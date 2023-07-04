1200 подписчиков!! - страница 197

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Boris Gulikov:

А что с ним не так? Типичные центовые счета типичного разводилы.

лазил глумился долго в ветку одну, как раз в тот момент когда сливал подписчиков

 
Fast235:

лазил глумился долго в ветку одну, как раз в тот момент когда сливал подписчиков

Отморозков здесь хватает.
 
Boris Gulikov:
Отморозков здесь хватает.

почистили посты

вот он, в отпуске наверное) 211%

уверен, он еще и подписывается сам на себя - 99,9% иначе не объяснить

а ну в общем то ему все счета подрезали, там были тысячи %, но 211 чето многовато на скрине

 
Fast235:

почистили посты

вот он, в отпуске наверное) 211%

уверен, он еще и подписывается сам на себя - 99,9% иначе не объяснить

а ну в общем то ему все счета подрезали, там были тысячи %, но 211 чето многовато на скрине

Тысячи % можно делать.. И то что у вас на скрине ничего сверхъестественного нет.. Все зависит от начального депозита да и от самой торговли.. Я сам люблю торговать агрессивно и большие % в день или месяц это норма. Я за день делал 11000%.. Но сам факт агрессивной торговли говорит о том что счёт долго не прослужит если не умерить загрузку.. А большие % только и даются огромной загрузкой на депозит.. Здесь риски принимает на себя хозяин счета зная что либо пан либо пропал
 
после победы консерваторов на выборах был неплохой выстрел фунта на укрепление, если британцы смогут в скором времени договориться о брексите это скорее всего спровоцирует дальнейший рост и укрепление фунта и уже в сигналах можно наблюдать несколько топов что уже подошли к краю и могут в любой момент посыпаться, наблюдаю за "Чёрной волной" где скопилось 2.5 ляма капитала, есть все шансы лопнуть если фунт не развернётся
 
Vasiliy Pushkaryov:

На этой неделе закончил


Только заметил... катастрофа для людов опять
 
Yevhenii Levchenko:
Только заметил... катастрофа для людов опять

Жестко 

 
Vasiliy Pushkaryov:

На этой неделе закончил


Какой кошмар!
 
Сколько же у этих арабов счетов? Ребята доминируют в сигналах... :)
 
Vladimir Baskakov:
Нормально торгуют, чего к ним все прикопались
Так никто и не говорит, что не нормально. Отлично! Статистика настоящая, вопросов нет... :)
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