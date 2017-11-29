Euro Rat
Проект "Euro Rat" (евро крыса).
Проверка идеи:
Набор слов, нет конкретики.
"пробитие уровней сопротивления (поддержки)" - как это закодировать?
вот вам конкретика
демо счёт
работа в тестере
Конкретика где ?
вот вам конкретика
демо счёт
работа в тестере
Я могу 20 штук таких картинок в день сделать. И видосов не меньше.
А ваша реклама неуместна, она реально напрягает.
Я могу 20 штук таких картинок в день сделать. И видосов не меньше.
А ваша реклама неуместна, она реально напрягает.
слыш товарисчь - мне вообще пофиг что тебе умесно и что тебя напрягает...
тебе дали мысль - думай её ...
а я ничего не рекламирую - я делюсь - но если тебе не нравится - иди лесом ...
продолжай рисовать картинки ...
а я ничего не рекламирую - я делюсь - но если тебе не нравится - иди лесом ...
Чем делишься? Картинками и текстом скопированным с тырнета?
Иди пофлуди в этих ветках.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
elmucon, 2017.10.06 17:39
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
elmucon, 2017.10.05 17:30
на сегодня всё - спать ....
Чем делишься? Картинками и текстом скопированным с тырнета?
Иди пофлуди в этих ветках.
какой нервный барыга - где хочу там и флудю
демократия однако - забыл ?
так что иди раздавай распоряжения бабушкам во дворе - если сможешь ... )))
кстати ты мне так и не рассказал что же случилось с эксклюзивным скалпером - так хотелось купить ...
аааа- я понял - ты наверное по системе лесоруба слил сегодня малёк вот и злой как из ружья ... гы ... эксклюзивный ты наш ...
а я ничего не рекламирую - я делюсь - но если тебе не нравится - иди лесом ...
А это что:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Вы написали советник, работающий на M1. Как вы думаете, за сколько лет следует протестировать его в тестере для определения его самых оптимальных параметров? Варианты ответа:
elmucon, 2017.10.06 02:20
кстати - в профиле сигнал есть .... пока бесплатно ...
Не реклама?
А это что:
Не реклама?
ты мне про судьбу скальпера расскажешь или так и будешь уходить от ответа ?
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Проект "Euro Rat" (евро крыса).
Проверка идеи:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017
Vladimir Karputov, 2017.10.06 16:21
Проверить, что ли в коде:
Для практической работы на форексе:
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy".
если курсы AUDUSD и USDCAD стоят, а GBPUSD и EURUSD растут, значит этот рост непродолжительный и на очередном пике роста необходимо закрыть сделки на "buy" по GBPUSD и EURUSD, т.к. у них этот рост не начало краткосрочного тренда, а флейт. И согласно правилам работы на флейте на пике роста GBPUSD и EURUSD
(фрактал вверх), можно открыть сделку в противоположную сторону (Stop-loss на 5-7 пунктов выше этого фрактала вверх + подтверждение, что AUDUSD начал падать, а USDCAD, USDCHF и USDJPY расти
идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну сторону, а USDCAD, USDCHF и USDJPY в противоположную.
все валютные пары движутся от уровня к уровню своего сопротивления или поддержки. Пробитие уровня сопротивление (а) приводит к движению к уровню сопротивления (б). Не пробитие уровня сопротивления (б) ведет к остановке и к откату валютной пары от уровня (б) к уровню (а).
пробитие после начала движения хотя бы двумя валютными парами вслед за первым своим уровнем еще и второго - признак того, что GBPUSD и EURUSD так же пробьют свои вторые уровни и устремятся от своего второго уровня к третьим уровням своего сопротивления или поддержки.
движение валютных пар на форексе не является синхронным и одновременным. Первыми начинают движение кто-то из трех следующих валютных пар: USDJPY, AUDUSD или USDCAD.
трейдеру остается время для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более минут ПЕРЕД стартом ваших основных рабочих пар – GBPUSD, EURUSD и USDCHF.