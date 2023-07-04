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Не неси уж совсем чушь, поддерживатель
Как скажете, сударь!
Грааль найден.
В одном из топовых сигналов мастера из веллтрейда особо не парятся и торгуют символ "профит"
Предлагаю сервис сигналы переименовать в "Cервис ЮМОР"
Админа там Петросяна назначьте)))
В одном из топовых сигналов мастера из веллтрейда особо не парятся и торгуют символ "профит"
Ахах)))))))
Чего заморачиваться
Грааль найден.
В одном из топовых сигналов мастера из веллтрейда особо не парятся и торгуют символ "профит"
Предлагаю сервис сигналы переименовать в "Cервис ЮМОР"
Админа там Петросяна назначьте)))
10000000++++++
кухни могут рисовать все, что захотят )))
гляньте каков инструмент на самой профитной сделке))))
ну не разобрались пацаны как историю рисовать в таблице.
взяли и руками вбили профит)))
Чего глумиться, это сумма
это символ
это симв
Нет, сумма профита в тысячах
Нет. Это именно СИМВОЛ!
Что в первый раз сталкиваешься?
Это ошибка мониторинга.
Глюк.
Ну или нарисованные и залитые на мониторинг вручную данные по профиту.
Я здесь такого не видел, а на мухобуке сплошь и рядом на мониках, продаваемых в сети мартышек.
Нет, сумма профита в тысячах
ты терминал когда-нибудь видел?
в графе символ стоят названия символов.