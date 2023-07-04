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Vladimir Baskakov:
Не неси уж совсем чушь, поддерживатель

Как скажете, сударь! 

 

Грааль найден.

В одном из топовых сигналов мастера из веллтрейда особо не парятся и торгуют символ "профит"


Предлагаю сервис сигналы переименовать в "Cервис ЮМОР"

Админа там Петросяна назначьте)))

 
EgorKim:

В одном из топовых сигналов мастера из веллтрейда особо не парятся и торгуют символ "профит"

Ахах)))))))

Чего заморачиваться

 
EgorKim:

Грааль найден.

В одном из топовых сигналов мастера из веллтрейда особо не парятся и торгуют символ "профит"


Предлагаю сервис сигналы переименовать в "Cервис ЮМОР"

Админа там Петросяна назначьте)))

10000000++++++

 
multiplicator:

кухни могут рисовать все, что захотят )))

гляньте каков инструмент на самой профитной сделке))))

[Удален]  
multiplicator:

ну не разобрались пацаны как историю рисовать в таблице.
взяли и руками вбили профит)))

Чего глумиться, это сумма
 
Vladimir Baskakov:
Чего глумиться, это сумма

это символ

[Удален]  
multiplicator:

это симв

Нет, сумма профита в тысячах
 
Vladimir Baskakov:
Нет, сумма профита в тысячах

Нет. Это именно СИМВОЛ!

Что в первый раз сталкиваешься?

Это ошибка мониторинга.

Глюк.

Ну или нарисованные и залитые на мониторинг вручную данные по профиту.

Я здесь такого не видел, а на мухобуке сплошь и рядом на мониках, продаваемых в сети мартышек.

 
Vladimir Baskakov:
Нет, сумма профита в тысячах

ты терминал когда-нибудь видел?

в графе символ стоят названия символов.

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