 40% в отзывах начались возмущения, что за фейк, что за скам, подписывались на совсем другое. Мол, здесь кругом обман.
да капец ..
год свиньи дал о себе знать ...
рухнуло много многожителей очередной раз доказав что даже 2 или 3и года для стратегии не показатель ..
робота или ручника ... -
в любой момент всё может оборвать просадив 80 или 100% баланса счёта ... весело ...