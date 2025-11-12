учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 350

Renat Akhtyamov:

Всем привет!

Тему вспомнили, это норм.

А где Роман?


это я вернулся - и тему поднял со дна....

Романа что то не видать зато khorosh есть.

и вон ещё гуру стохастических настроений появился ...

А что лучше - больше профит или отсутствие (уменьшение) просадки ?
 
А что лучше - больше профит или отсутствие (уменьшение) просадки ?

Всё должно быть в балансе. Если у Вас на тесте маленькая просадка - есть шанс что не сольётся в реале .

Если же у Вас большой профит и большая просадка в тестере это говорит толко о подгоне резултатов под график и в реале обязательно сольётся ... 

Рекомендую при оптимизации ставить галочку на просадку 70% а результаты выбирать с просадкой не ниже 65% ... но это моё ИМХО /// 

Мне больше демо нравится, тестеру мало доверяю.
 
Ааа, помню твоё "точный вход"

Как успехи?

 
да не до форекса было - я же вместе с полуостровом в другую страну переехал ,

делов сразу на голову свалилось : начиная со смены паспорта и заканчивая переоформлением собственности...

блекауты разные там ... проблемы с инетом - ну короче прикольно было.

Ща вроде всё устаканилось - можно опять играться. Так что об успехах говорить рано.

Достал старые нароботки - сижу сочиняю .... 

Ну а Вы как? "Последние трусы" ещё не сняли? (шутка)

 
Вот включил вчера  ночью, посмотрим что получится

123

три ордера - все в плюс

последний закрылся из за того что канадец против шерсти пошёл

ща еврик следом в низ пойдёт

короче - робот торгует по евро глядя на AUD, NZD,CAD,JPY - на сам еврик не смотрит...

выглядит в тестере это так


 

ЦИТАТА - "ща еврик следом в низ пойдёт"


ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫ

321

 
Канадца наверно лучше убрать , он часто, как кот, гуляет сам по себе. Может лучше на швейцарца или на фунт заменить? 

Последний ордер по безубытку закрылся или вручную?

 
последний закрылся в плюс 2 пипса по изменению сигнала ....

когдата - давным давно я где-то скопировал вот это -

Для практической работы на форексе:
если курс AUDUSD растет, а USDCAD и USDJPY падают, то по валютным парам GBPUSD и EURUSD как минимум нельзя ставить на "sell" и как максимум нужно приготовиться открывать сделку на "buy".
если курсы AUDUSD и USDCAD стоят, а GBPUSD и EURUSD растут, значит этот рост непродолжительный и на очередном пике роста необходимо закрыть сделки на "buy" по GBPUSD и EURUSD, т.к. у них этот рост не начало краткосрочного тренда, а флейт. И согласно правилам работы на 
флейте на пике роста GBPUSD и EURUSD (фрактал вверх), можно открыть сделку в противоположную сторону (Stop-loss на 5-7 пунктов выше этого фрактала вверх + подтверждение, что AUDUSD начал падать, а USDCAD, USDCHF и USDJPY расти
идеальная ситуация для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD и взятие за торговую сессию не менее 40-50 пунктов по каждой из валютных пар союзников - пробитие уровней сопротивления (поддержки) всеми валютными парами, а именно AUDUSD в одну сторону, а USDCAD, 
USDCHF и USDJPY в противоположную.
все валютные пары движутся от уровня к уровню своего сопротивления или поддержки. Пробитие уровня сопротивление (а) приводит к движению к уровню сопротивления (б). Не пробитие уровня сопротивления (б) ведет к остановке и к откату валютной пары от уровня (б) к уровню (а).
пробитие после начала движения хотя бы двумя валютными парами вслед за первым своим уровнем еще и второго - признак того, что GBPUSD и EURUSD так же пробьют свои вторые уровни и устремятся от своего второго уровня к третьим уровням своего сопротивления или поддержки.
движение валютных пар на форексе не является синхронным и одновременным. Первыми начинают движение кто-то из трех следующих валютных пар: USDJPY, AUDUSD или USDCAD.
трейдеру остается время для безошибочного открытия сделок по GBPUSD и EURUSD (в одну сторону) и по USDCHF (в противоположную сторону), т.к. с момента старта USDJPY, AUDUSD и USDCAD проходит 5 и более минут ПЕРЕД стартом ваших основных рабочих пар – GBPUSD, EURUSD и USDCHF.

добавил только новозеланца - так что пока так будет ....

