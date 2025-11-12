GOLD, Золото и XAUUSD - страница 116
Вы определенно получаете золото ⭐ за креативность. До сих пор в этой теме вы разместили 6-часовой график, 8-часовой график, 3-часовой график, 2-часовой график, недельный график, 20-минутный график и 4-минутный график.
Моя стратегия - универсальная, т.е. показывает СИГНАЛЫ при одних и тех же настройках на любом таймфрейме, или другой паре...
Поэтому, не трудно показать графики, если есть желание копировать их... Так что награда - вроде не заслужена...
Текущее состояние рынка :
Тренд вверх - все индикаторы в плюсе...
Генеральный тренд по золоту на W1:
Тренд вверх - все трендовые индикаторы в плюсе...
Как я и говорил ранее, золото - самая простая пара в плане прогнозов!
Прогноз - это когда заранее. Задним умом все индикаторы крепки.
Зайдите в ПОИСК и поищите, чем отличается "прогноз" от "предвидения" или "предсказания".
Прогноз - это по сути математика...
А все остальное - это экстрасенсорика...
Вот если Вы - экстрасенс ( уровня Ванги ), то возможность предсказания БУДУЩЕГО у Вас получится...