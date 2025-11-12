GOLD, Золото и XAUUSD - страница 116

Ryan L Johnson #:

Вы определенно получаете золото ⭐ за креативность. До сих пор в этой теме вы разместили 6-часовой график, 8-часовой график, 3-часовой график, 2-часовой график, недельный график, 20-минутный график и 4-минутный график.

Моя стратегия - универсальная, т.е. показывает СИГНАЛЫ при одних и тех же настройках на любом таймфрейме, или другой паре...

Поэтому, не трудно показать графики, если есть желание копировать их... Так что награда - вроде не заслужена...

 
Serqey Nikitin #:

Текущее состояние рынка :

Тренд вверх - все индикаторы в плюсе...

Золото является бычьим на откате, мы можем увидеть движение вверх Следите за обновлениями
Мой тренд также определяется на дневном графике
 
Serqey Nikitin #:

Генеральный тренд по золоту на W1:

Тренд вверх - все трендовые индикаторы в плюсе...

Как я и говорил ранее, золото - самая простая пара в плане прогнозов!

 
Прогноз - это когда заранее. Задним умом все индикаторы крепки.
 
По секрету - без плечей - на споте можно торговать  золотом   в диапазоне.... снизу покупка сверху продажа. Типа в диапазоне 2500 - 7000 ордеров по 50 снизу текущей цены и сверху столтко же. Лимиток. В итоге если цена и выйдет со временем за этот диапазон - в конечном итоге на счете  остаётся или с usd или с золотом если цена вниз 2500 уйдет то с золотом на счете по дешёвой цене! Сам поставлю роботом такую   торговлю....
 
Jack_the_singer #:
Прогноз - это когда заранее. Задним умом все индикаторы крепки.
Зайдите в ПОИСК и поищите, чем отличается "прогноз"  от  "предвидения"  или  "предсказания"...
 
Serqey Nikitin #:
Хорошо. "Прогно́з (от греческого πρόγνωση - «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования".
 
Jack_the_singer #:
Хорошо. "Прогно́з (от греческого πρόγνωση - «предвидение, предсказание») — это научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках их осуществления. В узком смысле, это вероятностное суждение о будущем состоянии объекта исследования".

Прогноз - это по сути математика...

А все остальное - это экстрасенсорика...

Вот если Вы - экстрасенс ( уровня Ванги ), то возможность предсказания БУДУЩЕГО у Вас получится...

