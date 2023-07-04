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Ты у себя на сигнале найди в разделе СТАТИСТИКА что-либо подобное, а потом пиши глупости )))
Я же тебе русским языком написал что это такое.
Ну добавили строку для удобства, нормально
Вот чтобы было понятней, скрин с моего счёта по статистике с мухи.
Был сбой и мне вручную зачем то прибавили одну сделку с символом PROFIT
Ну а в сигналах нет такой строки.
Ты у себя на сигнале найди в разделе СТАТИСТИКА что-либо подобное, а потом пиши глупости )))
Я же тебе русским языком написал что это такое.
Вот чтобы было понятней, скрин с моего счёта по статистике с мухи.
Был сбой и мне вручную зачем то прибавили одну сделку с символом PROFIT
Вы что такое пишете? так делают только конченные помойки. Никогда не будет брокер сделку дорисовывать!!!!!!!!!!! При спорных случаях они добавляют баланс с уточнением пополнение
Вот чтобы было понятней, скрин с моего счёта по статистике с мухи.
Был сбой и мне вручную зачем то прибавили одну сделку с символом PROFIT
Ну а вигналах нет такой строки.
Может это своп
ага, приветсвенный бонус
Вы что такое пишете? так делают только конченные помойки. Никогда не будет брокер сделку дорисовывать!!!!!!!!!!!
А брокер и не дорисовывал.
Дорисовал чувак из поддержки мухобука.
Ну а в данном случае, где торгует трейдер, Вы уже сами написали! )))
Там 6 символов але. Их сумма, минус убыточные
ну так возьми калькулятор и просуммируй эти 6 символов.
убыточные там учтены.
и сказано же тебе, это первая сделка.
ссылку на статистику отправил в личку.
А брокер и не дорисовывал.
Дорисовал чувак из поддержки мухобука.
Ну а в данном случае, где торгует трейдер, Вы уже сами написали! )))
На первом скрине с которго все пошло, там скрин с мт4 .
На первом скрине с которго все пошло, там скрин с мт4 .
Я знаю. Я привёл свой личный пример.
Это аналогичные сервисы. Залита история.
И если есть сбой при заливке (вроде как есть сумма прибыли, но непонятно откуда она взялась), то он отражается как символ Profit.