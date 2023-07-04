1200 подписчиков!! - страница 202
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Похоже Машковец и Ко возродился. Очень напоминает его приемы - супер профессионал, стаж работы на рынках - десятилетия, 3-4 года безпроигрышной статистики на МТ4, и вот в прошлом месяце только услышал и зарегистрировался на форуме. Единственное отличие, что последний год уже не 10 и больше процентов прибыли, а большей частью до 10%. Так можно дольше продержаться делая по сетке и усреднению 2-5% и не быть обязанным новым подписчикам большими процентами.
Скиньте в лс , пожалуйста. Интересно посмотреть :)
Скинул
Можно и мне ?
Не долго счастье продолжалось. Накрылась красивая стата медным тазом. )
"Стиль торговли изменился, история до начала мониторинга исключена из расчета статистики"
Судя, по этому сообщению, это ручное вмешательство админов, видимо, запросили еще какие-то подтверждения. У других просто видел исключение истории из расчета, но подписываться на них можно было.
Да , зависть людям покоя не дает
Все верно... это не доллар за 50 постов требовать...
Все верно... это не доллар за 50 постов требовать...
Да , зависть людям покоя не дает
У каждого своя "линейка". Зависть - это желание такого же успеха, как у кого-то другого. Я, например, не завидую успеху, достигнутому путем шулерства, махинаций или другими способами оболванивания людей. Не завидую выкидыванию из рейтинга, блокировкам на сервисе. Но вот чувство справедливости присутствует. Наверное, как и у большинства нормальных людей.
Здесь есть много честных сигналов с десятками подписчиков, которые многие месяцы показывают отличную историю. Молодцы ребята. Их никто в этой ветке не "завидует". Мне если нравится чья-то торговля, наблюдаю, качаю историю, анализирую. Это иногда наталкивает на интересные для себя открытия.
Но когда из ниоткуда, под разными никами, появляются "профессионалы", с многолетними, как на подбор, историями торгов. За несколько месяцев сливаются, перед этим обманув сотни подписантов, сворачиваются и потом опять по новой. Считаете, нужно просто пройти мимо и не завидовать?Я так спрошу. Был в этой ветке профессионал, которого "обзавидовали" несправедливо, а он, гуру, нам всем назло, завистникам, продолжает удивлять своим невероятным мастерством трейдинга?
У каждого своя "линейка". Зависть - это желание такого же успеха, как у кого-то другого. Я, например, не завидую успеху, достигнутому путем шулерства, махинаций или другими способами оболванивания людей. Не завидую выкидыванию из рейтинга, блокировкам на сервисе. Но вот чувство справедливости присутствует. Наверное, как и у большинства нормальных людей.
Здесь есть много честных сигналов с десятками подписчиков, которые многие месяцы показывают отличную историю. Молодцы ребята. Их никто в этой ветке не "завидует". Мне если нравится чья-то торговля, наблюдаю, качаю историю, анализирую. Это иногда наталкивает на интересные для себя открытия.
Но когда из ниоткуда, под разными никами, появляются "профессионалы", с многолетними, как на подбор, историями торгов. За несколько месяцев сливаются, перед этим обманув сотни подписантов, сворачиваются и потом опять по новой. Считаете, нужно просто пройти мимо и не завидовать?Я так спрошу. Был в этой ветке профессионал, которого "обзавидовали" несправедливо, а он, гуру, нам всем назло, завистникам, продолжает удивлять своим невероятным мастерством трейдинга?