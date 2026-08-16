GOLD, Золото и XAUUSD - страница 122
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Здесь и сейчас - это из области сказок...
Самый надежный вариант - дождаться разворота ВСЕХ индикаторов на ВСЕХ графиках..., т. е. СИЛЬНЫЙ ТРЕНД...
Но это событие на рынке достаточно редкое, хотя приравнивается к ГРААЛЮ...
Все остальные варианты должны проверяться в ТЕСТЕРЕ на длительном периоде...
Здесь и сейчас - это из области сказок...
Самый надежный вариант - дождаться разворота ВСЕХ индикаторов на ВСЕХ графиках..., т. е. СИЛЬНЫЙ ТРЕНД...
Но это событие на рынке достаточно редкое, хотя приравнивается к ГРААЛЮ...
Все остальные варианты должны проверяться в ТЕСТЕРЕ на длительном периоде...
Вот развернулись, а дальше: пробовали искать
искать валидол и рвать на *опе седые волосы :-)
потому что как минимум колбаснуло, если были стопы то их снесло, оптимальные входы где-то давно,далеко и конечно не твои (всё произошло пока "ждал пока всё развернётся").
Ну вот развернулось и предлагается войти по самой худшей цене с максимальным риском. Рынок таких любит. Жрать
PS/ где-то недавно совсем то-же самое обсуждали..видимо кому-то там не понравилось, теперь будет по всем темам накидывать капсом
Рекомендация от ИИ
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В общем, если цена опустится ниже Bid = можно продавать
Если закрепится выше Ask = покупаем.
Ждём открытие рынка и на всю котлету 😁😁😁
Рекомендация от AI...
Перевод на английский...
На графике представлен 1-минутный таймфрейм (M1) по паре золото/доллар США (XAUUSD). На нем четко прослеживается нисходящий тренд, сменившийся локальным восходящим трендом.
Медвежий сценарий (откат или возобновление снижения): если текущее сопротивление на отметке 4217 устоит, возможен локальный откат к уровням поддержки 4211–4213.
Привет!
Стоит ли покупать золото по цене 1130?
Ха! «Стоит ли покупать по цене 1130?» — блин, если бы только мы могли вернуться в прошлое! 😅 С тех пор золото поднялось до 4220, так что тот, кто задал этот вопрос, по сути нашел золотую жилу.
Послушайте, рынок чертовски непредсказуем, но вот что мы узнали: когда все становится дороже и инфляция ползет вверх, золото, как правило, следует за ними. Пять месяцев назад оно стоило 5598,32, а сейчас немного подешевело. Но именно поэтому оно является таким надежным средством защиты от инфляции — оно идет туда, куда не идут деньги. И дает нам СЕЙЧАС возможность купить и держать его в течение следующих пары лет.
TL;DR: Тот комментарий про 1130 выдержался, как хорошее вино. 🍷
Вы улучшать пробовали свой подход?
Вот развернулись, а дальше: пробовали искать более точные входы и минимизацию просадок по эквити? Успехи есть?
да конечно нет
он же попал в плен идеи разворота индикаторов, сидит как ..., ничего не делает, ждет когда индикатор развернется, на малом тайме.
творческий тупик - так это называется
Инфляция в долларах США, в лучшем случае, находится в стагнации. Биткойн тоже не особо «в ударе». Как бы то ни было... Майк Макглоун, ведущий эксперт по сырьевым рынкам на Bloomberg (бесплатно на YouTube), прогнозирует, что к 2030 году цена на золото достигнет 10 000 долларов за унцию.
Да, посмотрим...
он же попал в плен идеи разворота индикаторов, сидит как ..., ничего не делает, ждет когда индикатор развернется
Да, Вы правы!
Этот метод называется "Следование за трендом"...
Это когда изменение цены вызывает изменения значений трендовых индикаторов, которые в совокупности и дают СИГНАЛ для принятия решения Трейдером.
И в целом, мне этот метод сильно нравится..., и менять его на УГАДАЙКУ с "уровнями" или "волновым анализом" я не собираюсь...
он же попал в плен идеи разворота индикаторов, сидит как ..., ничего не делает, ждет когда индикатор развернется, на малом тайме.
творческий тупик - так это называется