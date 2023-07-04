1200 подписчиков!! - страница 198
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В мае радуемся, в июне рвем на себе волосы (картинку со сливом не сохранил)
100 подписчиков в августе с момента мониторинга радуются, в сентябре рвут волосы
Это все один автор, сейчас он опять готов многих осчастливить.
В мае радуемся, в июне рвем на себе волосы (картинку со сливом не сохранил)
100 подписчиков в августе с момента мониторинга радуются, в сентябре рвут волосы
Это все один автор, сейчас он опять готов многих осчастливить.
А в чём засада? Провайдер каждый месяц генерил по 100-200%, и если выводить баблосы заработанные каждый месяц, то на момент слива у подписчика останется от +300% к депо минимум.
Цель денег заработать или чтоб графики красивые были?
А в чём засада? Провайдер каждый месяц генерил по 100-200%, и если выводить баблосы заработанные каждый месяц, то на момент слива у подписчика останется от +300% к депо минимум.
Цель денег заработать или чтоб графики красивые были?
Если :D
Да, странные претензии
Там претензий нет, по-моему. Архивариус просто достал из архивов историю человека...
Если :D
не поленился, нашел сам сигнал, по-ходу там мониторится счёт уже когда эти несколько месяцев профитных прошли и выводить в прошлом профит, как и подписаться в прошлом на сигнал не получится, так что таки да - "если" ))
Там претензий нет, по-моему. Архивариус просто достал из архивов историю человека...
сама фраза "100 подписчиков в августе с момента мониторинга радуются, в сентябре рвут волосы" как бы подразумевает )
не поленился, нашел сам сигнал, по-ходу там мониторится счёт уже когда эти несколько месяцев профитных прошли и выводить в прошлом профит, как и подписаться в прошлом на сигнал не получится, так что таки да - "если" ))
сама фраза "100 подписчиков в августе с момента мониторинга радуются, в сентябре рвут волосы" как бы подразумевает )
Может быть. Но у арабов все честно. И четко работают. Кроме того, вы правы -- если по-умному подходить, то можно и заработать
Может быть. Но у арабов все честно. И четко работают. Кроме того, вы правы -- если по-умному подходить, то можно и заработать
В том-то и дело, что провайдер сигнал подключает к мониторингу и торгует приватно, а делает публичным уже ближе к закономерному и ожидаемому сливу, и заработать подписчику не получится (вероятнее всего). Что ему мешает мониторить публично изначально я догадываюсь (вероятно пров попросту не имеет понятия какой счёт взлетит..).
З.Ы.: я поторопился с первоначальными своими выводами относительно этого провайдера, пардоньте
З.Ы.Ы: но по-умному подходить к делу стоит по прежнему, тут всё без изменений
В том-то и дело, что провайдер сигнал подключает к мониторингу и торгует приватно, а делает публичным уже ближе к закономерному и ожидаемому сливу, и заработать подписчику не получится (вероятнее всего). Что ему мешает мониторить публично изначально я догадываюсь (вероятно пров попросту не имеет понятия какой счёт взлетит..).
З.Ы.: я поторопился с первоначальными своими выводами относительно этого провайдера, пардоньте
Догадки и домыслы
я опираюсь на то, что есть в паблике
а в паблике есть замониторенный счёт с зафиксированной историей, но публичным он стал только позавчера, факты и ничего более
И что из этого следует, что вчера?
выше написал, но мнений может быть много на сей счёт
А в чём засада? Провайдер каждый месяц генерил по 100-200%, и если выводить баблосы заработанные каждый месяц, то на момент слива у подписчика останется от +300% к депо минимум.
Цель денег заработать или чтоб графики красивые были?
До мониторинга он всегда в прибыль работает, после мониторинга он так не может. Так не бывает. Это схема оболванивания, нечестная. Писали об этом уже не раз.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
1200 подписчиков!!
Vasiliy Pushkaryov, 2019.09.14 20:56
Это просто. Если совесть позволяет обманывать других ради сиюминутной выгоды. Например, у человека скрин которого выше, назовем его товарищ Козьмин, явно есть договоренность с брокером. Потому что когда я захожу на сайт этого брокера, то вижу, что у него реальные счета минимум от 200 дол. Но у Козьмина торговля начинается с баланса от 5 дол. Странненько.
К тому же некоторые писали, что брокер этого сервера с центовыми счетами определяется тут как обычный долларовый счет.
Так вот, берем условно 48 счетов, пополняем их на 5 центов каждый. Тут они отобразятся как 5 дол. Далее ставим 24 счета на продажу и 24 на покупку. Естественно 24 счета выживут. На второй месяц пополняем их на 1 доллар и ставим 12 на продажу и 12 на покупку. Во втором месяце можно эту процедуру повторить несколько раз. К третьему месяцу у нас остается 3-4 счета пополняем их уже примерно на 100 дол. И открываем сделки в противоположные стороны Когда эквити на одном из таких счетов достигнет 250% мониторим счет. Потому что в рейтинг пустят после того как начнется активность на счете после подключения к сервису. Потом после подключения к мониторингу, в течение нескольких часов, пока цена не откатила, закрываем сделки. Таким образом, у нас баланс выше 10тыс., по 300% каждый месяц и мы уже котируемся в рейтинге - на первый взгляд все очень солидно. Теперь ждем доверчивых и не умеющих анализировать граждан. Все это видно на первых двух страницах истории торговли, остальные семь страниц - это имитация торговли для показа, что счет активен.Этой схемой тут пользуются многие. Пишем не один год об этом, но почему-то администрация предпринимает меры только точечно. Хотя просто не учитывать историю торгов до мониторинга или вынести ее на отдельную вкладку и не добавлять к общему приросту, наверное, решило бы эту проблему кардинально. Конечно, я не вижу всей картины в работе сервиса и могу чего-то недопонимать.