Euro Rat

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Проект "Euro Rat" (евро крыса).

Проверка идеи:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2017

Vladimir Karputov, 2017.10.06 16:21


Проверить, что ли в коде:

Для практической работы на форексе:

если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy".

если курсы AUDUSD и USDCAD стоят, а GBPUSD и EURUSD растут, значит этот рост непродолжительный и на очередном пике роста необходимо закрыть сделки на "buy" по GBPUSD и EURUSD, т.к. у них этот рост не начало краткосрочного тренда, а флейт. И согласно правилам работы на флейте на пике роста GBPUSD и EURUSD 

(фрактал вверх), можно открыть сделку в противоположную сторону (Stop-loss на 5-7 пунктов выше этого фрактала вверх + подтверждение, что AUDUSD начал падать, а USDCAD, USDCHF и USDJPY расти

идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну сторону, а USDCAD, USDCHF и USDJPY в противоположную.

все валютные пары движутся от уровня к уровню своего сопротивления или поддержки. Пробитие уровня сопротивление (а) приводит к движению к уровню сопротивления (б). Не пробитие уровня сопротивления (б) ведет к остановке и к откату валютной пары от уровня (б) к уровню (а).

пробитие после начала движения хотя бы двумя валютными парами вслед за первым своим уровнем еще и второго - признак того, что GBPUSD и EURUSD так же пробьют свои вторые уровни и устремятся от своего второго уровня к третьим уровням своего сопротивления или поддержки.

движение валютных пар на форексе не является синхронным и одновременным. Первыми начинают движение кто-то из трех следующих валютных пар: USDJPY, AUDUSD или USDCAD.

трейдеру остается время для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более минут ПЕРЕД стартом ваших основных рабочих пар – GBPUSD, EURUSD и USDCHF.



 
Vladimir Karputov:

Проект "Euro Rat" (евро крыса).

Проверка идеи:



Набор слов, нет конкретики.

"пробитие уровней сопротивления (поддержки)" - как это закодировать?

 
Evgeny Belyaev:

Набор слов, нет конкретики.

"пробитие уровней сопротивления (поддержки)" - как это закодировать?


вот вам конкретика 

демо счёт

ё13


работа в тестере



[Удален]  
elmucon:

вот вам конкретика 

демо счёт


работа в тестере




Конкретика где ?

 
elmucon:

вот вам конкретика 

демо счёт


работа в тестере



Я могу 20 штук таких картинок в день сделать. И видосов не меньше.

А ваша реклама неуместна, она реально напрягает.

 
Evgeny Belyaev:

Я могу 20 штук таких картинок в день сделать. И видосов не меньше.

А ваша реклама неуместна, она реально напрягает.


слыш товарисчь - мне вообще пофиг что тебе умесно и что тебя напрягает...

тебе дали мысль - думай её ...

а я ничего не рекламирую - я делюсь - но если тебе не нравится - иди лесом ... 

продолжай рисовать картинки ... 

 
elmucon:

а я ничего не рекламирую - я делюсь - но если тебе не нравится - иди лесом ... 

Чем делишься? Картинками и текстом скопированным с тырнета?

Иди пофлуди в этих ветках.

 
Evgeny Belyaev:

Чем делишься? Картинками и текстом скопированным с тырнета?

Иди пофлуди в этих ветках.




какой нервный барыга - где хочу там и флудю

демократия однако - забыл ?

так что иди раздавай распоряжения бабушкам во дворе - если сможешь ... )))

кстати ты мне так и не рассказал что же случилось с эксклюзивным скалпером - так хотелось купить ... 

ё1213



аааа- я понял - ты наверное по системе лесоруба слил сегодня малёк вот и злой как из ружья ... гы ...  эксклюзивный ты наш ... 

 

ладно - потом побакланим - я поехал отдыхать - в понедельник вернусь ... 

зацени конячку 

123


будешь слушать лесоруба никогда такую не купишь ... 

 
Evgeny Belyaev:

А это что:


Не реклама?

если модеры пост не удалили значит не реклама ...

ты мне про судьбу скальпера расскажешь или так и будешь уходить от ответа ?

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