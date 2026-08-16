GOLD, Золото и XAUUSD - страница 122

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Serqey Nikitin #:

Здесь и сейчас - это из области сказок...

Самый надежный вариант - дождаться разворота ВСЕХ индикаторов на ВСЕХ графиках..., т. е. СИЛЬНЫЙ ТРЕНД...

Но это событие на рынке достаточно редкое, хотя приравнивается к ГРААЛЮ...


Все остальные варианты должны проверяться в ТЕСТЕРЕ на длительном периоде...

Serqey Nikitin #:

Здесь и сейчас - это из области сказок...

Самый надежный вариант - дождаться разворота ВСЕХ индикаторов на ВСЕХ графиках..., т. е. СИЛЬНЫЙ ТРЕНД...

Но это событие на рынке достаточно редкое, хотя приравнивается к ГРААЛЮ...


Все остальные варианты должны проверяться в ТЕСТЕРЕ на длительном периоде...

Такое событие как минимум может быть один раз каждый месяц.и не такое уж и редкое событие .Грааля там точно нет.
 
Ivan Butko #:
Вот развернулись, а дальше: пробовали искать

искать валидол и рвать на *опе седые волосы :-)

потому что как минимум колбаснуло, если были стопы то их снесло, оптимальные входы где-то давно,далеко и конечно не твои (всё произошло пока "ждал пока всё развернётся").

Ну вот развернулось и предлагается войти по самой худшей цене с максимальным риском. Рынок таких любит. Жрать

PS/ где-то недавно совсем то-же самое обсуждали..видимо кому-то там не понравилось, теперь будет по всем темам накидывать капсом

 
Serqey Nikitin индикаторы тренда развернутся в одну сторону...
Понял... если только вы не сможете придумать способ скальпирования, игнорирующий трендовую направленность.
 

Рекомендация от ИИ

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В общем, если цена опустится ниже Bid = можно продавать

Если закрепится выше Ask = покупаем.

Ждём открытие рынка и на всю котлету 😁😁😁

 
Vitaly Muzichenko #:

Рекомендация от AI...

Перевод на английский...

На графике представлен 1-минутный таймфрейм (M1) по паре золото/доллар США (XAUUSD). На нем четко прослеживается нисходящий тренд, сменившийся локальным восходящим трендом.


Текущая ситуация на графике

Общее движение: после сильного падения с уровней выше 4230 цена нашла поддержку в районе 4203–4204.

Разворот тренда: от минимумов сформировалось последовательное повышение локальных минимумов и максимумов (восходящая структура).

Текущая цена: котировки сжимаются в узком диапазоне вокруг уровня 4216,77.

Возможные сценарии движения

Бычий сценарий (продолжение роста): Консолидация цены выше уровня 4217-

4218 откроет путь к тестированию следующего сопротивления в районе 4223–4225.

Медвежий сценарий (откат или возобновление снижения): если текущее сопротивление на отметке 4217 устоит, возможен локальный откат к уровням поддержки 4211–4213.

(Google Image Translate).
 
prostotrader:

Привет!

Стоит ли покупать золото по цене 1130?

Ха! «Стоит ли покупать по цене 1130?» — блин, если бы только мы могли вернуться в прошлое! 😅 С тех пор золото поднялось до 4220, так что тот, кто задал этот вопрос, по сути нашел золотую жилу.

Послушайте, рынок чертовски непредсказуем, но вот что мы узнали: когда все становится дороже и инфляция ползет вверх, золото, как правило, следует за ними. Пять месяцев назад оно стоило 5598,32, а сейчас немного подешевело. Но именно поэтому оно является таким надежным средством защиты от инфляции — оно идет туда, куда не идут деньги. И дает нам СЕЙЧАС возможность купить и держать его в течение следующих пары лет.

TL;DR: Тот комментарий про 1130 выдержался, как хорошее вино. 🍷

 
Ivan Butko #:
Вы улучшать пробовали свой подход?

Вот развернулись, а дальше: пробовали искать более точные входы и минимизацию просадок по эквити? Успехи есть?

да конечно нет

он же попал в плен идеи разворота индикаторов, сидит как  ..., ничего не делает, ждет когда индикатор развернется, на малом тайме.

творческий тупик - так это называется

 
Ryan L Johnson #:

Инфляция в долларах США, в лучшем случае, находится в стагнации. Биткойн тоже не особо «в ударе». Как бы то ни было... Майк Макглоун, ведущий эксперт по сырьевым рынкам на Bloomberg (бесплатно на YouTube), прогнозирует, что к 2030 году цена на золото достигнет 10 000 долларов за унцию.

Да, посмотрим...

Интересная точка зрения. ЕСЛИ цена на золото действительно достигнет 10 000 долларов к 2030 году, это будет огромный скачок по сравнению с текущим уровнем.
 
Sergey Lazarenko #:


он же попал в плен идеи разворота индикаторов, сидит как  ..., ничего не делает, ждет когда индикатор развернется

Да, Вы правы!

Этот метод называется "Следование за трендом"...

Это когда изменение цены вызывает изменения значений трендовых индикаторов, которые в совокупности и дают СИГНАЛ для принятия решения Трейдером.

И в целом, мне этот метод сильно нравится..., и менять его на УГАДАЙКУ с "уровнями" или "волновым анализом" я не собираюсь...

 
Sergey Lazarenko #:

он же попал в плен идеи разворота индикаторов, сидит как  ..., ничего не делает, ждет когда индикатор развернется, на малом тайме.

творческий тупик - так это называется

похоже у вас творческий тупик, работа по системе не для вас? Другой уже вопрос на сколько она верная
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