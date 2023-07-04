1200 подписчиков!! - страница 196

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Vladislav Andruschenko:
КАК. Ну как блин найти пару сотен подписчиков...... ну не понимаю я...

Это обычные боты.

Т.е человек заводит сам кучу аккаунтов здесь , пополняет им счета, подписывается на свой же сигнал.

Человек в курсе что он при этом теряет ~ 30% денег.

Но ,он надеется заманить в сигнал народ чтобы отбить эти деньги.

Как видим всевидящее око MQL не идет на уступки этим хитрожопикам.

Администрация молодцы - что ещё сказать.

 
EgorKim:

Это обычные боты.

Т.е человек заводит сам кучу аккаунтов здесь , пополняет им счета, подписывается на свой же сигнал.

Человек в курсе что он при этом теряет ~ 30% денег.

Но ,он надеется заманить в сигнал народ чтобы отбить эти деньги.

Как видим всевидящее око MQL не идет на уступки этим хитрожопикам.

Администрация молодцы - что ещё сказать.

У них просто нет хорошего человека который бы этим занимался, разумеется это не я, они мне столько не будут платить, мне надо гораздо больше.

[Удален]  
А Башковец ещё работает?
 
Vladimir Baskakov:
А Башковец ещё работает?

На этой неделе закончил


[Удален]  
Vasiliy Pushkaryov:

На этой неделе закончил


Ааа, красиво. И псевдоброкер не помог
 
У него скоро на подходе новый сигнал с красивой историей, этот уже пора было закрывать, он свои деньги с подписчиков снял. Ждем под новый год очередной красивый сигнал от Башковцевых минимум с 3х летней идеальной историей торгов :-)) готовьте депозиты господа :-))
[Удален]  
Maksim Korotkiy:
У него скоро на подходе новый сигнал с красивой историей, этот уже пора было закрывать, он свои деньги с подписчиков снял. Ждем под новый год очередной красивый сигнал от Башковцевых минимум с 3х летней идеальной историей торгов :-)) готовьте депозиты господа :-))
Да я у него спрашивал в личке, как он историю подчищает, молчит
 
Maksim Korotkiy:
У него скоро на подходе новый сигнал с красивой историей, этот уже пора было закрывать, он свои деньги с подписчиков снял. Ждем под новый год очередной красивый сигнал от Башковцевых минимум с 3х летней идеальной историей торгов :-)) готовьте депозиты господа :-))
Ждем с нетерпением. Очень интересно посмотреть, что будет придумано.
 

Еще один Profit 


 

Стиль торговли изменился, история до начала мониторинга исключена из расчета статистики.

 Вот такие штуки появились у некоторых сигналов.

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