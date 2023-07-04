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Vladimir Baskakov:
Нет, сумма профита в тысячах

возьми калькулятор и посчитай.

вообще-то это первая сделка.

 
Boris Gulikov:

Нет. Это именно СИМВОЛ!

Что в первый раз сталкиваешься?

Это ошибка мониторинга.

Глюк.

Ну или нарисованные и залитые на мониторинг вручную данные по профиту.

Я здесь такого не видел, а на мухобуке сплошь и рядом на мониках, продаваемых в сети мартышек.

Это просто юмор))) 

[Удален]  
multiplicator:

ты терминал когда-нибудь видел?

в графе символ стоят названия символов.

Математика, 3 класс, повторите
 
Vladimir Baskakov:
Математика, 3 класс, повторите

сумма профитов там 4577. считать не умеешь, что-ли?

и какого фига это должна быть сумма профитов, если это первая сделка в стейтменте?))))

 
У кого такой символ? Как называется сигнал, скиньте в личку.
 
multiplicator:

сумма профитов там 4577. считать не умеешь, что-ли?

и какого фига это должна быть сумма профитов, если это первая сделка в стейтменте?))))

я думаю, что Баскаков всё таки шутит )))

[Удален]  
multiplicator:

сумма профитов там 4577. считать не умеешь, что-ли?

и какого фига это должна быть сумма профитов, если это первая сделка в стейтменте?))))

Там 6 символов але. Их сумма, минус убыточные
 
Я про этого Сашку то и говорил уже...
 
Vladimir Baskakov:
Там 6 символов але. Их сумма, минус убыточные

Ты у себя на сигнале найди в разделе СТАТИСТИКА что-либо подобное, а потом пиши глупости )))

Я же тебе русским языком написал что это такое.



 
Yury Lemeshev:
Я про этого Сашку то и говорил уже...

кто этот Сашка?

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