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вот.
это первая сделка на сигнале.
Я знаю. Я привёл свой личный пример.
Это аналогичные сервисы. Залита история.
И если есть сбой при заливке (вроде как есть сумма прибыли, но непонятно откуда она взялась), то он отражается как символ Profit.
в мт можно историю залить? как? это было бы круто уметь
вот.
это первая сделка на сигнале.
Думаю, в данном случае всё ясно.
Перед нами центовый счёт.
Брокер не хранит историю больше трёх месяцев, но при этом сумма профита есть.
Всё довольно просто!
в мт можно историю залить? как? это было бы круто уметь
сервис к себе заливает на сервер, не трейдер )
так там скрин мт4 же. сервис в мт не может заливать ничего, от слова совсем
так там скрин мт4 же. сервис в мт не может заливать ничего, от слова совсем
По шагам:
В mt4 история центовика обнулилась, затем трейдер замониторил на сервисе сигнал.
Сервис залил историю из mt4. Профит есть, истории сделок нет.
Всё.
Не вижу я скрина с mt4. Вижу скрин с сервиса сигналов.
По шагам:
В mt4 история центовика обнулилась, затем трейдер замониторил на сервисе сигнал.
Сервис залил историю из mt4. Профит есть, истории сделок нет.
Всё.
вот изначальный скрин
Не вижу я скрина с mt4. Вижу скрин с сервиса сигналов.
По шагам:
В mt4 история центовика обнулилась, затем трейдер замониторил на сервисе сигнал.
Сервис залил историю из mt4. Профит есть, истории сделок нет.
Всё.
А увидел. Тот который ниже.
Ну да. Это нормально для центовика. Самое обычное дело.
вот изначальный скрин
Да, понял, увидел.
Центовик. Цифры совпадают. Части истории по сделкам просто нет.
У самого так на центовиках.
Да, понял, увидел.
Центовик. Цифры совпадают. Части истории по сделкам просто нет.
У самого так на центовиках.
Хотя нет не так. Нету строки Profit всё-таки в сделках.
У этого брокера не торгую.
Но не важно.
Его брокер старые сделки просто обозвал "Профитом" и всё.
Мой никак не обзывает, просто их удаляет.