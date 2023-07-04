1200 подписчиков!! - страница 197
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А что с ним не так? Типичные центовые счета типичного разводилы.
лазил глумился долго в ветку одну, как раз в тот момент когда сливал подписчиков
лазил глумился долго в ветку одну, как раз в тот момент когда сливал подписчиков
Отморозков здесь хватает.
почистили посты
вот он, в отпуске наверное) 211%
уверен, он еще и подписывается сам на себя - 99,9% иначе не объяснить
а ну в общем то ему все счета подрезали, там были тысячи %, но 211 чето многовато на скрине
почистили посты
вот он, в отпуске наверное) 211%
уверен, он еще и подписывается сам на себя - 99,9% иначе не объяснить
а ну в общем то ему все счета подрезали, там были тысячи %, но 211 чето многовато на скрине
На этой неделе закончил
Только заметил... катастрофа для людов опять
Жестко
На этой неделе закончил
Нормально торгуют, чего к ним все прикопались