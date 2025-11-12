учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] ! - страница 350
Всем привет!
Тему вспомнили, это норм.
А где Роман?
это я вернулся - и тему поднял со дна....
Романа что то не видать зато khorosh есть.
и вон ещё гуру стохастических настроений появился ...
А что лучше - больше профит или отсутствие (уменьшение) просадки ?
Всё должно быть в балансе. Если у Вас на тесте маленькая просадка - есть шанс что не сольётся в реале .
Если же у Вас большой профит и большая просадка в тестере это говорит толко о подгоне резултатов под график и в реале обязательно сольётся ...
Рекомендую при оптимизации ставить галочку на просадку 70% а результаты выбирать с просадкой не ниже 65% ... но это моё ИМХО ///
Ааа, помню твоё "точный вход"
Как успехи?
да не до форекса было - я же вместе с полуостровом в другую страну переехал ,
делов сразу на голову свалилось : начиная со смены паспорта и заканчивая переоформлением собственности...
блекауты разные там ... проблемы с инетом - ну короче прикольно было.
Ща вроде всё устаканилось - можно опять играться. Так что об успехах говорить рано.
Достал старые нароботки - сижу сочиняю ....
Ну а Вы как? "Последние трусы" ещё не сняли? (шутка)
Как успехи?
Вот включил вчера ночью, посмотрим что получится
три ордера - все в плюс
последний закрылся из за того что канадец против шерсти пошёл
ща еврик следом в низ пойдёт
короче - робот торгует по евро глядя на AUD, NZD,CAD,JPY - на сам еврик не смотрит...
выглядит в тестере это так
ЦИТАТА - "ща еврик следом в низ пойдёт"
ГЫЫЫЫЫЫЫЫЫ
Канадца наверно лучше убрать , он часто, как кот, гуляет сам по себе. Может лучше на швейцарца или на фунт заменить?
Последний ордер по безубытку закрылся или вручную?
последний закрылся в плюс 2 пипса по изменению сигнала ....
когдата - давным давно я где-то скопировал вот это -
добавил только новозеланца - так что пока так будет ....