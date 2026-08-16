GOLD, Золото и XAUUSD - страница 119

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Jack_the_singer #:
Да... до сего момента, если не считать 9-летней ямы с 2011 года, золото ещё никогда не падало ниже 500$ от максимума, даже если падение длилось недели и месяцы. Сегодня оно за день упало на 750$, грубо говоря, а от вчерашнего максимума - на 900.
Уважаемый .я дико извиняюсь.упало или выросло считают в %. А не в деньгах.
 
mvf358 #:
упало или выросло считают в %. А не в деньгах.
 Считайте хоть в эквити баланса, через синус.
 

Анализ по золоту:


Тренд вверх...

 
У меня ничем не подкреплённое ощущение, что золото близко к сильной коррекции. Что думают знатоки?
 
Edgar Akhmadeev #:
У меня ничем не подкреплённое ощущение, что золото близко к сильной коррекции. Что думают знатоки?
Коррекция закончилась .цель 6800+ серебро200+
 
mvf358 #:
Коррекция закончилась .цель 6800+ серебро200+
Вы считаете коррекцией выкрутасы в конце января? Ну, не знаю... Посмотрим.
 
Edgar Akhmadeev #:
Вы считаете, что коррекция - это конец январских выходок? Не знаю. Посмотрим.

Инфляция в долларах в лучшем случае стагнирует. Биткойн тоже не особо "убивает". Чего бы это ни стоило... Майк МакГлоун, старший специалист по сырьевым товарам на Bloomberg (бесплатно на YouTube), называет цену золота в 10 000 долларов за унцию к 2030 году.

Да, посмотрим...

 
Edgar Akhmadeev #:
У меня ничем не подкреплённое ощущение, что золото близко к сильной коррекции. Что думают знатоки?

.

 
Edgar Akhmadeev #:

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К майским в район7000
 

Вы имели в виду 7000 или 70? 😄

В любом случае, при текущей волатильности я думаю, что сейчас сложно назвать точные цели. Это больше похоже на рынок, где мы можем получить резкие движения в обе стороны до какого-либо четкого направления.

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