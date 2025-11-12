GOLD, Золото и XAUUSD - страница 115
Интересный совет с учётом того, что Вы сами этого не можете. Обалдеть, конечно: судя по Вашим постам выше
Это Ваше личное мнение?...
Я рад - Вы НАСТОЯЩИЙ ТРЕЙДЕР!... Сначала что-то выдумаете, затем в это поверите, и наконец эту чушь и озвучите...
УДАЧИ!
Сначала что-то выдумаете, затем в это поверите
На самом деле с 2008 года он имеет тенденцию к росту! - Это согласно классической системе определения тренда...
Да, были откаты, и без них, всевозможные сильные, средние и слабые ....
Для меня это просто то, что показывает недельный график. Да, вы можете заглянуть в историю цен как угодно далеко и увидеть периоды различных трендов и диапазонов.
Я исхожу из того, что нам нужен четко определенный направленный уклон (тренд) для того, чтобы использовать торговлю на откатах.
Наличие или отсутствие тренда во многом зависит от таймфрейма графика. Очевидно, что кто-то может изучить 20-минутный график и найти гораздо больше "мини" откатов.
И что? ....
Тренд продолжается до сих пор!
Но для трейдера важна прибыль, поэтому он будет получать прибыль на сильных откатах....
На мой взгляд, текущий недельный откат цены зашел слишком далеко, чтобы быть простым откатом. Для целей моей торговли по принципу "один выстрел - один удар" (без Мартингейла и стекинга), это разворот, который пока следует переждать. Режим "только покупка" остается в силе - тренд просто должен быть восстановлен за пределами земли разворотов.
Для меня это просто то, что показывает недельный график.
Все зависит от стратегии и ее настроек.
У меня тренд тоже определяется на недельном графике:
Текущее состояние - тренд вверх ( все индикаторы в плюсе ), но пока откат ( см. пост № 1127 )...
И 20.04.2025 такой силы откат уже был, но тренд продолжился...
Каждый работает по своей стратегии...
Каждый работает в соответствии со своей стратегией...
Вас понял.
Я полагаю, что единственное решение, которое вам остается, - это назвать дно и прыгнуть в него или ждать подтверждения восходящего движения.
Варианты есть ВСЕГДА.
Желательно выбрать ОПТИМАЛЬНОЕ решение, совмещающее надежность , стабильность и прибыль... Для этого - тестирование на периоде не менее 2-х лет обязательно, а для этого нужен советник...
Один из возможных вариантов - работа на мини-тренде ( М20 ) :
Все индикаторы в плюсе - тренд вверх...
Все индикаторы в минусе - тренд вниз...
Стратегия относится к внутридневным... Можно применять только в сторону глобального тренда, например W1..., но можно и в сторону тренда на Н8 или Н12... ( на усмотрение Трейдера )...
Продолжение анализа на графике М20 :
Текущее состояние - тренд вверх...
Какие еще возможны варианты?...
Как все понимают , вариантов - НУ ОЧЕНЬ МНОГО!
Например, работа на графике М4, типа скальпа:
Условия открытия и закрытия позиции - те же, что и ранее...
Текущее состояние тренда - тренд вверх, но пока откат ( инд. 3 и 4 в минусе )...
Выводы: простор для ТВОРЧЕСТВА!
Вы определенно получаете золото ⭐ за креативность. До сих пор в этой теме вы разместили 6-часовой график, 8-часовой график, 3-часовой график, 2-часовой график, недельный график, 20-минутный график и 4-минутный график.