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Boris Gulikov:

Ты у себя на сигнале найди в разделе СТАТИСТИКА что-либо подобное, а потом пиши глупости )))

Я же тебе русским языком написал что это такое.

Ну добавили строку для удобства, нормально
 
Vladimir Baskakov:
Ну добавили строку для удобства, нормально

Вот чтобы было понятней, скрин с моего счёта по статистике с мухи.

Был сбой и мне вручную зачем то прибавили одну сделку с символом PROFIT

Ну а в сигналах нет такой строки.

 
Boris Gulikov:

Ты у себя на сигнале найди в разделе СТАТИСТИКА что-либо подобное, а потом пиши глупости )))

Я же тебе русским языком написал что это такое.

Вот чтобы было понятней, скрин с моего счёта по статистике с мухи.

Был сбой и мне вручную зачем то прибавили одну сделку с символом PROFIT


Вы что такое пишете? так делают только конченные помойки. Никогда не будет брокер сделку дорисовывать!!!!!!!!!!! При спорных случаях они добавляют баланс с уточнением  пополнение

[Удален]  
Boris Gulikov:

Вот чтобы было понятней, скрин с моего счёта по статистике с мухи.

Был сбой и мне вручную зачем то прибавили одну сделку с символом PROFIT

Ну а вигналах нет такой строки.

Может это своп
 
Vladimir Baskakov:
Может это своп

ага, приветсвенный бонус

 
Pokers:

Вы что такое пишете? так делают только конченные помойки. Никогда не будет брокер сделку дорисовывать!!!!!!!!!!!

А брокер и не дорисовывал.

Дорисовал чувак из поддержки мухобука.

Ну а в данном случае, где торгует трейдер, Вы уже сами написали! )))

 
Vladimir Baskakov:
Там 6 символов але. Их сумма, минус убыточные

ну так возьми калькулятор и просуммируй эти 6 символов.

убыточные там учтены.

и сказано же тебе, это первая сделка.

ссылку на статистику отправил в личку.

 
Boris Gulikov:

А брокер и не дорисовывал.

Дорисовал чувак из поддержки мухобука.

Ну а в данном случае, где торгует трейдер, Вы уже сами написали! )))

На первом скрине с которго все пошло, там скрин с мт4 . 

[Удален]  
Да, люди стейт даже не умеют читать
 
Pokers:

На первом скрине с которго все пошло, там скрин с мт4 . 

Я знаю. Я привёл свой личный пример.

Это аналогичные сервисы. Залита история.

И если есть сбой при заливке (вроде как есть сумма прибыли, но непонятно откуда она взялась), то он отражается как символ Profit.

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