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Vladimir Baskakov:
Да, люди стейт даже не умеют читать

вот.

это первая сделка на сигнале.



 
Boris Gulikov:

Я знаю. Я привёл свой личный пример.

Это аналогичные сервисы. Залита история.

И если есть сбой при заливке (вроде как есть сумма прибыли, но непонятно откуда она взялась), то он отражается как символ Profit.

в мт можно историю залить? как? это было бы круто уметь

 
multiplicator:

вот.

это первая сделка на сигнале.



Думаю, в данном случае всё ясно.

Перед нами центовый счёт.

Брокер не хранит историю больше трёх месяцев, но при этом сумма профита есть.

Всё довольно просто!

 
Pokers:

в мт можно историю залить? как? это было бы круто уметь

сервис к себе заливает на сервер, не трейдер )
 
Boris Gulikov:
сервис к себе заливает на сервер, не трейдер )

так там скрин мт4 же. сервис в мт не может заливать ничего, от слова совсем

 
Pokers:

так там скрин мт4 же. сервис в мт не может заливать ничего, от слова совсем

Не вижу я скрина с mt4. Вижу скрин с сервиса сигналов.


По шагам:

В mt4 история центовика обнулилась, затем трейдер замониторил на сервисе сигнал.

Сервис залил историю из mt4. Профит есть, истории сделок нет.

Всё.

 
Boris Gulikov:
Не вижу я скрина с mt4. Вижу скрин с сервиса сигналов.


По шагам:

В mt4 история центовика обнулилась, затем трейдер замониторил на сервисе сигнал.

Сервис залил историю из mt4. Профит есть, истории сделок нет.

Всё.

вот изначальный скрин

Файлы:
history_wrong.png  254 kb
 
Boris Gulikov:
Не вижу я скрина с mt4. Вижу скрин с сервиса сигналов.


По шагам:

В mt4 история центовика обнулилась, затем трейдер замониторил на сервисе сигнал.

Сервис залил историю из mt4. Профит есть, истории сделок нет.

Всё.

А увидел. Тот который ниже.

Ну да. Это нормально для центовика. Самое обычное дело.

 
Pokers:

вот изначальный скрин


Да, понял, увидел.

Центовик. Цифры совпадают. Части истории по сделкам просто нет.

У самого так на центовиках.

 
Boris Gulikov:

Да, понял, увидел.

Центовик. Цифры совпадают. Части истории по сделкам просто нет.

У самого так на центовиках.

Хотя нет не так. Нету строки Profit всё-таки в сделках.

У этого брокера не торгую.

Но не важно.

Его брокер старые сделки просто обозвал "Профитом" и всё.

Мой никак не обзывает, просто их удаляет.

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