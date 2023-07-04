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Нет, сумма профита в тысячах
возьми калькулятор и посчитай.
вообще-то это первая сделка.
Нет. Это именно СИМВОЛ!
Что в первый раз сталкиваешься?
Это ошибка мониторинга.
Глюк.
Ну или нарисованные и залитые на мониторинг вручную данные по профиту.
Я здесь такого не видел, а на мухобуке сплошь и рядом на мониках, продаваемых в сети мартышек.
Это просто юмор)))
ты терминал когда-нибудь видел?
в графе символ стоят названия символов.
Математика, 3 класс, повторите
сумма профитов там 4577. считать не умеешь, что-ли?
и какого фига это должна быть сумма профитов, если это первая сделка в стейтменте?))))
сумма профитов там 4577. считать не умеешь, что-ли?
и какого фига это должна быть сумма профитов, если это первая сделка в стейтменте?))))
я думаю, что Баскаков всё таки шутит )))
сумма профитов там 4577. считать не умеешь, что-ли?
и какого фига это должна быть сумма профитов, если это первая сделка в стейтменте?))))
Там 6 символов але. Их сумма, минус убыточные
Ты у себя на сигнале найди в разделе СТАТИСТИКА что-либо подобное, а потом пиши глупости )))
Я же тебе русским языком написал что это такое.
Я про этого Сашку то и говорил уже...
кто этот Сашка?