1200 подписчиков!! - страница 196
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КАК. Ну как блин найти пару сотен подписчиков...... ну не понимаю я...
Это обычные боты.
Т.е человек заводит сам кучу аккаунтов здесь , пополняет им счета, подписывается на свой же сигнал.
Человек в курсе что он при этом теряет ~ 30% денег.
Но ,он надеется заманить в сигнал народ чтобы отбить эти деньги.
Как видим всевидящее око MQL не идет на уступки этим хитрожопикам.
Администрация молодцы - что ещё сказать.
Это обычные боты.
Т.е человек заводит сам кучу аккаунтов здесь , пополняет им счета, подписывается на свой же сигнал.
Человек в курсе что он при этом теряет ~ 30% денег.
Но ,он надеется заманить в сигнал народ чтобы отбить эти деньги.
Как видим всевидящее око MQL не идет на уступки этим хитрожопикам.
Администрация молодцы - что ещё сказать.
У них просто нет хорошего человека который бы этим занимался, разумеется это не я, они мне столько не будут платить, мне надо гораздо больше.
А Башковец ещё работает?
На этой неделе закончил
На этой неделе закончил
У него скоро на подходе новый сигнал с красивой историей, этот уже пора было закрывать, он свои деньги с подписчиков снял. Ждем под новый год очередной красивый сигнал от Башковцевых минимум с 3х летней идеальной историей торгов :-)) готовьте депозиты господа :-))
У него скоро на подходе новый сигнал с красивой историей, этот уже пора было закрывать, он свои деньги с подписчиков снял. Ждем под новый год очередной красивый сигнал от Башковцевых минимум с 3х летней идеальной историей торгов :-)) готовьте депозиты господа :-))
Еще один Profit
Стиль торговли изменился, история до начала мониторинга исключена из расчета статистики.
Вот такие штуки появились у некоторых сигналов.